Čtenáři cestují: Egypt není jen pro hotelové povaleče a hledače senzací

Naši pouť Egyptem jsme začali v Luxoru. Stojí zde největší chrámový komplex na světě. Karnak je obrovský palác, ve kterém by se člověk mohl ztratit. Zajímavý byl i zadní trakt, kde se zcela dochovalo původní barevné zdobení, což je v případě, že místu chybí polovina střechy, velmi unikátní.

Cestu do centra jsme si užili v zapadajícím slunci na břehu řeky Nil, kde jsme zamířili přímo k luxorskému chrámu. Zajímavostí toho místa je mešita postavená na pětimetrovém soklu uprostřed chrámu. „Proč by někdo stavěl mešitu tak vysoko, když pak do ní ze země nelze vstoupit?“ ptali jsme se.

Samozřejmě proto, že mešita byla tehdy stavěna v úrovni terénu běžné zástavby. To jen onen chrám byl v té době pohřbený několik metrů pod zeminou.

Ještě přidávám jeden tip na lokální večeři: guláš z velblouda! Chutná jako naše hovězí.

Údolí králů, královen i sluhů

Jedinečnou možností, jak se na velkolepost egyptského stavitelství podívat, je pohled z výšky. Mnoho společností nabízí ranní let při východu slunce nad El-Assasif. Sice je potřeba vstát brzy, ale z té nádherné podívané vás přejde i strach z výšek.

Přes den jsme navštívili osobně to, co jsme viděli to ráno ze vzduchu: Memnonovy kolosy, Údolí králů, monumentální chrám faraonky Hatšepsut, sídliště dělníků Dér el-Medína a chrám Medínit Habu.

Za námahu také rozhodně stojí tříhodinová cesta do chrámu Abú Simbel. Byl objeven relativně nedávno, protože do té doby byl utopen pod nánosy bahna a vegetace na břehu Nilu. Až když bylo mezi lety 1964–1968 rozhodnuto o stavbě velké asuánské přehrady, byl znovu vynesen na světlo světa.

Celý komplex Egypťané rozřezali na dvacetitunové bloky a přesunuli jej o šedesát metrů výše do uměle navršeného kopce, kde je možné jej vidět nyní.

Kááááhira

Káhira je sama o sobě velmi dynamické město plné lidí (má 25 milionů obyvatel), ale hlavně je plná kontrastů. Pyramidy se nacházejí ve čtvrti Gíza na východním okraji, a i přes to, že jsou jedním z nejnavštěvovanějších památek v Egyptě vůbec, moc byste to nepoznali. Hotely kolem jsou levné, stánky ošuntělé a na ulici můžete běžně potkat koňské povozy nebo karavany velbloudů.

Méně známou káhirskou památkou je nekropole stupňovitých pyramid Sakkára.

Méně známou káhirskou památkou je nekropole stupňovitých pyramid Sakkára. Nejznámější je Džoserova pyramida, jejíž vnitřek je dodnes podepřen původními dřevěnými trámy. Na konci návštěvnické trasy si můžete prohlédnout zcela zachovalou hrobku.

Centrum hlavního města nabízí několik pamětihodností k prohlídce. Nejznámějšími jsou asi prezidentský palác a dvě mešity – mešita sultána Rifaye a Madrasa a mešita sultána Hassana. Velkým zážitkem je také návštěva lokálního tržiště. Tolik mumraje, lidí, zboží a zvířat jsem již dlouho neviděla pohromadě. A to se tím ještě prodírali motorkáři a řidiči tuk-tuků. Blázinec!

Mnoho cenností skrývá také mírně chaotické káhirské muzeum. Nejznámější a nejhodnotnější artefakt místních sbírek je posmrtná maska, sarkofágy a výbava hrobky Tutanchamona.

Krásný výhled skýtá věž mešity a zároveň brány do města Bab Zuweila. Z ní je možné krásně pozorovat kontrast starého paláce a okázalých čtvrtí na jedné straně a zmatek polorozbitých střech obytných domů na straně druhé.

Do pouště

Trochu jiný zážitek z Egypta čeká návštěvníky v Bílé poušti u oázy Bahríja. Cestou si užijete drsnější jízdu terénním autem po dunách a černočernou poušť s pálícím pískem jen od pohledu. A pak se všude kolem vás objeví přírodní sochy z bílého vápence ve tvaru zajíce, slepice nebo penisu. Těšit se můžete i na sandboarding (tedy snowboarding na písečných převisech) nebo sbírání mušlí.

A nakonec, pro pravé dobrodruhy, je možné strávit zde noc pod hvězdnou oblohou ve stanu. A kdo má štěstí, může se k jeho ohni pro zbytky večeře připlížit i pouštní liška.

Egypt tedy není jen rájem hotelových povalečů nebo hledačů nejlepších záběrů pro sociální média, ale nabízí pro každého něco: historii, kulturu, zážitky i odpočinek. Sluneční brýle nasadit, na hlavu slaměný klobouk a na sebe hustou vrstvu opalovacího krému! Hurá do Egypta!