Tajemná Gran Canaria: objevte její přírodní a aktivní stránku

Venkovské ubytování, aktivity aktivního turismu, archeologie, gastronomické zážitky a místní producenti nabízejí návštěvníkům jiný způsob, jak ostrov objevovat: zevnitř, v klidu a v kontaktu s krajinou. Veškerou tuto nabídku zážitků najdete na webu Gran Canaria Natural & Active, který na jednom místě shromažďuje ty nejlepší nápady, jak poznat přírodu ostrova.
Cestovat na Gran Canarii s aktivním přístupem znamená otevřít dveře proměnlivé a překvapivé krajině. Během jediného dne je možné procházet vavřínovými lesy, překonávat sopečná údolí, navštěvovat vesnice s mnohasetletou historií a zakončit den u moře při pozorování západu slunce. Rozmanitost mikroklimat a scenérií činí z ostrova ideální destinaci pro celoroční přírodní turistiku.
Krajiny, které se mění s každým kilometrem
Jednou z největších atrakcí Gran Canarie je její mimořádná krajinná rozmanitost. Navzdory své velikosti nabízí ostrov různé scenérie, které překvapí i ty, kteří jej již navštívili. Od horských vrcholů přes zlaté duny na jihu až po hluboká údolí a prastaré lesy – každá oblast nabízí jiný zážitek.
Vnitrozemí ostrova je obzvlášť atraktivní pro milovníky pěší turistiky. Rozsáhlá síť stezek a tras umožňuje objevovat dědictví původních obyvatel, horské vesnice a vyhlídky s úchvatnými panoramaty. Tyto trasy vedou přes střední a horské oblasti, kde po staletí koexistovala příroda a člověk, čímž vznikla jedinečná zemědělská a kulturní krajina.
Pobřeží naopak nabízí stejně fascinující kontrasty. Na severu se nacházejí útesy, přírodní bazény a půvabné vesnice, zatímco jih vyniká písečnými plážemi a dunami. Tato kombinace činí z Gran Canarie ideální destinaci jak pro relaxaci, tak pro dobrodružství v přírodě.
Aktivity pro všechny typy návštěvníků
Gran Canaria Natural & Active nabízí širokou škálu aktivit přizpůsobených různým úrovním a preferencím. Pěší turistika patří mezi hlavní nabídky, s trasami přes soutěsky, hory a vulkanické krajiny. K dispozici je také horolezectví, canyoning, orientační běh, horská cyklistika nebo vedené túry.
Ti, kteří preferují klidnější zážitky, mohou navštívit vinařství, účastnit se mindfulness aktivit nebo farmy, kde se seznámí s produkty jako banány, aloe vera, víno nebo káva. Gastronomie hraje zásadní roli v tomto způsobu cestování, protože chutě ostrova jsou úzce propojeny s jeho krajinou a historií.
Archeologické dědictví Gran Canarie navíc nabízí pohled do historie jejích původních obyvatel. Místa jako Muzeum La Fortaleza pomáhají pochopit vztah mezi územím a komunitami, které jej obývaly po staletí.
Festival pěší turistiky Gran Canaria
Kalendář zážitků každoročně obohacuje Gran Canaria Walking Festival, významná událost pro milovníky pěší turistiky, která se koná každý podzim od 15. do 18. října a přivádí na ostrov účastníky z celého světa. Festival nabízí čtyři dny vedených tras napříč nejvýraznějšími a nejpůsobivějšími krajinami Gran Canarie, přičemž propojuje přírodu, kulturu a místní gastronomii. Akce organizovaná asociase Gran Canaria Natural & Active zve k objevování ostrova pěšky po venkovských stezkách, chráněných územích a historických vesnicích, a potvrzuje tak Gran Canarii jako referenční destinaci pro aktivní a udržitelný turismus.
Gran Canaria je mimořádně rozmanité a zároveň pečlivě chráněné území. Téměř 50 % ostrova je vyhlášeno jako chráněná přírodní oblast a je součástí biosférické rezervace UNESCO. Objevování ostrova pěšky odhaluje jeho jedinečné kontrasty – od vysokohorských oblastí přes zelená severní údolí až po zemědělsky využívané střední polohy a otevřenější, sušší jihovýchod. Všechny tyto krajiny spojují historické stezky, které po generace propojovaly místní komunity.
Ročník 2026 nabídne čtyři vedené trasy pod vedením profesionálních dvojjazyčných průvodců, které představí různé perspektivy ostrova a povedou účastníky napříč některými z nejreprezentativnějších obcí Gran Canarie. Každá trasa přinese jedinečný pohled na přírodní, geologické a kulturní dědictví ostrova.
Naplánujte si svůj přírodní zážitek
Gran Canaria Natural & Active funguje jako síť sdružující venkovské ubytování, tradiční domy, outdoorové společnosti, vinařství, řemeslníky, archeologické lokality, mindfulness zážitky a farmy s místními produkty.
Díky této platformě si návštěvník může naplánovat kompletní pobyt: rezervovat ubytování s atmosférou, naplánovat pěší nebo cyklistické trasy, objevit místní gastronomii a poznat kulturní a archeologické dědictví. Vše s garancí odborníků, kteří detailně znají přírodní prostředí ostrova.
Tento koncept jde nad rámec tradiční turistiky. Jde o prožití zážitků, které spojují s podstatou Gran Canarie: chůze po historických stezkách, ochutnávka vín, návštěvy farem nebo objevování vulkanických krajin. Cesta, která spojuje dobrodružství, kulturu a tradici v každém kroku.
