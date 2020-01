Čtenáři na cestách: Budapešť je nádherná. Jen ty adventní trhy to kazí

Cesta do Budapešti není příliš dlouhá. Zvolili jsme autobus (jízda trvala něco přes pět hodin), ale vlakové spojení je také výborné. Rozlehlé město nás kolem osmé ráno přivítalo hustou mlhou a sněhem.

Naší první zastávkou byla Gellértova hora s pevností Citadella. Tento vrch je osídlen již od nepaměti - bývalo tu i keltské oppidum kmene Eravisků. Při dobrém počasí můžete od sochy bohyně Niké vidět celé panoráma Budapešti. Díky mlze jsme ovšem nespatřili ani Dunaj, který protéká přímo pod kopcem. Tak jsme to vzdali a rozhodli se vrátit za lepšího počasí.

Příjemnou patnáctiminutovou procházkou jsme zamířili na Budínský hrad. Rozlehlý komplex se majestátně tyčí nad městem a uvnitř najdete Budapešťské historické muzeum, Széchenyiho národní knihovnu či Maďarskou národní galerii. Hrad byl za druhé světové války skoro celý poničen a nynější podoba je dost odlišná od té původní. Starší stavební prvky hradu tu jen těžko naleznete.

I odtud jsou krásné výhledy na centrum Budapešti - s postupujícím ránem mlha stoupla, takže jsme si mohli užít pohled na parlament a zasněžené střechy domů.

Kdo má zájem, může se nahoru nechat vyvézt známou lanovkou - Budavári Sikló, která je v provozu již od roku 1870. Rozhodně si lanovku alespoň prohlédněte, její stylové dřevěné kabinky vás svým vzhledem přenesou do 19. století.

Pokud jste ovšem nadšenci do historie a hledáte v Budapešti památky starší roku 1800, budete možná trošku zklamaní. Většina nejznámějších budov byla vystavěna (či přestavěna) v 19. století (Rybářská bašta, parlament, Citadella apod).

Jen o kousek dál (asi pět minut chůze) se už nachází Matyášův chrám a Rybářská bašta. Matyášův chrám je nádherná gotická stavba, která byla mnohokrát přestavována a můžete na ní nalézt barokní či neogotické prvky. Velmi zajímavý je vnitřek chrámu s barevnými ornamenty, které vám navodí atmosféru orientu.

Rybářská bašta je poměrně „mladá“. Vystavěna byla v letech 1895 - 1902 k výročí založení uherského státu. I toto místo nabízí pěkné výhledy, ale bohužel jsme si je kvůli davům turistů nemohli náležitě užít a celkem rádi jsme odsud utíkali.

Nejznámější stavba - budova parlamentu

Naší další zastávkou byl parlament, který zná z fotek snad každý. A není se čemu divit: tato unikátní novogotická stavba, jejíž výstavba začala roku 1885, má téměř sedm set místností, je dlouhá 268 metrů a její kupole dosahuje výšky 96 metrů. Zkrátka, nelze ji přehlédnout.

Odtud jsme se již pěšky vydali na vánoční trhy k bazilice svatého Štěpána a cestou jsme obdivovali historické budovy, které lemují celou trasu.

Jednu věc mají všechny trhy ve městě společnou - je tam neskutečné množství lidí. Pokud mi kdysi připadalo, že jsou trhy v severoirském Belfastu příliš zalidněné, tak zde to je ještě stokrát horší.

Atmosféru města jsem si kvůli tomu nemohla náležitě užít a pro příští návštěvu bych určitě zvolila jiný termín, kdy nebude centrum tak plné.

Nicméně díky trhům jsem měla jedinečnou možnost ochutnat všechny možné dobroty typické pro Maďarsko. Povinností pro mě bylo zkusit pravý maďarský guláš a langoše. Dlouho jsem si takto nepochutnala. Oboje se od české verze zásadně liší - například guláš je mnohem řidší, než jsme zvyklí dělat u nás.

Být v Maďarsku a neochutnat langoše? Nemožné... Výborný maďarský guláš

Kdo chce z cest přivézt dárky, skvěle se hodí například zdobené látkové pytlíky s paprikou, tokajské víno či klobásy. Vyjde vás mnohem levněji, pokud víno a ostatní potraviny zakoupíte v obyčejném obchodě. Pokud ovšem hledáte speciální dárkové balení, v centru města můžete na každém rohu nalézt obchod se suvenýry, kde se všechny tyto věci dají také sehnat.

Navečer se určitě nezapomeňte projít po nábřeží. Všechny dominanty Budapešti jsou nádherně nasvíceny a navozují tu pravou romantickou atmosféru.

Druhý den jsme se vrátili na Gellértovu horu a konečně se pokochali výhledem na město. Celkem prudký výstup, který jsme zdolali od řeky, se určitě vyplatí a nebudete ho litovat. Metrem (jeho stanice jsou mimochodem původní a velmi pěkné) jsme se poté přesunuli na Hősök tere – neboli náměstí Hrdinů. Naleznete zde hned několik zajímavých staveb. Mě osobně nejvíce zaujala budova muzea umění s nádhernou výzdobou.

Jen kousek odtud jsou už známé Széchenyiho termální lázně, ZOO, galerie nebo třeba kluziště. Vše se nachází v areálu rozlehlého parku a můžete se tam pohodlně procházet celý den. Stále bude co objevovat.

Navštívit všechna tato místa by trvalo opravdu hodně dlouho. Tak třeba příště. Do Budapešti se určitě ještě vrátím, ale zcela jistě to nebude před Vánocemi.