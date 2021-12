Čtenáři cestují: liduprázdná Namibie před covidem byla splněným snem

Namibie pro nás byla velkou neznámou. Základní informace říkaly, že se jedná o nejméně zalidněný africký stát, a že je to země plná přírodních krás. Právě proto jsme si ji zvolili za cíl naší cesty a přiznávám, že je to země mnohem krásnější, než jsme si představovali.

Do Namibie jsme s manželkou jako vždy vyrazili jen na vlastní pěst a bez využití cestovních kanceláří. Poskytuje nám to plnou svobodu v pohybu, i když je potřeba důkladné plánování.

Vstupní branou do Namibie bývá tradičně hlavní město Windhoek, ale přímé letenky sem jsou celkem drahé, tak jsme zvolili podstatně levnější let do Kapského města a odtud 700 kilometrů autem k namibijským hranicím. Půjčení auta je zde nezbytností (a je výrazně levnější v Jihoafrické republice), Namibie je totiž rozsáhlá země a veřejná doprava turistické potřeby zdaleka neuspokojí.

Hlavní trasy jsou asfaltové dálnice, ale všechny vedlejší a odlehlejší cesty jsou jen kamenité. Proto je výhodou půjčení vyššího auta a hlavně doporučuji si pohlídat, aby v autě bylo plnohodnotné rezervní kolo – my jsme měli defekt uprostřed pouště a bez náhradního kola bychom se jen těžko dostávali do civilizace.

Pro průzkum nejodlehlejších oblastí je pak nutností plně vybavené terénní auto. Ačkoli jsme to zde nečekali, tak zvláště na okrajích větších měst se běžně objevují rychlostní kamery, takže se nevyplácí mít na plynu těžkou nohu.

Pro přeshraniční cestování s vypůjčeným autem je nutné písemné povolení od autopůjčovny, na hranicích ho po vás budou chtít. Přejezdy hranic vyžadují hodně papírování – nejprve na výjezdu vyplnit emigrační formuláře, odhlásit auto na policejním oddělení a zajistit si výstupní razítko do pasu. Na vstupu do země je zase potřeba vyplnit imigrační formulář, zaregistrovat auto na policii a zaplatit poplatek za užívání silnic a získat vstupní razítko. Protože jsme hranice přejížděli několikrát, tak jsme za tuto jedinou cestu získali osmnáct razítek do pasu!

Oficiálním úředním jazykem je v Namibii angličtina, ale většina obyvatel mluví afrikánsky nebo německy (Namibie byla do roku 1915 německou kolonií).

Namibie je považována za bezpečnou zemi v oblasti jižní Afriky, ale je potřeba se vyvarovat samostatnému vstupu do okrajových částí měst a tzv. townshipů nebo slumů, kde je vysoká koncentrace chudých, žijících v ubohých podmínkách a turista by pro ně mohl být relativně snadným zdrojem příjmů. Mimo tyto oblasti jsou však lidé příjemní, ochotní a vstřícní.

Hlavní město Windhoek má na půl milionu obyvatel a leží téměř přesně v geografickém středu země. Největší rozkvět nastal začátkem 20. století po vybudování železničního spojení se Swakopmundem a zdejšími přístavy. Dominantou je Christuskirche – luteránský kostel z roku 1910 postavený v novogotickém stylu. V současnosti je to moderní město západního stylu, se širokými hlavními třídami, pěknými parky s mohutnými fíkusy a palmami i několikapatrovými nákupními centry.

Je zde i spousta restaurací, hotelů i obchodů se suvenýry, ale turistům doporučujeme navštívit tradiční trhy, které jsou přímo pod hotelem Hilton na hlavní ulici.

Trek pro fyzicky zdatné turisty

Našim prvním cílem byl Fish River Canyon, 160 kilometrů dlouhý, až 27 kilometrů široký a 550 metrů hluboký. Na jižním okraji kaňonu je oblíbené výletní místo Ai-Ais s termálními prameny. Vstupním bodem k nejlepším vyhlídkám do kaňonu je Hobas, kde je pár domků, restaurace, obchůdek a jednoduchý kemp. Z vyhlídek se nabízejí úchvatné pohledy na meandry mohutného kaňonu zaříznutého ve vyprahlé skalnaté krajině, zvláště při východu slunce zdejší barvy obzvláště vyniknou.

