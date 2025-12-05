Po stopách věrných i zrádců. Zavítejte na místa, kde se natáčela oblíbená show

Robert Oppelt
Strhující hra Zrádci letos vtáhla miliony diváků a teď láká i k výletům. Středočeský hrad Křivoklát nabízí jedinečnou možnost projít se místy, kde hráči bojovali o přežití. A kdo bude chtít pátrat ještě dál, může se vydat i po stopách natáčení do tajemných kostelů, ruin a k přívozům, které mají své vlastní příběhy.
Část 1/3
Vojtěch Kotek jako hradní pán před Křivoklátem v show Zrádci 2
Hráči zamířili na hrad Křivoklát z vlakové zastávky Lužná u Rakovníka.
Finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)
Reality show Zrádci na TV Prima provází uhrančivý Vojta Kotek.
Interiér hradu Křivoklát v show Zrádci 2
40 fotografií

Žádný jiný český hrad toho nemůže návštěvníkům nabídnout tolik jako středočeský Křivoklát. Lovili tu Přemyslovci, vyrůstal zde Karel IV. a natáčela se tu řada českých pohádek. Pro většinu televizních diváků je však letos především kulisou strhující soutěžní hry Zrádci, která se na hradě a v jeho okolí natáčela.

Filmaři se na hrad nastěhovali na jaře. Natáčení druhé řady populární reality show, ve které se vybraní tři zrádci pokoušejí ze hry vyřadit zbylých 21 soutěžících a získat výhru pro sebe, začalo 13. března a trvalo měsíc.

Na Křivoklátu se od roku 1946 natáčelo více než šedesát filmů, většinou pohádky.

Křivoklát ovšem není jen filmovou kulisou. Fanoušci soutěžní show na něj mohou zavítat a prozkoumat zákoutí hradu, projít se místy, kde se hrálo o osud soutěžících, a zažít atmosféru, kterou znají z obrazovky. A jako bonus se teď jeho nádvoří na dva víkendy promění na ty nejromantičtější adventní trhy.

Na nádvoří můžete najít místo, kde byl gilotinou sťat hráč Vláďa, a znovu si vybavit okamžik, který se z obrazovek nesmazatelně zapsal do paměti diváků. Při pohledu na věž si pravděpodobně vzpomenete na dobrodružné scény hráčů skákajících z jejího vrcholu a možná si i sami představíte, jaké by to bylo stát přímo na tom místě a čekat na signál ke skoku.

Třísměnný provoz, noční zápřah, zakrývání podlah. Kastelán Křivoklátu o natáčení Zrádců

Interiéry hradu jsou však jiné, než si je pamatují fanoušci oblíbené televizní show. V zařízených komnatách, třeba v hradní knihovně a muzeu, totiž správa hradu musela vystěhovat historický mobiliář a přemístila jej do depozitáře.

Na dobu natáčení se totiž všechny prostory zařizují filmařským nábytkem. Takže když lidé na obrazovkách vidí, že účinkující sedí na pohovce nebo v křesle u stolu, nejedná se o historický mobiliář, ale filmový nábytek, zapůjčený třeba z Barrandova.



Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí

Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování...

Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování monumentu. Obří stavba v italském údolí Scalve se jím 1. prosince 1923 stala. I když nezáměrně, měla být totiž přehradou. Místo...

V Grindavíku přežil jen Odin a bohové peněz. Z města duchů je nový cíl turistů

Sopečná erupce poblíž města Grindavík na poloostrově Reykjanes na Islandu (21....

Trhliny v asfaltu, popraskané zdi domů a ticho, které budí respekt. Islandský Grindavík, evakuovaný po ničivé erupci v roce 2023, se z města duchů stává novou turistickou zastávkou. Dnes se sem lidé...

Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice

Západ slunce nad Kelingking Beach

Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu...

V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout

Maeklong Railway

Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...

