Čtenáři cestují: Mexiko na pohodu. Zkuste si dovolenou na mayské riviéře

Po dvanáctihodinovém letu z Frankfurtu jsme se ocitli na letišti v Cancúnu. Odtud jsme se do Playa del Carmen přesunovali 45 kilometrů transferem, který měl podle popisu trvat asi půl hodiny, což v Mexiku reálně znamená víc než dvě hodiny. Cálmate.

Playa del Carmen se nachází v oblasti Mayské riviéry na ostrově Yucatán, jižně od Cancúnu. Je to oblast známá nádhernými a zdánlivě nekonečnými plážemi. Zároveň má ale kromě bílého písku a tyrkysového moře i regulovanou nízkou zástavbu, která nemá nic společného s obřími mrakodrapovými resorty jinde.

Na rozdíl od hodně akčního a hektického Cancúnu je zde pohodová, prázdninová a tak trochu líná atmosféra, kterou asi nejlépe vystihuje přirovnání k mírným mořským vlnám.

Nicméně i tak mě při prvním pohledu náš hotelový komplex šokoval. Na své obří ploše má bezmála tisíc prostorných pokojů, plus velkoryse pojaté zázemí. Naštěstí je ale vše v přízemních budovách a rozprostřené v bohaté tropické zeleni.

Žijí tady tak milá zvířátka, například hned u recepce má stanoviště obří suchozemská želva, přes hotelové cestičky líně lezou leguáni, hopsají veverky a hlavně bandy „loupeživých“ roztomilých nosálů. Občas se mihne i mýval, ale o tom až za chvíli.

Jelikož hotelové rezorty v Mexiku obecně nabízí nepřeberné množství aktivit a luxusu, velké procento hostů areál hotelu za celou dobu pobytu vůbec neopustí. Což tedy není případ můj a mého manžela. Cesta sem byla ale opravdu náročná, takže první den trávíme zaslouženým lenošením také.



Polehávání na lehátku s drinkem v ruce má něco do sebe, dřímota přichází brzy. Když po pár minutách zase procitnu, koukám, že mám návštěvu: ze vzdálenosti několik málo centimetrů na mě zírá mýval. Čelím jeho nesmírné roztomilosti, ale i drzosti, protože on se v klidu přehrabuje v mojí plážové tašce, aniž by ho jakkoli vyrušovaly mé nesmělé protesty a mávání mu časopisem před čumákem. Pak už jen rezignovaně sleduji, jak odchází s mojí svačinou. Cálmate.

Další dny pak věnujeme hlavně celodenním výletům, jako první je park Xcaret. Brzy ráno nás u recepce nabírá autobus, cesta po dálnici tentokrát zabere jen chvilku, protože tento ekologicko-archeologický park leží pouhých pět kilometrů jižně od Playa de Carmen. S jakýmkoli evropským parkem podobného typu jej asi nelze vůbec porovnat, o jeho velikosti napovídají už dopředu reklamy a upoutávky na billboardech a taxících všude kolem. Vznikl na rozvalinách mayského města Polé v laguně a přilehlé džungli.

Xcaret je obrovský! Při vstupu obdržíme mapku a voucher na oběd v jakékoli z místních restaurací. Už základní vstupné je dost vysoké, ale nabídka aktivit je velmi pestrá. V ceně vstupenky je večerní dvouhodinové představení o historii Mexika ve velké aréně, které je pojato opravdu velkolepě, vystupuje při něm přes 300 účinkujících.

Dále se lze procházet stezkami vytesanými v džungli, šnorchlovat v podzemní řece, vystoupat na několik menších mayských pyramid, navštívit desítky odborných expozic, pozorovat místní pestrou faunu a flóru, například karety velké, papoušky, opice, netopýry, velké motýly... A také třeba pumu a jaguára. Dva poslední zmiňované jen zahlédneme spící pod stromem ve svém výběhu, ve velkém vedru jsou jim turisté šumák.

Vidíme také vystoupení Volatores. Pět mužů vyšplhá na třicet metrů vysoký stožár, na jehož špici je malá plošinka. Na tu se jeden z nich postaví, hraje ve stoje na flétnu a bubnuje, zatímco zbylí čtyři se pomalu spouští dolů s lanem omotaným kolem kotníků. Všichni to dají na 13 otáček, než dosednou na zem.

Navštěvujeme tu i Mayský hřbitov, pro nás až nepatřičně veselý, hýřící veselými barvami. Potvrzuje, že Mexičané berou smrt jako součást života, a na Dušičky – Día de los Muertos – celá země slaví, lidé popíjejí u hrobů svých předků tequilu a pořádají pikniky.

Dále je tu pestrá nabídka placených aktivit. My vybíráme procházku po mořském dně „Sea trek“. Na hlavu nám dají podivnou velikou helmu, ve které se dá pod vodou volně dýchat, a s průvodcem sestupujeme po několika schodech na mořské dno, kde se pak procházíme po jeho vyznačené oblasti, přičemž okolo pluje spousta ryb, občas manta nebo želva. Ještě zkoušíme plavání s delfíny a šnorchlování s rejnoky. Pak už ale přichází večer, po představení v aréně nastupujeme do autobusu a vracíme se do hotelu.

Tulum

Po pár dnech nás čeká další výlet, a tím je Tulum. Tulum je součástí přírodní rezervace Sian Ka’an, která je zařazena do UNESCO. Původně mayský přístav, vystavěný na útesu mezi plážemi Karibského moře a džunglí, je vzdálen šedesát kilometrů od Playa del Carmen. Mayští astronomové odtud pozorovali pohyb planet.

Tulum

Na kamenech a rozvalinách se vyhřívá spousta leguánů, nicméně turisté jsou vůči nim v jednoznačné přesile... Polorozpadlé ruiny a tyrkysová barva moře jsou nádherným místem, které rozhodně stojí za návštěvu. Celá oblast je však silně „profláknutá“ turisty, pokud nedorazíte hodně brzy ráno, je tu hlava na hlavě. Což se stalo i nám.



Plodný Cozumel

Ostrov Cozumel je největším mexickým obydleným ostrovem, na který se nejčastěji připlouvá třicetiminutovým trajektovým spojem z přístavu Playa del Carmen. Přezdívá se mu „ostrov plodnosti“, protože byl zasvěcen mayské bohyni plodnosti Ixchel, a za sebe mohu potvrdit, že na této pověsti něco opravdu je...

Po připlutí na ostrov jako první pozorujeme obří výletní lodě, které sem putují jedna za druhou. Každá ze svých útrob vyplivne masu turistů, aby je za pár hodin zase pozřela a odvezla do dalšího přístavu. Proto je hlavně pro ně pobřeží kolem přístavu lemováno obchody s luxusním zbožím.



Narozdíl od obřích mexických středisek je na Playa del Carmen klid..

Ostrov je obklopen mezoamerickým korálovým útesem, což si velmi užijí potápěči, zejména v lokalitách Palancar nebo Tormetos. Bohužel, my se k potápěčům neřadíme, ale i „jen“ se šnorchlem je pod vodou mimořádně krásná podívaná: ryby a rybičky rozmanitých barev a tvarů, korály. Ti, co se ve stejných místech potápěli, viděli i manty a želvy.

Navštívíme park Punta Sur Eco, kde šplháme na rozhlednu v bažinách a odtud pozorujeme růžové plameňáky, pelikány a aligátory. Poté pokračujeme k majáku u Punta Sur Beach, nejjižnějšímu cípu mimo pevninského Mexika, odkud je impozantní výhled široko daleko. Kousek odtud je palírna pravé a nefalšované mexické tequily s patřičnou ochutnávkou, jak se sluší a patří, což je pod ostrým mexickým sluncem náročná záležitost...

Tato strana ostrova má nádherné moře a čarokrásné pláže, na první pohled překvapivě bez jakéhokoli hotelového komplexu, až se v člověku probouzí skryté budovatelské plány. Avšak případné ambice rychle zchladí zjištění, že koupání a další vodní aktivity zde nepřipadají v úvahu z důvodu silných proudů a vírů.

Na Yucatánu jsme trávili dvanáct dní a moc rádi bychom se sem ještě někdy vrátili, k vidění je tady toho spousta. Naši dovolenou jsme pojali napůl odpočinkově, napůl jako poznávací, takže máme při případném dalším návratu ještě hodně co objevovat. Popsala jsem zde jen pár možných výletů z mnoha v tomto nádherném koutě světa.

Mimochodem, při check-out na recepci míjíme mývala, a já si instinktivně tisknu příruční tašku k tělu. Vy víte proč...