Další pěkná vyhlídka je na začátku treku, kde stezka začíná sestupovat do hloubi kaňonu k vodě. Fish River Canyon Hiking Trail je 90 kilometrů dlouhý trek mezi Hobas a Ai-Ais. Nutností je tu průvodce a rezervovaný termín, předem vyřízený permit a potvrzení od lékaře o dostatečné fyzické a zdravotní kondici. Permity se vydávají jen mezi 1. květnem a 15. zářím (v jiném období je riziko záplav a příliš vysoké teploty), pro skupiny 3–30 lidí, minimální věk je dvanáct let.

Zajímavostí zdejší krajiny jsou tzv. quiver tree – stromovité aloe s mohutným oprýskaným kmenem a rozvětvenými korunami. Často je to jediná rostlina v této pusté krajině. Krásná jsou i mohutná hnízda snovačů v korunách stromů nebo i na sloupech elektrického vedení.

Do nejstarší pouště světa

Cestou na sever se vysoké kopce snižují a nastupuje království pouště Namib, nejstarší pouště světa s rozlohou 81 tisíc km². Barva písku je dána vysokým obsahem železa ve zdejší půdě. Čím červenější písek je, tím je starší (kvůli oxidaci železných iontů, které časem tmavnou). V Namibu najdete nejvyšší duny světa, vůbec nejvyšší je Duna 7 vysoká 388 metrů.

Celá oblast je vyschlým korytem staré řeky Tsauchab, která zde končila a bez odtoku se vytrácela v poušti. Při vydatnějších srážkách se mezi dunami krátce vytváří mokřady přinášející vegetaci, po jejich vyschnutí je pak půda bílá kvůli vysokému obsahu soli.

Přístup do oblasti je od východu z vesnice Sesriem s řadou možností ubytování od luxusních chat po jednoduché kempy. Od vstupní brány parku vede 60 kilometrů asfaltová silnice ke konečnému parkovišti, posledních pět kilometrů do Sossusvlei je možné jít pěšky nebo využít kyvadlovou dopravu.

Sossusvlei je údolíčko na konci prašné cesty obehnané vysokými dunami, na něj navazuje Deadvlei s ikonickými torzy mrtvých stromů zvedajícími se z bílé slané planiny na pozadí rudých písečných dun proti sytě modré obloze.

Tato nesmírně fotogenická krajina přitahuje nečekané davy turistů, ale především ráno, kdy je zdejší písek chladný. Kolem poledne jsme již byli v celé oblasti zcela sami a pak se teprve Deadvlei pro nás stalo fotografickým rájem.

Nemohli jsme odolat ani výstupu na Big Daddy Dune, 325 metrů vysokou dunu přímo nad solnou plání, z jejího vrcholu jsou úžasné výhledy na nekonečné moře červených písečných dun. Ale v čase kolem poledne se písek stává nesnesitelně horkým a chůze jen v sandálech je téměř nemožná.

Jen pár desítek kilometrů západně od Sesriemu se nachází zcela odlišná hornatá a zelená krajina Naukluft Mountains. Stolová hora je rozbrázděná množstvím kaňonů a soutěsek zpřístupněných několika treky. My jsme zvolili jedenáctikilometrový Olive Trail. Pěšina je udržovaná a šplhá v keřích a trávě na vysoké svahy hor. V serpentinách jsme vystoupali na hřebenové plató s krásnými výhledy na barevné hory kolem, poté jsme sestoupili do hlubokého kaňonu, kde stezka vedla přímo vyschlým kamenitým korytem potoka. Kaňon se postupně zužuje a na konci byl i kousek jištěný řetězy v kolmé skále nad vodou.

