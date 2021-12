Napište svůj vlastní cestopis, nejlepší texty odměníme částkou tisíc korun

Rubrika Čtenáři cestují si během několika let získala své pravidelné místo mezi cestopisy zveřejňovanými na Cestování iDNES.cz. A musíme říct, že rozmanitost vašich příběhů překonává naše původní očekávání.

Jen za poslední měsíc jste si mohli například přečíst o cestě do Namibie na vlastní pěst a bez využití cestovních kanceláří. Čtenář Niko Burget ve svém textu poutavě popisuje cestu s manželkou do nejméně zalidněného afrického státu, kde kromě nejstarší pouště světa navštívili také vesnice potomků původních obyvatel.

Neméně zajímavý příběh, ale z naprosto odlišného konce světa, nám zprostředkoval Jiří Anderle, který si půjčil ladu a vyrazil do včelařského ráje Baškortostánu. V místech na jihu Uralu, kde lesnaté hory pozvolna přecházejí ve step, neznají cizince a všichni si budou myslet, že jste Rus.

Baškirové v dřevěných vesnicích dodnes udržují tradicí používání medu divokých včel, kterému se říká „bortovanije“ (česky klácení). Do Baškortostánu také létají Evropané na zimní lov vlků, tetřevů a divočáků, kteří dosahuji úctyhodné hmotnosti až 250 kilo. Přečtete si: Na Uralu, daleko od světa, leží ráj včelařů Baškortostán.

Dřevěná vesnice v Baškortostánu

Cestovatelé z Česka milují Indii, svérázná a originální země poskytuje turistům neuvěřitelné zážitky, přitom jde o velice bezpečnou zemi, kde se snadno domluvíte. Hodně zahraničních turistů zůstává především v severní polovině Indie, kde se nacházejí vyhlášené památky.

Čtenářka Marie Franců se naopak vydala do jižní části Indie, aby objevila místa, která zahraniční turisté přece jen trochu opomíjejí. Do Maisúru jela hlavně kvůli slavným palácům mahárádžů, inspirací pro cestu jí bylo jen několik málo fotografií na internetu. „Pro mne to byl rozhodně neopakovatelný zážitek, který stojí za to,“ píše Marie Franců.

Tajná fotka zevnitř paláce mahárádžů

A jaké cestování máte rádi vy? Jaké momenty inspirují právě vás? Našli jste zemi, která vás zasáhla tak silně, že by se mohla stát vaším druhým domovem? Nebo máte naopak z některé cesty tak špatné zkušenosti, které by se pro ostatní cestovatele mohly stát ponaučením?

Napište svůj vlastní cestopis, a pošlete ho k nám do redakce. Fotografie a text jednoduše přidejte do následujícího formuláře. Délka textu by měla být minimálně jedna rukopisná strana, tedy 30 řádek, alespoň 1 800 znaků včetně mezer. Minimální počet fotografií je pět.

Ze zaslaných příspěvků vybere redakce Cestování iDNES.cz nejzajímavější příběhy s kvalitními fotografiemi, které zveřejní na internetovém portále iDNES.cz v rubrice Cestování. Zveřejněné příspěvky budou ohodnoceny honorářem tisíc korun.

Držíme palce!