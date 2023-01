Čtenáři cestují: Pobavte čtenáře svým výletem a získejte zajímavý honorář

Rubrika Čtenáři cestují si během několika let získala pravidelné místo mezi cestopisy zveřejňovanými na Cestování iDNES.cz. A musíme říct, že rozmanitost vašich příběhů vždy překonává naše původní očekávání.

V rubrice Čtenáři cestují jste si za poslední dobu mohli například přečíst zajímavý článek od Jana Suchardy, který vám na základě bohatých zkušeností z cestováním po Islandu poradil, jaké auto si vybrat pro expedici na tento nádherný ostrov.

Vaše mysl tady projde terpaií, ale tělo to bude bolet.

Aleš Folwarczny se pro změnu vydal s kamarády do Vietnamu a jeho zážitky ho vedou k přesvědčení, že jízda motorkou po této zemi je lepší než všechny terapie světa. „Míjíme kopce, údolí, řeky, vodopády, přehrady a zase kopce. Vše, co jsme si doposud představovali, se zdaleka nevyrovnalo realitě. Svoboda, kterou nám dává jízda na motorce v exotické zemi, funguje společně s hrstkou obav a strachu jako špetka chilli. A my chceme jet dál a dál, hledat nové cesty a všemi smysly vnímat okolní krajinu. Vypínáme si hodinky a telefony, zahodíme starosti běžného života za hlavu a jen si to všechno užíváme bez ohledu na čas,“ píše Folwarczny.

Strávit neobyčejné dva týdny v Severní Americe se rozhodl čtenář Michal Továrek, který se mimo jiné prolétl i vrtulníkem nad Manhattanem.

Mimořádný ohlas vzbudil text Jakuba Kasala, který se na zimu vydal v dodávce s celou rodinou do Španělska. „V práci jsem skončil, cestu financujeme z úspor. Ale téměř polovinu nákladů pokryje pronájem našeho bytu, mateřská a ženino podnikání na dálku v Čechách, píše Kasal. Ve svém textu podrobně uvádí náklady na cestu a podělil se i o způsob, jak cestování v dodávce zpříjemnit dětem.

Výhledy na dobrou noc nad Gironou

Nádherný pohled do Nigeru nám zprostředkoval Jan Grodza. Ten cestoval za příslušníky původních kmenů a zprostředkoval svůj zážitek z rituálu Gerewol, který oslavuje mužskou krásu. Přečtěte si: Čtenáři cestují: Když chtějí být muži v Africe nejkrásnější.

Africe se věnoval i další čtenářský text. Terezie Novotná pojala jeden ze svých výletů do Keni opravdu netradičně, místním totiž postavila dům. „Byla to neuvěřitelná jízda. Každý den jsme se učili něco nového, a to jak ohledně postupu při stavbě domku, tak hlavně o komunikaci s místními lidmi. Ano, dokázali jsme v deseti neuvěřitelných a naprosto hektických dnech postavit dům. A je to dům hodný bydlení,“ píše Novotná.

Po mnoha peripetiích, pádech, ale i radostech jsme to dokázali.

Na své si přišli i fanoušci železnice, které čtenáři Jiří Mazal pozval na výlet legendárním Východním expresem z tureckého hlavního města Ankary do Karsu, který se nachází kousek od arménských hranic.

Podělte se o vaše cestovatelské zážitky s čtenáři iDNES.cz i vy. Našli jste zemi, která vás zasáhla tak silně, že by se mohla stát vaším druhým domovem? Nebo máte naopak z některé cesty tak špatné zkušenosti, které by se pro ostatní cestovatele mohly stát ponaučením? Vracíte se rádi na stejná místa už několik let?

Napište svůj vlastní cestopis a pošlete ho k nám do redakce. Fotografie a text jednoduše přidejte do následujícího formuláře. Délka textu by měla být minimálně jedna rukopisná strana, tedy 30 řádek, aspoň 1 800 znaků včetně mezer. Minimální počet fotografií je pět.

Ze zaslaných příspěvků vybere redakce Cestování iDNES.cz nejzajímavější příběhy s kvalitními fotografiemi, které zveřejní na internetovém portále iDNES.cz v rubrice Cestování. Zveřejněné příspěvky budou ohodnoceny honorářem 1 000 korun.