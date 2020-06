Dokonalá divočina. John Muir Trail k nejvyšší hoře USA měří 370 kilometrů

John Muir Trail je zhruba 370 kilometrů dlouhý trek vedoucí pohořím High Sierra Nevada v Kalifornii. Je to jedna z nejdivočejších oblastí USA. Vede třemi národními parky – Yosemite, Kings Canyon a Sequoia – a přírodními rezervacemi Inyo National Forest, John Muir Wilderness a Ansel Adams Wilderness.

Trek je pojmenovaný po Johnu Muirovi (1838–1914), který byl jedním z průkopníků přírodní turistiky v USA a významně se zasloužil o ochranu přírody a zakládání národních parků.

Stezka se nejčastěji chodí v severojižním směru, protože první polovina trasy je mírnější a až ve druhé části jsou nejvyšší sedla a nejdivočejší krajina. Proto je výhodné, když člověk těžký batoh odnosí na lehčím začátku a pak už zátěž postupně ubývá.

Trasa začíná v Yosemite Valley – centru yosemitského národního parku, kde jsem si nejprve vyzvedl permit (povolení), zaregistroval se a půjčil si nezbytný bear box. Tzv. wilderness permit je nutný pro delší pochody s přespáváním v divočině, pro jednodenní túry ho nepotřebujete.

Obstarání permitu není jednoduché, protože správa národních parků reguluje počet turistů, kteří se v divočině pohybují, aby se minimalizoval jejich vliv na přírodu. Rezervace permitů se spouští přesně 24 týdnů před plánovaným vstupem a je možná pouze telefonicky, faxem nebo klasickou poštou, neexistuje žádný internetový formulář nebo e-mailová komunikace. Kapacity pro daný den v letní sezoně se zaplní během pár desítek minut.

Yosemitům dominují hluboké borovicové a sekvojové lesy mnoho set let staré, kde lze nalézt obří šišky o délce předloktí a z lesů vystupují vysoké kolmé skalní stěny - zaslíbená místa horolezců celého světa (např. slavný El Capitane).

Krátké jednodenní výlety jsou zde velmi oblíbené a doslova přecpané lidmi, ale jakmile se nasadí batoh a vyrazí dál do divočiny, již druhý den jsou lidi daleko a člověk si užívá samoty, protože potkává jen pár lidí za den. Mým startovacím bodem byl Glacier Point, odkud byly nádherné výhledy, ale brzy následoval dlouhý sestup k Nevada Falls a následně stoupání lesem na první tábořiště pod Half Domem.

Zde jsem si udělal krátkou odbočku z trasy a vyrazil na ikonický vrchol Half Domu (2 693 m). Bylo už dost pozdě večer a v zádech se mi hnala bouřka. Díky tomu jsem celou cestu nepotkal vůbec nikoho, což je extrémně vzácné, ale daní za to byla absence krásných výhledů. Samotný vrcholový výstup tvoří v téměř kolmé skále vytesané stupně s ocelovým zábradlím. Vyžaduje dost síly, aby se na něm člověk udržel, a každý rok se to několika lidem nepovede…

Rande s medvědem

Z vrcholového plata jsou krásné výhledy na celé yosemitské údolí, ale vzhledem k tomu, že už se mi začalo blýskat za patami, rychle jsem sestoupil, protože ocelové zábradlí je vlastně obří hromosvod.

Hned první noc jsem měl tu čest setkat se zblízka s medvědem. Přesně o půlnoci jsem zaslechl hned vedle hlavy, oddělen jen tenkou vrstvou stanové celty, hluboké medvědí zafunění a vzápětí rány jak se začal dobývat do mého bear boxu k jídlu. Sebral jsem veškerou odvahu a rolničku a vylezl ze stanu proti medvědovi, kterého můj hluk zahnal.

V celé oblasti Sierry Nevady se pohybuje hodně divoce žijících medvědů a v zájmu zachování jejich přirozeného způsobu života je potřeba jim zabránit, aby se dostali k lidskému jídlu. Proto se na noc jídlo ukládá do speciálních boxů z vyztuženého plastu, do kterých se medvěd nedostane. Je to nyní jediná strážci parku akceptovaná metoda a rangeři kromě permitů kontrolují i to, zda bear box skutečně máte.

