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Byl jsem lúzr a vedl prázdný život. Chůze mi přinesla náplň, říká otec Via Slovakia

Ivan Brezina
  16:00

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Slavomír Duchovič nalezl na dvojí pouti okolo Slovenska znovu smysl života a napsal o tom knížku Via Slovakia. | foto: VIA SLOVAKIA

Slavomír Duchovič nalezl na dvojí pouti okolo Slovenska znovu smysl života a napsal o tom knížku. „Jenom jít po státní hranici přes lesy a hory by bylo málo. Cesta by měla mít hlubší význam,“ vysvětluje v rozhovoru pro magazín Víkend DNES. Vydáte se v jeho stopách?

Jak vás napadlo pěšky putovat po hranicích vaší vlasti?
Přivedla mne k tomu moje bouřlivá minulost. Býval jsem narkoman a fetoval první ligu. V léčebně jsem se z toho vyhrabal a několik let pak v depresích pomalu hledal sám sebe. S klubem abstinentů jsme podnikali výlety. Kamarád Marek mne později vzal na přechod Nízkých Tater, na kterém jsem zažil fyzické a psychické utrpení, ale i krásu. Když jsem se vrátil domů, deprese najednou zmizely, a problémy jako kdyby se mne už netýkaly. Minulost se ode mne odrážela jako pingpongový míček. „Vyrazíme na cestu hrdinů SNP,“ řekl jsem kamarádovi.

Po návratu domů v běžném životě znovu zabřednete do kolotoče problémů, smutku a depresí. Má to tak většina dálkových trekerů, jen se o tom málo mluví.

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Byl jsem lúzr a vedl prázdný život. Chůze mi přinesla náplň, říká otec Via Slovakia

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