Za potomky původních obyvatel

Historicky významným městem je Swakopmund na okraji pouště Namib u atlantského pobřeží. Město je typické zachovalou německou koloniální architekturou, zajímavostí je historická budova staré věznice, která vypadá spíše jako hotel. Pěkné přímořské promenádě dominuje velké dřevěné molo – Jetty – z počátku 20. století, nyní je na jeho úplném konci malá restaurace a pěkné výhledy na nekonečný oceán a budovy města.

Ve Swakopmundu je možné dokoupit vše, co je třeba a doplnit zásoby, je zde i řada pneuservisů, protože defekty pneumatik jsou na zdejších silnicích zcela běžné.

Potomci původních obyvatel Hererové a Himbové žijí v tradičních vesnicích nejčastěji na opuštěném severu země v Kaokoveldu a Damaralandu. Himbové jsou známí především potíráním kůže červenou směsí hlíny a písku, chrání se tak před sluncem a hmyzem. Četné šperky na krku pak vyjadřují sociální postavení dívek.

V současnosti má jejich populace zhruba 50 tisíc lidí a jsou to poslední nomádi v Namibii. Hererové jsou spíše pastevci dobytka a zemědělci, v Namibii jich žije cca 250 tisíc. Oblékají se stále ve viktoriánském koloniálním stylu s množstvím ozdob.

Vesnice původních kmenů je možné navštívit s organizovanými průvodci, ale počítejte s tím, že to už nebude moc autentický zážitek. My jsme navštívili málo známou vesnici Himbů nedaleko městečka Kamanjab a s průvodcem jsme šli jen sami dva, což nám umožnilo mnohem vstřícnější kontakt s Himby. Focení nebyl problém, naopak nás k němu dospělí i děti sami vybízeli a nastavovali se před objektiv.

Tradiční vesnice je tvořená kruhovými hliněnými chatrčemi uspořádanými do velkého kruhu. V jeho středu je pak dřevěná ohrada pro ukrytí dobytka před šelmami. O chod vesnice i stavbu chatrčí se starají ženy, muži jsou venku s dobytkem. Ženy stále striktně dodržují tradiční zásady oblékání – jen bederní kožená rouška, celé tělo pokryté červenou hlinkou (k dezinfekci, ochraně proti hmyzu a slunci) smíchanou z hlíny, bylin a vody. Nikdy v životě se nemyjí, k hygieně se jen natírají touto hlinkou. Na hlavě mají výrazné dredy celé slepené červenou hlínou, ale ty nejsou z jejich vlasů, naopak jsou dohola ostříhané a vlasy mají přilepené.

Muži mohou mít manželek, kolik chtějí, resp. kolik mají krav, aby za ženy mohli dostatečně zaplatit. Většina dětí má možnost chodit do školy v Kamanjabu, takže jsme se s některými dětmi domluvili i anglicky.

Návštěva jižní Afriky by nebyla úplná bez pořádného safari. I Namibie má svůj Safari park, a to národní park Etosha, který má rozlohu 21 tisíc km² a je domovem tisíců zvířat, která se zvláště v období sucha zdržují v okolí umělých jezírek a jsou tak lépe pozorovatelná, zvláště v nejsušších měsících, kdy nemají jiný zdroj vody.

Což zní pěkně, ale realita je trochu smutnější. Drtivá většina napajedel zela prázdnotou a nikde ani kopyto. První den jsme potkali několik stád impal, zeber, pakoňů, prasata bradavičnatá, žirafy a pštrosy. Oproti tomu druhý den jsme po parku najezdili zhruba 300 kilometrů a celkem jsem napočítal pouhých 24 zvířat. Až třetí den byl na zvířata bohatý. Kolem Namutoni jsme potkali velká stáda žiraf, pakoňů a zeber, impaly, ale také dva slony, geparda s pěti mláďaty a smečku šesti lvů.

Kromě lvů jsme všechna zvířata pozorovali zcela sami, bez lidí. Na obrovské ploše parku se těch pár návštěvníků snadno rozptýlí. K pozorování zvířat je tedy potřeba mít značnou trpělivost, a také trochu štěstí. Každopádně Namibie nabízí ohromnou pestrost krajiny, stáda volně žijících zvířat, zcela odlišnou kulturu i vstřícné a přátelské obyvatele.