Medvědi, kteří začnou vyhledávat lidské jídlo, jsou agresivnější a pro turisty nebezpeční a musí se odchytit a přesunout mimo pěší trasy.

Trasa postupovala malebnou a velmi pestrou krajinou skrz Cathedral Pass (2 956 m) a kolem Echo Peaks do Toulumne Meadows, kde je možnost přenocování v kempu. Ty jsou zde ale bez vybavení, najdete v nich jen toalety a sporně tekoucí vodu, bez sprch či jiného zázemí. Výhodou jsou masivní železné bear boxy, kde nehrozí, že by medvěd odnesl jídlo i s krabicí.

Zvláště první polovina trasy vede nádhernou krajinou plnou jezer zrcadlících na své hladině ostré skalnaté vrcholy. Úžasná místa k táboření nabízí Thousand Islands Lake pod mohutným vrcholem Banner Peak (3 942 m) nebo nedaleké Garnet Lake.

Místa pro táboření v divočině nemají žádné zázemí, i velkou potřebu je nutno zahrabat pod zem a samozřejmě se nesmí nikde nechávat odpadky. Míst ke stanování je hodně, v závislosti na terénu. Je možno si zpestřit jídelníček rybolovem, ale je omezeno rozdělávání ohňů, protože zde každoročně v nejsušší sezoně zuří požáry.

V Reds Meadow si můžete doplnit zásoby jídla, přenocovat v jednoduchém kempu, případně navštívit čedičové sloupy Devil´s Postpile. Každopádně se vyplatí zde nabrat síly na následující dlouhé stoupání k Lake Virginia s perfektním stanováním a poté do vysokého sedla Silver Pass (3 320 m).

Jídlo se dá doplnit třikrát

Během celého treku je člověk odkázaný jen sám na sebe, musí nést stan a zásoby jídla. Doplnění jídla je možné jen na třech místech na trase - Toulumne Meadows (hned druhý den), Reds Meadow a Muir Ranch. Samotná trasa není značená, cesty jsou ale v terénu zřejmé a téměř na každé křižovatce je rozcestník, takže orientace není obtížná.

Ve vrcholném létě v pohoří Sierra Nevada prakticky neprší, přichází jen občasné večerní bouřky. Moje bilance šesti krátkých dešťů v patnácti dnech byla místními považována za hodně nepříznivé počasí, přitom co bychom za takové počasí dali v Alpách... Okolí Selden Passu (3 316 m) má díky četným jezerům opět úchvatné výhledy.

370 kilometrů v patnácti dnech. Překonáno jedenáct průsmyků a dva vrcholy, celkem vyšlapáno čtrnáct tisíc výškových metrů a hlavně bezpočet nezapomenutelných zážitků.

Po noci strávené u Sallie Keyes Lakes jsem sestoupil k Muir Trail Ranch pro dobrání zásob jídla. Na internetových stránkách Muir Ranch je možno se před cestou zaregistrovat a poslat si balík se zásobami jídla na nejbližší poštu. Jednou za týden balíky svážejí na koních na ranč, kde si je turista vyzvedne - každý balík je opatřen jménem a předpokládaným datem vyzvednutí. Celá služba stojí 85 dolarů, je zde i možnost připojení k internetu.

Je to výborná možnost doplnění zásob jídla přesně v polovině trasy. Navíc je zde k dispozici mnoho dalšího jídla a vybavení. Každý, kdo má něco, co už nebude potřebovat a nechce se s tím tahat, zde nechá k dispozici ostatním - částečně použité plynové bomby, jídlo, toaletní potřeby, i kousky oblečení.

Skalnatá druhá část

Druhou polovinu trasy jsem začal výstupem skrze Evolution Valley k McClure Meadow s dalšími krásnými stanovišti a následovala skalnatá krajina v okolí vysokého sedla Muir Pass (3 640 m). V sedle je malá kamenná chatka sloužící jako nouzový přístřešek pro případ nevlídného počasí. Je to jediné sedlo s takovýmto úkrytem, asi proto, že je nejodlehlejší ze všech a údolí jsou z něj hodně daleko.

