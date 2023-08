Komora plná soli. Hallstatt je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí Rakouska

Víte, že sůl se v Solné komoře, oblasti rozkládající se mezi Alpami a Alpským předhůřím, těžila už za dob keltského osídlení a vyvážela se do celé Evropy? Ale Solná komora zdaleka není jen minerál, který si sypeme na chleba. Je to především místo okouzlující návštěvníky svou krásou. Má totiž hodně co nabídnout: půvabná městečka, průzračná jezera, hluboké lesy, vysoké hory, úchvatné výhledy. Zamilovali si ho vyznavači krásné přírody, pěší i cykloturisté, horolezci, ferratisté, konzumenti adrenalinu, vodní sportovci, v zimě lyžaři i snowboardisté.

Oblast patří k nejnavštěvovanějším částem Rakouska. Nepřekvapí, že už šestadvacet let je jižní část Solné komory kolem Dachsteinu a Hallstattu zařazená na Seznam světového dědictví UNESCO.