Na českém trhu funguje přes šedesát zážitkových agentur. Liší se šíří nabídky, zákaznickým hodnocením, délkou tradice, dárkovým balením i tím, jak snadno se obdarovaný dostane ke svému zážitku.
Pro toto srovnání jsme vybrali šest nejznámějších agentur (Allegria – Firma na zážitky, Esennce, Adrop, Zážitky.cz, Impresio a Slevomat) a hodnotili jsme je podle čtyř klíčových kritérií:
- šíře nabídky a kategorie zážitků
- reputace a zákaznická hodnocení (Heureka.cz)
- dárkové balení a první dojem
- zákaznická podpora a flexibilita (výměna, platnost)
Nejlepší zážitkové agentury v Česku (rychlá odpověď)
|Pořadí
|Agentura
|Zážitků
|Na trhu od
|Recenzí na Heurece
|Hodnocení
|🥇 1. místo
|Allegria – Firma na zážitky
|2 000+
|2004
|4 678
|9,2 / 10
|🥈 2. místo
|Esennce
|500+
|2007
|6 098
|8,0 / 10
|🥉 3. místo
|Slevomat
|1 100+
|2010
|–
|7,8 / 10
|4. místo
|Adrop
|800+
|2007
|3 264
|8,0 / 10
|5. místo
|Zážitky.cz
|557
|2008
|1 282
|7,7 / 10
|6. místo
|Impresio
|200+
|2009
|330
|6,7 / 10
(Zdroje: Heureka.cz, arecenze.cz, 5nej.cz. Data platná ke dni publikace.)
Jak poznat skutečně dobrou zážitkovou agenturu?
Většina agentur nabízí na první pohled totéž: voucher, zážitek, zaplatit. Ale v praxi se ukáže, co skutečně odlišuje ty nejlepší.
1 Šíře nabídky
Čím více zážitků, tím větší šance, že dárek sedí. Klíčové ale není jen číslo. Důležité je, jestli katalog pokrývá všechny příležitosti: adrenalin i relax, romantické pobyty i rodinné aktivity, zážitky v celé ČR i zahraničí.
2 Zákaznická hodnocení
Nezávislá hodnocení na Heurece říkají víc než jakýkoliv marketing. Počet recenzí je stejně důležitý jako průměrná hvězdička a agentura s 4,9 z 50 recenzí je jiná kategorie než agentura s 4,9 z 4 678 recenzí.
3 Dárkové balení
Zážitek jako dárek začíná dřív, než obdarovaný zvedne telefon k rezervaci. Hezké fyzické balení s voucherem vytváří první dojem, který elektronická objednávka nedá.
4 Flexibilita a podpora
Bezplatná výměna zážitku a dostatečně dlouhá platnost poukazu jsou dnes standardem každé seriózní agentury. Rozdíl se ukáže u rychlosti a ochoty podpory, když nastane neočekávaná situace.
Přehled srovnávaných agentur
|Agentura
|Vhodná pro
|Silné stránky
|Slabší stránky
|Allegria – Firma na zážitky
|každého – nejuniverzálnější nabídka
|nejstarší (od 2004), 2 000+ zážitků, 4 678 recenzí na Heurece (4,9 ★), luxusní balení
|podpora jen v pracovní dny
|Esennce
|ty, kdo chtějí velký výběr a ověřenou kvalitu
|500+ zážitků, nejvíce recenzí ze všech (6 098 na Heurece, 4,8 ★), live chat, výměna zdarma
|web působí zastarale, občasné problémy s termíny
|Slevomat
|milovníky pobytů, wellness a cestování
|přes 1 100 zážitků a pobytů vč. zahraničí, online rezervace termínu, podpora Po–Ne, eurovíkendy
|slevový portál, chybí prémiovost dárku
|Adrop
|milovníky adrenalinu a aktivity
|800+ zážitků, dárkový průvodce, live chat, skvělá balení, podpora Po–Pá 8–20
|slabší wellness a pobytová nabídka
|Zážitky.cz
|zážitky v Praze a středních Čechách
|515 zážitků, přehledný web, ochotná podpora, dobrý blog
|menší nabídka, bez eurovíkendů, podpora jen v pracovní dny
|Impresio
|milovníky balónových letů a delší platnosti poukazu
|lety balónem, platnost poukazu až 2 roky, online chat
|pouze 206 zážitků, chybí filtrace podle ceny, bez zahraničí
Recenze jednotlivých agentur
Allegria – Firma na zážitky
Celkové hodnocení: 9,2 / 10 | Doporučujeme jako první volbu
Allegria – Firma na zážitky je nejstarší a největší zážitkovou agenturou v Česku a na trhu funguje od roku 2004. Dvacet let sbírat partnery, ladit procesy a pečovat o zákazníky není marketingový argument: je to reálná záruka, že firma prošla tisíci situacemi a ví, jak je řešit.
