Jak na adventní Budapešť? Vymrznout na trhu a pak rovnou do termálu

Letošní advent v Budapešti bude specifický už jenom proto, že rozšiřuje nabídku a záběr svých vánočních trhů. Začaly zde už v neděli 17. listopadu a potrvají až do Silvestra a někde i prvního dne nového roku.

Nejlákavějším patrně bude program na prostranství před bazilikou svatého Štěpána, zdejší trh byl totiž loni vyhlášen tím nejlepším v celé Evropě. Návštěvníci se mohou těšit na více než 120 řemeslných stánků, ochutnat místní speciality a třeba si i zabruslit přímo u baziliky. Atmosféru zde večer každých třicet minut obohacuje 3D světelná show promítaná přímo na průčelí baziliky.

Vánoční trhy před budapešťskou bazilikou svatého Štěpána byly loni vyhlášeny těmi nejlepšími v celé Evropě.

Asi deset minut chůze odtud se nachází Vörösmartyho náměstí, další nutnost pro milovníka adventní pohody. Vedle maďarských řemeslných výrobků a vynikajících pokrmů se zde totiž dočká i živých vystoupení. I toto místo má svou prestižní visačku: za jeden z nejkrásnějších v Evropě jej označil časopis Time Out.

Úplnou novinkou na budapešťské adventní mapě se ovšem letos stal program poblíž parku Városháza. Zdejší vánoční jarmark nabízí aktivity pro děti i širokou nabídku jídel a pití. Samozřejmě zde mezi nechybí langoš či maďarské svařené víno forralt bor.

Nejen trhy, ale i kluziště a Santa Claus v zoo

To jsou však jen tři z mnoha dalších míst, kde si lze dopřát adventní pohodu. Budapešť totiž nabízí dalších šest míst s vánočními trhy. Namátkou zmiňme program na náměstí Deáka Ference, na Alžbětině (Erzsébet) náměstí či parku Városliget.

V budapešťském parku Városliget naleznete vedle stánků i venkovní kluziště k bruslení.

Poslední zmíněná budapešťská destinace nabízí vedle stánků i venkovní kluziště k bruslení. O oblíbené zábavě všech Maďarů svědčí výskyt těchto sezonních kluzišť napříč všemi velkými městy v zemi.

Kdo ovšem bruslení neholduje, může vyrazit třeba do budapešťské zoo, kde nabízejí speciální vánoční program. Vedle sváteční výzdoby to jsou třeba občasné návštěvy Santa Clause, který se zde nečekaně objeví mezi nasvícenými zvířecími kotci.

Do termálů s vánočními světýlky a party

Budapešťské termální lázně představovat netřeba; patří mezi největší lákadla města celoročně. Dopřát si ale zdejší procedury v kombinaci s adventním programem? To asi napadne málokoho. Přitom si to představte: co může být příjemnějšího, než se naložit do teplé vody po několika hodinách strávených mezi stánky na večerním mrazu? Zdejší lázně Rudas dokonce nabízejí speciální večerní otevírací dobu, aby se zde hosté mohli pokochat výhledem ze střechy na vánočně osvícené město.

Budapešťské lázně Rudas nabízejí speciální večerní otevírací dobu. Vychutnat si tu můžete západ slunce i vánočně nasvícené město.

A pokud si zrovna nepotrpíte na klasiku vánočních koled, termální lázně Széchenyi nabízejí takzvané SPArty. Tedy elektronickou hudbu a světelnou show.

Za hranicemi Budapešti je toho ještě víc

Za vánoční atmosférou ale můžete vyrazit i mimo hlavní město Maďarska. Pokud už budete unaveni shonem metropole, tak jen dvě hodiny jízdy daleko se nachází největší termální jezero na světě Hévíz. Poblíž rakouských hranic pak lákají lázně Bükfürdö s nabídkou vyžití pro všechny generace.

A pokud jde o vánoční trhy mimo Budapešť, musíme doporučit Eger. Vánoční trh se zde tradičně koná na náměstí Dobó. Jeho stánky jsou totiž plné lahodných sladkostí a ručně vyráběného zboží. Ke skutečně autentickému zážitku si kupte svařák a vánoční perník a nebojte oslovit místní řemeslníky, rádi si s vámi o svých výrobcích popovídají.

Hezký program nabízí i další maďarská města. Veszprém, tedy loňské Evropské hlavní město kultury láká na koncerty, kulinářské zážitky a trh umístěný v centru starého města. Guláš, langoš, klobása či tradiční rybí polévka - nic z toho zde nechybí.

V Segedínu sice začaly adventní trhy až 24. listopadu, zájemci se ale mohou těšit na žongléry s ohněm, videomapping a velké ledové kluziště. Specialitou města je selfie box, kde si můžete zvěčnit. Vánoční Pécs zase láká nejmenší návštěvníky na dům Santa Clause. Působivé trhy ale nabízí i Debrecín či Vác.

Pro ty, kdo jedou za jídlem

Potrpíte si na vysloveně vybranou gastronomii a chcete si adventní čas zpříjemnit tou nejlepší kuchyní? V Budapešti jste taktéž na správném místě. Potažmo v celém Maďarsku, kde se loni výrazně rozšířil počet restaurací ohvězdičkovaný prestižní značkou Michelin. Celkem je jich už devět, přičemž dvě z nich mají hned dvě hvězdičky (Platán Gourmet v severomaďarském městě Tata a budapešťský restaurant Stand).

Jednu michelinskou hvězdičku si vysloužila restaurace 42 v Ostřihomi u slovenských hranic a dále šestice budapešťských podniků (Babel, vinotéka Borkonyha, Costes, essência, Rumour a Salt). Dalších 59 maďarských restaurací zde pak Michelin doporučuje. Maďarsko se tak se svou kuchyní spojující tradici s nejnovějšími postupy hrdě řadí mezi nejlepší středoevropská kulinářská centra. Přesvědčte se ostatně sami.