Kam na výlet s dětmi? Vyzkoušejte 3 nejkrásnější přírodní lokality

Chystáte se na prodloužený víkend nebo dovolenou s celou rodinou? Najít rodinné ubytování je jen jednou z věcí, které je třeba zařídit. Druhou je, co budete vlastně dělat. Zde je několik tipů na výlet s dětmi.
1. Lipno a okolí
Kromě přehrady, která je jako stvořená pro koupání, vodní sporty nebo rodinné výlety lodí, nabízí Lipno i mnoho dalších aktivit.
Stezka korunami stromů patří k nejoblíbenějším rodinným atrakcím v okolí Lipna. Jedná se o 675 m dlouhou vyhlídku ve výšce 40 m doplněnou o 11 adrenalinových sekcí. Pod stezkou se nachází Království lesa s dalšími hodinami zábavy.
Chcete sportovat? Pak vás potěší cyklotrasy, které můžete prozkoumávat nejen na kole, ale i na koloběžkách. Terénní cyklotrasa Singletrack Lipno je určena právě pro rodiny. Přímo v obci Lipno nad Vltavou jsou také bobové dráhy, kde mohou jezdit i děti do 3 let, avšak s rodičem.
A za špatného počasí si můžete užít relax v Aquaworld Lipno, kde mají děti do 15 let vstup za zvýhodněnou cenu. Pořiďte si Lipno.Pass a užijte si všechna tato místa levněji!
2. Jeseníky
Lákají vás hory? Doporučujeme vám Jeseníky, kde se kromě čistého vzduchu, krásných výhledů a řek můžete těšit také na:
- Rozhledna Hemberk s výhledem na Zlatohorskou vrchovinu a polské nížiny.
- Vzácný rašelinový ekosystém Velké machové jezírko, kam se dostanete i s kočárkem, ale doporučujeme spíše nosítko.
- Zlatohorské mlýny, kde voda teče do kopce.
- Nejvyšší hora Moravy a Slezska Praděd, na kterou se z Ovčárny dostanete i s kočárkem.
Ale nečeká vás tu jen turistika s dětmi. Zajímavá je také Technotrasa, která spojuje místa připomínající řemeslné mistrovství starých obyvatel Moravy. Na 35 zastávkách poznáte příběhy mistrů, dotknete se nástrojů a surovin, objevíte doly, mlýny a svezete se na úzkokolejce. Je toho mnohem víc, proto si vyhraďte více dní.
BONUS Turistika s dětmi? Toto si nezapomeňte vzít s sebou!
Pokud se tedy rozhodnete pro výlet s dětmi do přírody, nezapomeňte si vzít kvalitní vybavení na turistiku. Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku.
|dětský batoh
|dítě si může nosit vlastní vodu nebo svačinu
|turistické oblečení
|funkční tričko, mikina, odolné kalhoty
|pevná obuv
|pevná podrážka, opora kotníku, případně gumáky
|pláštěnka
|je praktická a děti ji milují
|láhev na vodu
|hydratace je základ, v létě to platí dvojnásob
|ochrana před sluncem
|sluneční brýle, kšiltovka, opalovací krém
|lékárnička
|s náplastmi, repelentem a dezinfekcí
|občerstvení
|protože děti spojují turistiku s jídlem
3. Český ráj
Naučné trasy v Českém ráji spojují příjemné s užitečným. Trávíte společný čas v přírodě a děti se navíc něco naučí.
Prozkoumejte:
Český ráj je jako stvořený pro rodinný výlet. Vydejte se za pověstmi Českého ráje, protože právě zde se natáčelo mnoho známých pohádek (Malá mořská víla, Princ Bajaja a další). Jedná se o soubor několika nenáročných výletů (pro děti od 4 do 8 let), kde děti formou hry sbírají body a na konci získají odměnu.
Greenway Jizera je trasa pro cyklisty, pěší turisty nebo koloběžkáře, která vás provede malebnými údolími, lesy a kolem skalních útvarů podél řeky Jizery. Najdete zde hrady, zámky, historická města, restaurace a po řece se můžete i plavit!