S přibývajícím postupem k jihu se horské hřebeny stále zvyšovaly a značnou výhodou pro mne byla již dostatečná aklimatizace z předchozích dnů. Kolem průzračných Palisade Lakes jsem vystoupal do prvního sedla nad 12 tisíc stop (3 688 m) - Mather Pass. V kamenité krajině kolem 3 500 metrů nehrozilo nebezpečí od medvědů, takže noc byla klidnější, ale o to větší byla zima, když teploty klesly i pod bod mrazu.

Přírodní zoo pěkně zblízka

Divočina je zde plná zvířat a neberou zde člověka jako nebezpečí. Mnohokrát se mi stalo, že se jeleni pásli kousek ode mne, jen na mě občas zvědavě koukli, nebo si svišti přišli sednout na stejný kámen vedle mne.

Krajině okolo Glen Pass (3 640 m) dominovala špice Fin Dome a nádherná Rae Lakes s vítanou možností ochlazení unavených nohou.

Na nejvyšší sedlo trasy - Forrester Pass (4 017 m) se vyplatí vyrazit brzy ráno kvůli častým odpoledním bouřkám. Okolí sedla je vyloženě mrtvé a bez života, jen hory suti, kamení a skal, kterými se prodírá pěšina, při sestupu značně exponovaná. Při přechodu Bighorn Plateau nedaleko sedla byly jedny z nejkrásnějších výhledů celé trasy. Den plný perfektních výhledů jsem zakončil pod západními svahy Mt. Whitney u Guitar Lake – z nadhledu má jezero opravdu tvar kytary.

Celou noc se honily dešťové přeháňky a ráno jsem několikrát pro opětovný déšť odkládal start poslední etapy. Nakonec se mraky přece jen začaly trhat a vyrazil jsem k vrcholu, který byl pod jemnou vrstvou čerstvého nočního sněhu, ale ve slunečních paprscích rychle roztál.

Na nejvyšší vrchol USA

Jakmile jsem se vyšplhal do sedla Trail Crest, odložil jsem batoh a nalehko pokračoval na vrchol již s mnohými dalšími turisty, kteří se napojili z východní strany. John Muir Trail sice překonává řadu vysokých sedel, ale vystupuje pouze na jediný vrchol, a to hned na nejvyšší horu USA mimo Aljašku - Mt. Whitney (4 420 m). Stezka na vrchol je velmi jednoduchá, vede po mírně se svažujícím západním svahu. Hlavním problémem je její délka a nutnost aklimatizace na výšku přes 4 000 metrů.

Na vrcholu je nouzová chata k úkrytu před počasím. Mraky se naštěstí roztrhaly a měl jsem úžasné výhledy na všechny vrcholy kolem i Owens Valley hluboko pod vrcholem. Východní svahy hřebene padají téměř kolmo dolů a jsou vyhledávanými obtížnými stěnami pro horolezce.

Na vzdálenějších vrcholech najdete nouzové chaty a přístřešky pro přespání.

Na Mt. Whitney trasa John Muir Trail oficiálně končí, ale samozřejmě je nutné ještě sestoupit téměř 2 500 výškových metrů (30 km) do nejbližší civilizace ve Whitney Portal. Sestupoval jsem východní stranou k blankytně modré hladině Consultation Lake. Minul jsem několik tábořišť až na poslední možnost stanování před Whitney Portal u Lone Pine Lake.

Bylo to pro mne ideální tábořiště, protože je příliš blízko Whitney Portalu, takže ti, co jdou nahoru, se tady ještě nezastavují a ti, co jdou dolů, už se tady také nezastavují a sejdou až do Whitney Portal. Mohl jsem si tak v poklidu vychutnat poslední noc v divočině na břehu krásného jezera se zrcadlícími se horami na hladině a bilancovat právě dokončenou trasu – 370 kilometrů v patnácti dnech. Překonáno jedenáct průsmyků a dva vrcholy, celkem vyšlapáno čtrnáct tisíc výškových metrů a hlavně bezpočet nezapomenutelných zážitků.