Jak vás napadlo pěšky putovat po hranicích vaší vlasti?
Přivedla mne k tomu moje bouřlivá minulost. Býval jsem narkoman a fetoval první ligu. V léčebně jsem se z toho vyhrabal a několik let pak v depresích pomalu hledal sám sebe. S klubem abstinentů jsme podnikali výlety. Kamarád Marek mne později vzal na přechod Nízkých Tater, na kterém jsem zažil fyzické a psychické utrpení, ale i krásu. Když jsem se vrátil domů, deprese najednou zmizely, a problémy jako kdyby se mne už netýkaly. Minulost se ode mne odrážela jako pingpongový míček. „Vyrazíme na cestu hrdinů SNP,“ řekl jsem kamarádovi.
Po návratu domů v běžném životě znovu zabřednete do kolotoče problémů, smutku a depresí. Má to tak většina dálkových trekerů, jen se o tom málo mluví.