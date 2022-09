Čtenáři cestují: pro cestování to byl skvělý rok. Pochlubte se svým výletem

Pandemie koronaviru a válka na Ukrajině změnily celý svět a zákonitě se změnilo i cestování. Ovšem louky, lesy, hory, ostrovy a krásné pláže, všechna místa, na která tak rádi jezdíme, zůstala stále na svých místech. A z vašich cestopisů, z rozhovorů s cestovateli i z příspěvků v diskuzích víme, že si k nim cestu najdete kdykoli. Že se i nadále rádi potkáváte s místními lidmi, ochutnáváte netradiční jídla, nebo objevujete nová místa v Česku i v zahraničí.

Rubrika Čtenáři cestují si během několika let získala své pravidelné místo mezi cestopisy zveřejňovanými na Cestování iDNES.cz. A musíme říct, že rozmanitost vašich příběhů vždy překonávala naše původní očekávání.

Podělte se o vaše cestovatelské zážitky s čtenáři iDNES.cz i vy. Našli jste zemi, která vás zasáhla tak silně, že by se mohla stát vaším druhým domovem? Nebo máte naopak z některé cesty tak špatné zkušenosti, které by se pro ostatní cestovatele mohly stát ponaučením? Vracíte se rádi na stejná místa už několik let?

Napište svůj vlastní cestopis, a pošlete ho k nám do redakce. Fotografie a text jednoduše přidejte do následujícího formuláře. Délka textu by měla být minimálně jedna rukopisná strana, tedy 30 řádek, alespoň 1 800 znaků včetně mezer. Minimální počet fotografií je pět.

Ze zaslaných příspěvků vybere redakce Cestování iDNES.cz nejzajímavější příběhy s kvalitními fotografiemi, které zveřejní na internetovém portále iDNES.cz v rubrice Cestování. Zveřejněné příspěvky budou ohodnoceny honorářem 1 000 Kč.