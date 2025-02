První polovina Prahy (1 až 5) má jarní prázdniny od 10. do 16. února, druhá od 17. do 22. února a okresy Praha-východ a Praha-západ od 24. února do 2. března. Kam vyrazit s dětmi a neutratit spoustu peněz?

Pražský Semmering

Trať mezi nádražím Praha-Smíchov a Rudnou u Prahy přes Zličín a Hostivici dostala přezdívku Pražský Semmering už při svém vzniku v letech 1868–1872. Musela totiž překonat převýšení 93 metrů, inženýři se proto inspirovali v Rakousku u Štýrského Hradce. Aby se vlaky dostaly co nejrychleji do požadované výše, ale za povoleného stoupání, postavili trať ve velkém oblouku, včetně dvou kamenných viaduktů. Nejmalebnější trať v metropoli nabízí nečekané a velmi neobvyklé pohledy na Prahu. Jízdenku nemusíte kupovat, pokud máte Lítačku.

Vystoupit můžete například na stanici Cibulka ve stejnojmenném lesoparku s romantickými umělými zříceninami, vyhlídkovou věží a opravovanou usedlostí, která se mění na dětský hospic. A když projdete pár ulic směrem do Košíř, najdete v ní několik míst známých z filmu Pelíšky, i slavný balkon, odkud Jiří Kodet volal vzkaz proletářům všech zemí.

Čtyři póly Prahy i její střed

Když se během covidu nesmělo cestovat za hranice okresů, napadlo moderátora a autora youtubového kanálu Kluci z Prahy Janka Rubeše a ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) Ondřeje Boháče vyznačit nejkrajnější místa Prahy. Konkrétně její nejsevernější, nejjižnější, nejzápadnější a nejvýchodnější bod. Nazvali je póly a nechali označit betonovými patníky. Všechny jsou na veřejně přístupných místech. Západní pól není zcela přesný, protože se ve skutečnosti nachází v areálu letiště. A východní v Klánovickém lese po roce posunuli z mlází přímo na turistickou trasu, protože výletníci rušili divočáky a ti se začali objevovat v Úvalech na náměstí.

Kdo obejde všechna čtyři místa a vyfotí se u nich, může si ve vrátnici IPR vyzvednout odznak. A přidat můžete i střed Prahy. Vznikl na dětském hřišti na Balkáně na Žižkově v průsečíku spojnic pražských pólů.

Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči

Stará čistírna odpadních vod z roku 1906 je skutečným technickým unikátem. Vznikla ve stylu takzvané industriální secese, proto jsou na budově zdobné prvky, které nejsou u průmyslových staveb běžné. Dělníci na její stavbu spotřebovali kolem osmi milionů cihel, přičemž v podzemí použili speciální dvakrát pálené cihly zvané zvonivky, které nepropouští vodu. Každá byla speciálně testována, schvalována komisí stavitelů a dostala své číslo.

Čistírnu poháněly parní stroje, které jsou díky úsilí nadšenců dodnes funkční a při speciálních otevřených dnech čistírny v provozu. Prohlídka vede i do odtokových stok, kterými pobíhal Tom Cruise v Mission Impossible. Točily se tu i filmy Po strništi bos nebo Šakalí léta a seriály Dobrodružství kriminalistiky, Zdivočelá země či Já, Mattoni.

Prohlídky areálu Staré čistírny jsou možné pouze s průvodcem a probíhají každou sobotu, neděli a o svátcích od 10:00, 11:30, 13:30 a 15:00 hodin. Kapacita skupiny je omezena na 30 návštěvníků, vstupenku je možné koupit online.

Nejvyšší hora Prahy

Ani Vyšehrad (232 metrů), ani Vítkov (271 metrů nad mořem), ani Petřín (327 metrů). Nejvyšší kótou hlavního města Prahy je Teleček, který má 399 metrů nad mořem. Nenápadnou kótu s telekomunikačním stožárem a roztomilým jménem najdete uprostřed polí nedaleko stanice metra Zličín. Teleček nemá žádnou prominenci nad terénem, ale nejvyšší bod Prahy to je, i když se někdy uvádí nedaleká Kopanina (víc vypadá jako kopec), která má však o devět metrů nadmořské výšky méně. Teleček nabízí impozantní výhled, tedy aspoň na sever k vrcholům Českého středohoří. I když má značně neromantické okolí s dálnicí D5, Pražským okruhem, obří křižovatkou autostrád a halami kolem Zličína.

Teleček

Exkurze na letišti Praha

Letiště Praha nabízí prohlídku prostor běžně veřejnosti nepřístupných, dokonce i s vyjížďkou na přistávací plochu, pár metrů od startujících letadel, nebo do nejmodernější hasičské stanice v Česku. A věděli jste, že mezi „zaměstnance“ letiště patří i draví ptáci? Vstupenky se dají koupit online za 290 Kč.

Gastroherna v Národním zemědělském muzeu

Celý den se dá strávit v prostorách Národního zemědělského muzea. Návštěvníky v něm ohromuje býk César, nejlepší plemeník z první české inseminační stanice. Vidět můžete i originální ruchadlo bratranců Veverkových, se kterým v 19. století začala éra nových technologií a inovací v zemědělství. Velmi oblíbená je gastroherna a v ní hry na nakupování, vaření i zacházení s potravinami. Potraviny můžete zkoumat nejen zrakem, ale i čichem nebo podle zvuku. Dospělí se vrátí do dětství při pohledu na předměty z kuchyní babiček a prababiček.

Motýlí dům

V centru Prahy v ulici Na Příkopě se můžete ocitnout v kambodžské džungli. Motýlí dům Papilonia má stálou teplotu kolem 30 stupňů a relativní vlhkost na 80 procentech. K vidění jsou tu stovky motýlů z celého světa. Většina exotických druhů žije jen dva až čtyři týdny, nejrychlejší druhy umí létat rychlostí cválajícího koně a největší motýli mají rozpětí křídel přes 30 cm.

Pokud chcete zvýšit šanci, že motýl sedne přímo na vás, navoňte se ovocným parfémem nebo si vezměte výrazně žluté nebo červené oblečení. Vstupenky za 120 pro děti a 180 Kč pro dospělé se dají koupit online.

Lítačka umí slevu do ZOO i na plavbu

Ne všichni Pražané vědí, že kartička nebo aplikace Lítačka přináší výhody. Polovinu ceny například ušetříte za lístek na okružní vyhlídkovou plavbu okolo Karlova mostu a pražských Benátek. Na slevu 40 procent je nárok v Lobkowiczkém paláci v areálu Pražského hradu, kde je muzeum s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů, považovanými za největší a nejstarší soukromé umělecké sbírky v Česku a jedny z nejvýznamnějších ve střední Evropě. S Lítačkou ušetříte také v Troji. Zoologická i botanická zahrada nabízejí držitelům slevu na vstupném pět procent.

Termíny jarních prázdnin 2025

3.–9. února 2025

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov a Ostrava-město.

10.–16. února 2025

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny a Karviná

17.–22. února 2025

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov a Frýdek-Místek

24. února – 2. března 2025

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín

3.–9. března 2025

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a Bruntál

10.–16. března 2025

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník.