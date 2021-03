Čtenáři cestují: Jih Afriky je jako sci-fi. Budete jen v údivu zírat

Začátkem prosince minulého roku jsem odcestoval na dva týdny do Jižní Afriky. Zničehonic. Byla to vlastně improvizace, vše jsem začal plánovat jen pár dní před odletem. Prvním cílem bylo pověstné Cape Town na samotném jihu Afriky, tedy jedno ze tří hlavních měst Jihoafrické republiky (dalšími jsou Pretoria a Bloemfontein). Mnozí cestovatelé míní, že se jedná o nejmalebnější město na světě. A mají pravdu.

Let z Prahy s přestupem v Dubaji trval déle než 24 hodin a kvůli covid opatřením jsem se pak zdržel i nějakou tu hodinu navíc na letišti v Kapském Městě.



Jakmile jsem si ale vypůjčil auto a vyjel směrem k centru, oněměl jsem. Veškerá únava byla ta tam. Stolová hora čněla v dáli nad městem jako bájný strážce a mraky přes její plochý hřeben přetékaly jako šlehačka. Bylo krátce před západem slunce, takže veškerá krajina kolem byla zbarvena dozlatova a doslova zářila. Ale nebylo vedro! Příjemných pětadvacet stupňů a silnější vánek od Atlantského oceánu (což je pro Cape Town díky své poloze standardní počasí).

Dojel jsem na jednu ze známých pláží u města, slunko se nacházelo jen těsně nad horizontem. A já se cítil jako v divokém videoklipu některého z raperů. Všude kolem byla zdejší mládež, zpívali a tancovali na hudbu, bavili se. Kluci šplhali po obřích oblých balvanech na pláži, holky vrtěly zadky a natáčely se na mobil. Že by pro TikTok?

Ať už to zní jakkoliv, bylo to úžasné! Ještě nikde jsem takto pozitivní atmosféru neviděl. Nic se neslavilo, jen byl páteční večer. Nikdo mě s ničím neobtěžoval, nikdo nebyl hrubý. Nadšeně jsem tak vytáhl foťák a vydal se k oceánu, abych vyfotil zapadající slunce společně s metrovými vlnami a členitým pobřežím.

Jan Klíma rád fotí, denně vstával pro unikátní snímky ve čtyři hodiny ráno, na pokoj se vracel až kolem desáté večer.

Celý první týden jsem strávil v Cape Town. Každé ráno jsem vstával kolem čtvrté hodiny ráno a do ubytování dorazil až kolem desáté hodiny večer. Miluji přírodu a fotografii, takže jsem se snažil cvakat východy a západy slunce na výjimečných místech. Buďto to byly pláže nebo vyhlídky na Stolové hoře či jinde. Těžko slovy popsat ty scenérie, raději se podívejte na přiložené fotografie.



Co je však důležité sdělit – cítil jsem se vždy bezpečně. Pokud člověk nezavítá do oblastí, kam nemá (pochybné čtvrtě, slumy...), není důvod se obávat. Veškeré oblasti, parkoviště, benzinky jsou hlídány. Všude se lidé chovají slušně a jsou milí. My, Evropané, bychom si mohli vzít z této snahy příklad. Byla to radost i zážitek zajít si po dobrém treku na jídlo či si popovídat s kýmkoliv ze zdejších obyvatel.

Dva dny jsem strávil na Kapském poloostrově, na místě, kde najdete i mys Dobré naděje, který býval symbolickým nejjižnějším cípem Afriky (technicky vzato je to Střelkový mys).

Není to obyčejný poloostrov. Je to poměrně velký a vzácný park, kde žijí zebry, opice, tučňáci afričtí, hadi: prostě vše, co si dokážete představit. A pokud tu jste ve správném roční období, lze přímo ze břehu pozorovat i velryby.

V odpoledních hodinách se tento park zavírá, ale využil jsem speciální nabídku parku - možnost se ubytovat v jedné ze tří nádherných chat, které se nacházejí přímo v jeho srdci. Páni, bizarně nádherné věci se tu děly. Potkával jsem na cestách sovy, obří želvy, pštrosy, noc jsem strávil u mysu Dobré naděje a sledoval světla majáku.

Domov tučňáků afrických - na Boulders beach žije kolonie tří tisíc těchto roztomilých a zvídavých stvoření.

Přes den jsem pro změnu „lovil“ vraky na plážích, paviány a hlavně tučňáky africké. Na Boulders beach zde žije kolonie tří tisíc těchto roztomilých a zvídavých stvoření, tedy téměř pětina světové populace.



A jak vypadala krajina? Před dvěma roky jsem byl na Lofotech v Norsku - velmi mi to tamější přírodu připomínalo, ale je to tu mnohem barevnější a živější! Roste tu 1 100 druhů rostlin, které nenajdete nikde jinde na světě. Krajina se tu mění k nepoznání každých pár kilometrů a některé scenérie vypadají opravdu jako ze sci-fi filmu.

Než jsem se přesunul z Kapského Města na sever Jihoafrické republiky, musel jsem vyzkoušet potápění v kleci za žraloky. Sice jsem kvůli tomu jel autem téměř tři hodiny do vzdálenějšího rybářského městečka Gansbaai, ale stálo to zato. Je to oblast, která je výskytem a pozorováním žraloků proslulá, právě sem jezdí National Geographic točit své dokumenty o žraloku bílém.

Bohužel, měl jsem tu smůlu, že jsem tohoto bájného žraloka „lidožrouta“ nespatřil, ale objevil se cca tucet žraloků bronzových. Ti jsou sice o něco menší, ale i tak byli nádherní. A pište si, že když se řítí vaším směrem, s otevřenou tlamou a jen pár desítek centimetrů od vás, v klidu nebudete. Zvlášť, když vás pod vodou oddělují „jen“ tenké mříže. Ale budete na to s úžasem vzpomínat!

Zhruba po týdnu jsem přesunul vnitrostátním letem do Johannesburgu a dále vyrazil autem až k samotnému severu země - do oblasti Blyde River Canon. Nejenže je to třetí největší kaňon na světě, ale i jeden z nejkrásnějších. Je to místo jako žádné jiné - vysoké hory, nespočet vodopádů, krokodýli a hroši... Pro mě to byla hotová pohádka.



Krugerův park je rájem divokých zvířat

Druhým důvodem, proč jsem sem jel, je úchvatný Kruger park, největší park Jihoafrické republiky. Žijí zde všechna zvířata, která jste si vždy přáli ve volné přírodě vidět - sloni, žirafy, nosorožci, lvi, leopardi... Prostě vše, co znáte z dokumentů o Africe.

Krugerův národní park je plný nádherných divokých zvířat.

Tento park se nachází jen několik desítek kilometrů severně od Blyde River kaňonu. Pravidla jsou tu jasná, nikdy a za žádných okolností nesmíte vystupovat z auta (vyjma několika pointů, kde se můžete i najíst či přespat), protože se to tu divokými zvířaty hemží na každém kroku. A vy budete v údivu zírat, co vás tu čeká. Stačí ujet pár metrů. Jakmile vám stádo slonů přejde přes silnici nebo uvidíte smečku lvů se povalovat jen pár metrů od vás, pochopíte. Nepopsatelné, dokud to nezažijete.

