Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pivo a opera. To je Bayreuth. Německý klenot je jen hodinu od českých hranic

Jakub Hlaváč
  17:00

Fotogalerie4 Premium

Chrám Wagnerovy hudby | foto: Shutterstock

Skvostná architektura, výjimečná hudba a lahodné pivo. Jen něco přes hodinu jízdy od českých hranic se skrývá německý klenot jménem Bayreuth. Městem plným úžasu provádí magazín Víkend DNES.

Zdvořilostně kývnu hlavou, už jsem to slyšel. Mockrát, na různých místech. „Až vejdete dovnitř, vykřiknete úžasem,“ povídá průvodkyně Katherine v historickém centru města Bayreuth. Stojíme před domem, který je hezký. Ale nikterak výjimečný. Rozhodně ne na první pohled. „Neměl být! Běžní lidé neměli vidět, co ukrývá,“ všímá si Katherine podezřívavého pohledu. Dobrá. Je to budova, kterou nechala vystavět Vilemína Pruská. Už to má naznačit, že výjimečná bude. Stejně jako byla výjimečná tato žena.

Wagner odmítl v tomto prostředí prezentovat svá díla. Důvodem bylo právě zdobení. Nebyl prostor soustředit se na jediné důležité, na hudbu.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v...

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...

Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili

Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty...

Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...

Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a...

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...

KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?

Architektonický rozvoj lázní Vichy završila Belle Époque.

Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...

Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli

Albánské hlavní město Tirana rozhodně stojí za vidění.

Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...

Pivo a opera. To je Bayreuth. Německý klenot je jen hodinu od českých hranic

Premium
Chrám Wagnerovy hudby

Skvostná architektura, výjimečná hudba a lahodné pivo. Jen něco přes hodinu jízdy od českých hranic se skrývá německý klenot jménem Bayreuth. Městem plným úžasu provádí magazín Víkend DNES.

13. července 2026

Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem

Fichtelberg je nejvyšší horou Saska.

Na hřebenech pohraničí se nachází jedna z nejkrásnějších turistických oblastí Německa, konkrétně v Krušných horách. Na návštěvníky zde čeká více než pět tisíc kilometrů značených turistických tras,...

13. července 2026  8:30

Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v...

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...

13. července 2026

Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy

Palawan je filipínská provincie. Jedná se o skupinu ostrovů mezi Jihočínským a...

Před rokem technologický podnikatel Dan Thomson šokoval svět prohlášením, že na tropickém ostrově uprostřed Asie založil nový stát. Na tom by v historii bizarních mikronárodů nebylo nic tak...

12. července 2026

Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji

Měřící drezína EM100 Správy železnic na lokálce ze Suchdola nad Odrou

Petr, mašinfíra měřící drezíny Správy železnic, nás sveze po krátké lokálce na severní Moravě. Dnes má trať ze Suchdola nad Odrou do Fulneku necelých 10 kilometrů, původně ovšem měla pokračovat až do...

12. července 2026

Ostrov boha Dia. Kréta není jen o moři, okouzlí mytologií i nádhernou přírodou

Víte, co znamená v překladu Agia Galini? Božský klid... A přesně to vás v tomto...

Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze...

11. července 2026

Velšská cesta po okraji světa. Děti prozradily adresu, pak přišlo vystěhování

Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v...

Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v nichž se pasou ovce. Proč ale nikde nevidíte ani živáčka? Vysvětlení k vám přinese vítr, s dunící ozvěnou minometů a děl....

11. července 2026

Gran Fondo na vlastní kůži: utrpení a výhledy. Do Val di Fiemme se nejezdí jen trpět

Premium
Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme...

Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme vyrazili. Hory nám daly zabrat, ale Val di Fiemme nabízí víc než jen dřinu na kole, píše magazín Víkend DNES.

10. července 2026

Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a...

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...

10. července 2026  8:30

Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli

Albánské hlavní město Tirana rozhodně stojí za vidění.

Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...

10. července 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1513 ve stanici Kovářská

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 7. 17:24

Túry v rakouském Zillertalu. Jak se z království lyžařů stává ráj turistů

Náhorní plošina Ahorn. Nacházíme se zhruba 2 000 m n. m.

Desítky let patřilo mezi největší lyžařské destinace Rakouska. V důsledku globálního oteplování se však údolí Zillertal nově učí žít i bez jistoty dlouhé zimy. A místo investic jen a pouze do...

9. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.