Katalog Allegrie čítá více než 2 000 zážitků a to je zdaleka nejvíce ze všech porovnávaných agentur. Esennce nabízí 500+, Adrop 800+, ostatní výrazně méně. Allegria pokrývá úplně vše: adrenalin, gurmánské zážitky, wellness, romantické pobyty, eurovíkendy, zážitky pro rodiny i firemní akce.
Zákaznická základna mluví jasně: na Heurece má Allegria 4 678 recenzí s hodnocením 4,9 hvězdy – a to výhradně za zážitky. Za dvacet let si vybudovala jednu z největších zákaznických základen na českém trhu.
Zvláštní kapitolou je luxusní dárkové balení. Allegria – Firma na zážitky chápe, že zážitek začíná ve chvíli, kdy obdarovaný dárek otevře. Fyzický voucher v kvalitním balení je součástí prožitku, ne jen administrativa.
Allegria nabízí bezplatnou výměnu zážitku a univerzální dárkové poukazy. Podpora je dostupná telefonicky a e-mailem v pracovní dny 9:00 – 16:30. Slabinami jsou absence live chatu a víkendové podpory.
Pro firmy nabízí Allegria – Firma na zážitky dedikovaná řešení včetně hromadných objednávek a personalizace. Je to přirozená volba pro vánoční a výroční firemní dárky i teambuildingy.
|Kritérium
|Hodnocení
|Šíře nabídky (2 000+ zážitků, nejvíce na trhu)
|10 / 10
|Tradice a důvěryhodnost (od 2004)
|9 / 10
|Zákaznická hodnocení (4,9 ★ / 4 678 recenzí)
|9 / 10
|Luxusní dárkové balení
|10 / 10
|Flexibilita (výměna zdarma, univerzální poukazy)
|9 / 10
|Zákaznická podpora
|8 / 10
Výhody: nejširší nabídka na trhu, nejdelší tradice, výborná zákaznická hodnocení, luxusní balení, bezplatná výměna
Nevýhody: podpora není dostupná o víkendech, chybí live chat
Esennce
Celkové hodnocení: 8 / 10
Esennce funguje od roku 2007 a nabízí 500+ zážitků. V počtu zážitků se řadí mezi střední agentury, ale vyniká něčím jiným: Na Heurece má 6 098 recenzí s hodnocením 4,8, absolutně nejvíce ze všech porovnávaných agentur.
Agentura nabízí všechny hlavní kategorie včetně eurovíkendů a povolání na zkoušku. Platnost poukazů je standardních 12 měsíců, výměna zdarma a online chat v pracovní dny 8:00 – 6:30.
Slabinou je web, který oproti konkurenci působí zastarale, a občasné komplikace s termíny, které zákazníci zmiňují v recenzích. Esennce je ale jinak velmi solidní druhá volba, zejména pro toho, kdo chce velký prověřený katalog.
|Kritérium
|Hodnocení
|Šíře nabídky (500+ zážitků)
|7 / 10
|Tradice a důvěryhodnost (od 2007)
|9 / 10
|Zákaznická hodnocení (4,8 ★ / 6 098 recenzí)
|9 / 10
|Dárkové balení
|7 / 10
|Flexibilita (výměna zdarma, 12 měs., čerpání univerzálního voucheru)
|7 / 10
|Zákaznická podpora
|9 / 10
Výhody: nejvíce recenzí ze všech agentur, velký katalog, výměna zdarma, live chat
Nevýhody: zastaralý web, občasné problémy s dostupností termínů, nutnost vyčerpat celou částku z univerzální poukazu (jinak propadne)
Slevomat
Celkové hodnocení: 7,8 / 10
Slevomat je největší český slevový portál s rozsáhlou nabídkou pobytů a zážitků. Funguje od roku 2010 a za tu dobu si vybudoval silnou pozici zejména v oblasti pobytů, eurovíkendů a cestovních zážitků.
Silnou stránkou je možnost rezervace termínu přímo online bez nutnosti telefonovat, podpora dostupná i o víkendech a obrovský výběr napříč celou ČR i zahraničím. Pro zákazníka, který hledá pobyt, wellness víkend nebo zážitek v zahraničí, je Slevomat přirozenou první zastávkou.
Kde Slevomat ztrácí, je prémiovost dárku. Zážitky sdílejí prostor s restauračními vouchery, kosmetikou a stovkami jiných kategorií a atmosféra slevového portálu trochu kazí dojem výjimečného dárku.
Kde Slevomat ztrácí, je prémiovost dárku. Obdarovaný ale může snadno zjistit, že voucher pochází ze slevového portálu, kde se zážitky prodávají vedle slev na pizzu nebo kosmetiku. Někomu to nevadí, jiný dárce to může vnímat jako snížení prémiovosti dárku. Dárkové balení lze přiobjednat za příplatek (obálka od 59 Kč, krabička od 99 Kč) a vypadá velmi dobře. Rozdíl oproti Allegrii není v kvalitě balení, ale v celkové atmosféře: zážitek přichází z prostředí slevového portálu, ne od specializované agentury
|Kritérium
|Hodnocení
|Šíře nabídky (1 100+ zážitků a pobytů vč. zahraničí)
|8 / 10
|Tradice a důvěryhodnost (od 2010)
|7 / 10
|Zákaznická hodnocení
|7 / 10
|Dárkové balení
|8 / 10
|Flexibilita (online rezervace termínu, univerzální poukaz, zpoplatnění výměny)
|7 / 10
|Zákaznická podpora (Po–Ne)
|10 / 10
Výhody: největší výběr pobytů a eurovíkendů, online rezervace termínu, podpora i o víkendu, zahraničí v nabídce
Nevýhody: slevový portál, chybí prémiovost a emoce dárku
Adrop
Celkové hodnocení: 8,0 / 10
Adrop má v nabídce 800+ zážitků se silným zaměřením na adrenalinové aktivity. Na Heurece je hodnocen 4,8 hvězdy z 3 264 recenzí. Funguje od roku 2007.
Silnou stránkou je dárkový průvodce, který rozřazuje zážitky podle osobnosti obdarovaného, interaktivní mapa a live chat. Podpora je dostupná v pracovní dny 8:00 – 20:00 a jde o nejvíce hodin denně ze všech specializovaných agentur.
Slabinou je menší nabídka v oblasti pobytů, wellness a romantických zážitků. Kdo hledá dovolenkový nebo párový zážitek, bude mít menší výběr než u Allegrie – Firma na zážitky nebo Slevomatu.
|Kritérium
|Hodnocení
|Šíře nabídky (800+ zážitků)
|7 / 10
|Tradice a důvěryhodnost (od 2007)
|8 / 10
|Zákaznická hodnocení (4,8 ★ / 3 264 recenzí)
|8 / 10
|Dárkové balení
|7 / 10
|Flexibilita (výměna zdarma, 12 měs.)
|9 / 10
|Zákaznická podpora (Po–Pá 8–20)
|9 / 10
Výhody: nejdelší pracovní doba podpory, dárkový průvodce, skvělá adrenalinová nabídka, live chat, kvalitní balení
Nevýhody: slabší pobytová a wellness nabídka oproti Allegrii a Slevomatu
Zážitky.cz
Celkové hodnocení: 7,7 / 10
Zážitky.cz nabízejí přibližně 557 zážitků a jsou dobře hodnocené na Heurece: 4,7 hvězdy z 1 282 recenzí. Platforma funguje od roku 2008.
