Čtenáři cestují: Malta je ostrov plný zážitků, ať už pojedete kamkoli

Ještě před rokem se mi při zmínce o Maltě jako první vybavil ikonický pohled na hlavní město s obrovskou kopulí katedrály a domky s roztomilými typickými arkýřovými verandami. Nebo jazykové školy. Po její návštěvě je toho ale mnohem víc.

Do Valletty, hlavního města Malty, se dá pohodlně dojet autobusem snad ze všech koutů ostrova. Od autobusového nádraží je to jen pár kroků do historického centra, kde se nějaká ta pamětihodnost nachází snad na každém rohu. Mě nejvíce ze všeho zaujaly uličky, které vytvářejí jakousi pravidelnou síť a každá je originální. Lemují je již zmíněné verandy, z nichž některé barevně září do všech stran, jelikož všechno kolem nich ladí do béžové barvy.

Hned po příjezdu jsem si pomyslela, že tolik aut jsem ještě na jednom místě neviděla. Snad každý Malťan má auto, prodejny s nimi se nacházejí v každé rušnější ulici, někdy jich dokonce sídlí i několik vedle sebe a vypadá to, že obchody jdou velmi dobře. V řízení místní vynikají svou rychlostí a tím, že se vejdou snad všude.



V pátek a v neděli se konal velký přesun obyvatelstva, spousta místních totiž na víkend vyráží na ostrov Gozo nebo do některého z turistických letovisek. Můj hotel stál v zálivu Paradise Bay a z okna jsem měla výhled na rušný přístav, odkud frekventovaně vyplouvají trajekty právě na Gozo. V pátek během večerní špičky stála kolona ven z přístavu, fronty čekajících aut se změnily na parkoviště a dopravu přijela řídit policie. Největší nápor pominul, až když jeden z trajektů nabral skoro sto padesát aut a odplul s nimi do noci.

Ulice Mdiny

Na ostrově Gozo je aut podstatně méně, vzhledem k rozloze ostrova se ale nedá říct, že by byl provoz výrazně klidnější. Zato autobusová doprava je prakticky stejná na obou ostrovech. Pokud chcete projet oba ostrovy křížem krážem a nechce se vám řídit v tom zmatku, navíc ještě na levé straně silnice, autobusy jsou podle mě skvělou volbou.



Podle některých zdrojů jsou vysoce nespolehlivé, ale s tím jsem se setkala pouze u linek X, které směřují z různých částí hlavního ostrova na letiště. Pokaždé, když jsem je použila, jely jinou trasou, než jakou slibovala místní aplikace Tallinja nebo Google Maps. Někdy nepřijely vůbec, nebo přijely v úplně jiný čas. Ostatní linky měly problémy pouze v dopravních špičkách. Tu jsem zažila v pondělí.

Mdina přezdívaná jako tiché město

Z celé Malty mě osobně nejvíc oslovila Mdina, a to nejen svým klidem. Ten ale také stojí za to zdůraznit. Do města se lze dostat pouze třemi branami, jeho uličky jsou uzoučké a provoz je zde oproti zbytku ostrova minimální. Častěji zde potkáte kočár vezoucí turisty než auto, i když je jich různě po městě zaparkováno až příliš moc.

V srdci Mdiny si člověk připadá jako v jiném světě. Má svou zvláštní atmosféru a je tak malá, že do dvou hodin se dá projít celá i se spoustou zastávek. Asi nejlepší je jít podél hradeb, odkud se lze dobře rozhlédnout do okolí a později zamířit rovně od hlavní brány do středu města.

V Mdině je také několik restaurací a všechny vypadají dobře. Jednu poblíž hlavní brány jsem vyzkoušela a sedět na prostranství obklopená domy bez dalších známek civilizace je skutečně ohromný zážitek.

Malta rozhodně není ostrovem, který by se dal vystihnout jedním článkem, a aby ho člověk pořádně pochopil, musí ho zažít na vlastní kůži. Místní architektura je originální, každý místní je jiný, takže můžete narazit na někoho milého, ale i na někoho, kdo z turistů vůbec nemá radost.

Dokonce i každý z ostrovů je jiný. Malta je suchá, hustě obydlená, zatímco Gozo nabízí i trochu té zeleně, a hlavně spoustu stolových hor. Všechny zážitky odtud jsou jedinečné a nezaměnitelné: Citadela v srdci Victorie, hlavního města ostrova Gozo, odkud přehlédnete celý ostrov, Valletta, která se za jeden den nedá, i přes svou poměrně malou rozlohu, projít kvůli enormnímu počtu zajímavostí. Ojedinělá je i Mosta se svou velkou rotundou anebo Mdina, které se snad žádné jiné místo nevyrovná.

Nakonec bych ještě ráda zmínila Playmobil Fun Park, o kterém mnoho lidí neví – dokonce ani průvodce nebyl výjimkou – a který je dokonalým místem pro rodiny s dětmi. Stavebnice Playmobil se na Maltě vyrábí, prohlídky továrny, pro mě bohužel, však byly přístupné pouze pro školní skupiny.

Na Maltě je toho prostě tolik, že zde zažijete dovolenou plnou zážitků, ať už vyrazíte kamkoli.