Projděte se Dubrovníkem, než ho zaplavil odpad. Takto dříve zářila perla Jadranu

Opevnění historického města Dubrovník v Chorvatsku.

Ještě před pár týdny vítal Dubrovník návštěvníky svými čistými plážemi a starobylými uličkami, které lákaly k bezstarostným procházkám. Než silné proudy vyvrhly na břeh tuny odpadu a město se pustilo...

Odvaha začít jinde. Pět příběhů Čechů, kteří si v cizině vybudovali ráj na zemi

České ubytovací projekty v zahraničí

České projekty v zahraničí už dávno nejsou jen restaurace a malé penziony. Vila na toskánském kopci, architektonický experiment uprostřed Lanzarote, rodinný dům s výhledem na oceán na Tenerife,...

5. prosince 2025

Po stopách věrných i zrádců. Zavítejte na místa, kde se natáčela oblíbená show

Vojtěch Kotek jako hradní pán před Křivoklátem v show Zrádci 2

Strhující hra Zrádci letos vtáhla miliony diváků a teď láká i k výletům. Středočeský hrad Křivoklát nabízí jedinečnou možnost projít se místy, kde hráči bojovali o přežití. A kdo bude chtít pátrat...

5. prosince 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Mikulášský a vánoční vlak Slezského železničního spolku

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  4. 12. 16:25

Nejlepší střediska v Polsku bodují cenou i službami. Najděte svůj ideální cíl

Vyhlášené polské lyžařské středisko Zakopané zaplnili na Boží hod lyžaři. (25....

Polská lyžařská střediska už dávno nejsou jen pro místní. Příznivé ceny, nové lanovky i příjemná atmosféra z nich dělají atraktivní cíl pro zimní dovolenou. Která místa patří mezi nejzajímavější?

4. prosince 2025

Pohádka na saních, lamy i sněžnice. Zažijte zimní atmosféru v Rakousku i bez lyží

Zima, Rakousko a Alpy rovná se lyže? Jistěže ano, ale také není třeba. Malebný...

Sedmikilometrová sáňkařská dráha, zimní výšlap na sněžnicích zakončený ochutnávkou sýrů, návštěva středověké a dodnes fungující manufaktury i výhledy na třítisícový Dachstein. A hlavně všudypřítomné...

4. prosince 2025

Nedostatek sněhu je větší problém, než si myslíme. Lyžování bude luxus

Premium
Zasněžené Vánoce se stávají blednoucí vzpomínkou, donedávna běžné...

Ledovce tají, sníh mizí z krajiny. Zasněžené Vánoce se stávají blednoucí vzpomínkou, donedávna běžné lyžařské zájezdy se mění v exotickou dovolenou. Problém je bohužel hlubší, sníh do české i světové...

3. prosince 2025

Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn

Aspen, Colorado

Luxusní horské nemovitosti dál zdražují a rozdíly mezi světovými a českými destinacemi se zmenšují. Podle nejnovější analýzy Savills Ski Report zůstává nejdražším lyžařským střediskem americký Aspen,...

3. prosince 2025

V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout

Maeklong Railway

Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...

3. prosince 2025

V Grindavíku přežil jen Odin a bohové peněz. Z města duchů je nový cíl turistů

Sopečná erupce poblíž města Grindavík na poloostrově Reykjanes na Islandu (21....

Trhliny v asfaltu, popraskané zdi domů a ticho, které budí respekt. Islandský Grindavík, evakuovaný po ničivé erupci v roce 2023, se z města duchů stává novou turistickou zastávkou. Dnes se sem lidé...

3. prosince 2025

Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?

Ve spolupráci
Foto objektu: Roubenka Na sjezdovce

Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A...

2. prosince 2025

6 regionů, 6 tváří zimy. Kam v Rakousku na dovolenou?

Zima v Rakousku

Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...

2. prosince 2025

Zima čeká v Rakousku. Zahoďte starosti a naplánujte si dovolenou

Zima čeká

Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.