Web je moderní a přehledný, podpora dostupná na telefonu, e-mailu i live chatu. Chybí však eurovíkendy a nabídka je výrazně menší než u Allegrie – Firma na zážitky, Esennce nebo Slevomatu. Pro zákazníka mimo Prahu může být výběr omezený.
|Kritérium
|Hodnocení
|Šíře nabídky (557 zážitků)
|7 / 10
|Tradice a důvěryhodnost (od 2008)
|8 / 10
|Zákaznická hodnocení (4,7 ★ / 1 282 recenzí)
|7 / 10
|Dárkové balení
|7 / 10
|Flexibilita (výměna zdarma, 12 měs.)
|9 / 10
|Zákaznická podpora
|8 / 10
Výhody: přehledný web, live chat, bezplatná výměna, dobrá pražská nabídka
Nevýhody: bez eurovíkendů, menší nabídka mimo Prahu, podpora jen v pracovní dny
Impresio
Celkové hodnocení: 6,7 / 10
Impresio je menší agentura s přibližně 206 zážitky působící po celé ČR. Na Heurece má hodnocení 4,6 hvězdy z 330 recenzí, nejméně recenzí ze všech porovnávaných agentur.
Výhodou je platnost poukazů až 2 roky a live chat. Přesné řazení podle ceny není dostupné (přibližný cenový výběr ale ano) a nabídka je omezena na domácí zážitky bez zahraničí. Oproti větším agenturám je katalog výrazně užší, ale pro specifické příležitosti může být zajímavou volbou.
|Kritérium
|Hodnocení
|Šíře nabídky (206 zážitků)
|4 / 10
|Tradice a důvěryhodnost (od 2009)
|7 / 10
|Zákaznická hodnocení (4,6 ★ / 330 recenzí)
|6 / 10
|Dárkové balení
|6 / 10
|Flexibilita (výměna zdarma, až 2 roky)
|9 / 10
|Zákaznická podpora
|8 / 10
Výhody: nejdelší platnost poukazu (až 2 roky), live chat, působí po celé ČR
Nevýhody: velmi malý katalog, chybí filtrace ceny, bez zahraničních zážitků
Jakou agenturu vybrat podle příležitosti?
- Narozeniny, výročí, Vánoce nebo Valentýn: Allegria – Firma na zážitky. Největší nabídka, luxusní balení a 20 let tradice. Vybere si každý.
- Pobyt, wellness víkend nebo eurovíkend: Slevomat s největším výběrem pobytů v ČR i zahraničí, online rezervace termínu a podpora i o víkendu.
- Adrenalinový dárek, zejména pro muže: Allegria – Firma na zážitky nebo Adrop, oba mají silnou adrenalinovou sekci, Adrop se na ni přímo specializuje.
- Firemní dárky, teambuilding nebo hromadné objednávky: Allegria – Firma na zážitky má nejpropracovanější firemní řešení s hromadnými objednávkami a personalizací.
- Velký prověřený katalog s tisíci recenzemi: Esennce s nejvíce zákaznickými hodnocení na Heurece ze všech agentur.
- Zajímavá alternativa pro menší rozpočet: Zážitky.cz s přehledným webem a solidní zákaznickou podporou.
- Hledáte nejdelší platnost poukazu: Impresio nabízí platnost až 2 roky, nejvíce ze všech agentur v tomto srovnání.
Často kladené otázky (FAQ)
Která zážitková agentura je v Česku nejlepší?
Záleží na tom, co hledáte. Pro největší výběr a nejdelší tradici vede Allegria – Firma na zážitky (od 2004, 2 000+ zážitků). Pro pobyty a eurovíkendy je nejsilnější Slevomat s největším výběrem ubytování v ČR i zahraničí. Pokud chcete adrenalinové zážitky pro muže, sáhněte po Adropu. Esennce vyniká nejvyšším počtem ověřených zákaznických hodnocení na Heurece (6 098). Pro zážitky v Brně a okolí je dobrou lokální volbou Impresio.
