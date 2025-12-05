Žádný jiný český hrad toho nemůže návštěvníkům nabídnout tolik jako středočeský Křivoklát. Lovili tu Přemyslovci, vyrůstal zde Karel IV. a natáčela se tu řada českých pohádek. Pro většinu televizních diváků je však letos především kulisou strhující soutěžní hry Zrádci, která se na hradě a v jeho okolí natáčela.
Filmaři se na hrad nastěhovali na jaře. Natáčení druhé řady populární reality show, ve které se vybraní tři zrádci pokoušejí ze hry vyřadit zbylých 21 soutěžících a získat výhru pro sebe, začalo 13. března a trvalo měsíc.
Křivoklát ovšem není jen filmovou kulisou. Fanoušci soutěžní show na něj mohou zavítat a prozkoumat zákoutí hradu, projít se místy, kde se hrálo o osud soutěžících, a zažít atmosféru, kterou znají z obrazovky. A jako bonus se teď jeho nádvoří na dva víkendy promění na ty nejromantičtější adventní trhy.
Na nádvoří můžete najít místo, kde byl gilotinou sťat hráč Vláďa, a znovu si vybavit okamžik, který se z obrazovek nesmazatelně zapsal do paměti diváků. Při pohledu na věž si pravděpodobně vzpomenete na dobrodružné scény hráčů skákajících z jejího vrcholu a možná si i sami představíte, jaké by to bylo stát přímo na tom místě a čekat na signál ke skoku.
Třísměnný provoz, noční zápřah, zakrývání podlah. Kastelán Křivoklátu o natáčení Zrádců
Interiéry hradu jsou však jiné, než si je pamatují fanoušci oblíbené televizní show. V zařízených komnatách, třeba v hradní knihovně a muzeu, totiž správa hradu musela vystěhovat historický mobiliář a přemístila jej do depozitáře.
Na dobu natáčení se totiž všechny prostory zařizují filmařským nábytkem. Takže když lidé na obrazovkách vidí, že účinkující sedí na pohovce nebo v křesle u stolu, nejedná se o historický mobiliář, ale filmový nábytek, zapůjčený třeba z Barrandova.