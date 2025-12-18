Kam na výlet s dětmi? Vyzkoušejte 3 nejkrásnější přírodní lokality

Každý rok si kladete stejnou otázku: „Kam vyrazit s dětmi na výlet?“. Naše ratolesti bývá někdy těžké zabavit, a tak se každá rada hodí. Proto jsme pro vás vybrali 3 české přírodní lokality, kde si společně užijete spoustu zábavy a zážitků.

Ilustrační obrázek | foto: Freepik.com

Chystáte se na prodloužený víkend nebo dovolenou s celou rodinou? Najít rodinné ubytování je jen jednou z věcí, které je třeba zařídit. Druhou je, co budete vlastně dělat. Zde je několik tipů na výlet s dětmi.

1. Lipno a okolí

Kromě přehrady, která je jako stvořená pro koupání, vodní sporty nebo rodinné výlety lodí, nabízí Lipno i mnoho dalších aktivit.

Stezka korunami stromů patří k nejoblíbenějším rodinným atrakcím v okolí Lipna. Jedná se o 675 m dlouhou vyhlídku ve výšce 40 m doplněnou o 11 adrenalinových sekcí. Pod stezkou se nachází Království lesa s dalšími hodinami zábavy.

Chcete sportovat? Pak vás potěší cyklotrasy, které můžete prozkoumávat nejen na kole, ale i na koloběžkách. Terénní cyklotrasa Singletrack Lipno je určena právě pro rodiny. Přímo v obci Lipno nad Vltavou jsou také bobové dráhy, kde mohou jezdit i děti do 3 let, avšak s rodičem.

A za špatného počasí si můžete užít relax v Aquaworld Lipno, kde mají děti do 15 let vstup za zvýhodněnou cenu. Pořiďte si Lipno.Pass a užijte si všechna tato místa levněji!

Stezka korunami stromů (Lipno)

TIP Jak najít ideální ubytování?

Pokud se chystáte na prodloužený víkend, budete potřebovat ubytování. Portál MegaUbytko.cz vám poskytne bohatý výběr podle vašich preferencí. Stačí najít požadovanou lokalitu, vybrat termín výletu, zvolit počet osob a typ ubytování. V nabídce mají i netradiční ubytování, jako je glamping nebo domy na stromech. Určitě si z jejich nabídky vyberete.

Ilustrační obrázek

2. Jeseníky

Lákají vás hory? Doporučujeme vám Jeseníky, kde se kromě čistého vzduchu, krásných výhledů a řek můžete těšit také na:

  • Rozhledna Hemberk s výhledem na Zlatohorskou vrchovinu a polské nížiny.
  • Vzácný rašelinový ekosystém Velké machové jezírko, kam se dostanete i s kočárkem, ale doporučujeme spíše nosítko.
  • Zlatohorské mlýny, kde voda teče do kopce.
  • Nejvyšší hora Moravy a Slezska Praděd, na kterou se z Ovčárny dostanete i s kočárkem.

Praděd

Ale nečeká vás tu jen turistika s dětmi. Zajímavá je také Technotrasa, která spojuje místa připomínající řemeslné mistrovství starých obyvatel Moravy. Na 35 zastávkách poznáte příběhy mistrů, dotknete se nástrojů a surovin, objevíte doly, mlýny a svezete se na úzkokolejce. Je toho mnohem víc, proto si vyhraďte více dní.

BONUS Turistika s dětmi? Toto si nezapomeňte vzít s sebou!

Pokud se tedy rozhodnete pro výlet s dětmi do přírody, nezapomeňte si vzít kvalitní vybavení na turistiku. Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku.

dětský batohdítě si může nosit vlastní vodu nebo svačinu
turistické oblečenífunkční tričko, mikina, odolné kalhoty
pevná obuvpevná podrážka, opora kotníku, případně gumáky
pláštěnkaje praktická a děti ji milují
láhev na voduhydratace je základ, v létě to platí dvojnásob
ochrana před sluncemsluneční brýle, kšiltovka, opalovací krém
lékárničkas náplastmi, repelentem a dezinfekcí
občerstveníprotože děti spojují turistiku s jídlem

3. Český ráj

Naučné trasy v Českém ráji spojují příjemné s užitečným. Trávíte společný čas v přírodě a děti se navíc něco naučí.

Prozkoumejte:

  • Cesta údolím Plakánek – 1,5 km dlouhá trasa pro celou rodinu
  • Podtrosecké údolí – 8 km, 10 naučných zastávek
  • Prachovské skály – 5 km, 11 zastávek a skalní útvary vysoké 40 metrů

Český ráj je jako stvořený pro rodinný výlet. Vydejte se za pověstmi Českého ráje, protože právě zde se natáčelo mnoho známých pohádek (Malá mořská víla, Princ Bajaja a další). Jedná se o soubor několika nenáročných výletů (pro děti od 4 do 8 let), kde děti formou hry sbírají body a na konci získají odměnu.

Greenway Jizera je trasa pro cyklisty, pěší turisty nebo koloběžkáře, která vás provede malebnými údolími, lesy a kolem skalních útvarů podél řeky Jizery. Najdete zde hrady, zámky, historická města, restaurace a po řece se můžete i plavit!

Český ráj

Nádraží Praha Vršovice

Kam na výlet s dětmi? Vyzkoušejte 3 nejkrásnější přírodní lokality

Ilustrační obrázek

Každý rok si kladete stejnou otázku: „Kam vyrazit s dětmi na výlet?“. Naše ratolesti bývá někdy těžké zabavit, a tak se každá rada hodí. Proto jsme pro vás vybrali 3 české přírodní lokality, kde si...

18. prosince 2025