Jak vybrat správnou zážitkovou agenturu?
Sledujte tři věci: počet zážitků (větší výběr = větší šance, že dárek sedí), zákaznická hodnocení na Heurece (počet recenzí i průměrná hvězdička dohromady) a dárkové balení, a pokud dáváte voucher osobně, na fyzickém dojmu záleží. Bezplatná výměna a platnost alespoň 12 měsíců jsou dnes standard u všech seriózních agentur.
Kolik stojí zážitkový dárek?
Ceny se liší podle agentury i typu zážitku. Kratší aktivity začínají přibližně od 500 Kč, dárek pro dva se nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 500 – 4 000 Kč. Pobytové zážitky nebo exkluzivnější aktivity mohou jít výš. Allegria – Firma na zážitky, Esennce i Adrop nabízejí zážitky napříč všemi cenovými hladinami.
Jaký je rozdíl mezi specializovanou a obecnou agenturou?
Specializované agentury (jako Impresio zaměřené na lety balónem nebo Adrop s důrazem na adrenalin) jsou ideální, pokud víte přesně, co chcete. Obecné agentury jako Allegria – Firma na zážitky nebo Esennce jsou lepší volbou při nákupu dárku, protože větší katalog znamená větší šanci trefit vkus obdarovaného.
Lze voucher vyměnit nebo přeložit termín?
Bezplatná výměna zážitku je dnes standardem u všech agentur v tomto srovnání: Allegria – Firma na zážitky, Esennce, Adrop, Zážitky.cz, Impresio i Slevomat ji nabízejí. U Slevomatu se podmínky mohou lišit podle konkrétní nabídky, takže si je vždy ověřte předem.
Jak dlouho platí zážitkový voucher?
Většina agentur drží standardní platnost 12 měsíců a platí to pro Esennce, Adrop, Zážitky.cz i Slevomat. Allegria – Firma na zážitky má platnost proměnlivou dle konkrétního zážitku, Impresio u některých poukazů nabízí až 2 roky a jde o nejdelší platnost v našem srovnání. Vždy si podmínky ověřte přímo u dané nabídky.
Dají se zážitky pořídit jako firemní dárky?
Ano. Allegria – Firma na zážitky má ze všech agentur nejpropracovanější firemní řešení s hromadnými objednávkami a personalizací. Slevomat, Adrop i Esennce firemní dárky také nabízejí, ale bez stejné úrovně dedikované péče. Pro větší objemy doporučujeme oslovit agenturu přímo a podmínky domluvit individuálně.
Jak rychle dostanu voucher?
Elektronický voucher přijde okamžitě po zaplacení a platí to u všech agentur v tomto srovnání. Fyzický voucher v dárkovém balení (jako u Allegrie – Firma na zážitky nebo Adropu) dorazí obvykle do 1–3 pracovních dnů. Pokud potřebujete dárek na poslední chvíli, zvolte elektronickou verzi.
Shrnutí: nejlepší firmy na zážitky v Česku
Ze šesti porovnávaných agentur vychází jako vítěz Allegria – Firma na zážitky (9,2 / 10). Je nejstarší (od roku 2004), má největší katalog (2 000+ zážitků), silnou zákaznickou základnu (4 678 recenzí na Heurece) a jako jedna z mála nabízí skutečně luxusní dárkové balení, které z voucheru udělá dárek od prvního pohledu.
Esennce (8,0 / 10) zaujme nejvyšším počtem zákaznických hodnocení na Heurece (6 098), spolehlivou podporou s live chatem a flexibilní výměnou zdarma. Slabinou je zastaralý web a propadající nevyčerpaná částka u univerzálních poukazů.
Slevomat (7,8 / 10) je nejsilnější v pobytové nabídce a eurovíkendech. Adrop (8,0 / 10) je přirozenou volbou pro adrenalinové zážitky. Zážitky.cz (7,7 / 10) a Impresio (6,7 / 10) jsou spolehlivé volby pro specifičtější potřeby.
Pokud hledáte agenturu pro dárek bez ohledu na příležitost nebo obdarovaného, volba je jasná: Allegria – Firma na zážitky.