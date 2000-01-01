Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za krásami, o nichž možná ani nevíte, že je máte za humny.
Autor: ČTK
Rybník Olšina: Rybník Olšina najdete na Šumavě nedaleko Lipna, jedná se o jeden z nejvýše položených rybníků v Čechách (731 m n. m.). Součástí je hezká naučná stezka po chodníčkách ze dřeva nebo po pěšinách z nasypané dřevěné štěpky.
Autor: Kristýna Turynová
Údolí Peklo: Sevřený kaňon nespoutané řeky Metuje mezi Náchodem a Novým Městem. Jde o oblíbené výletní místo už od 19. století. Stojí tu stylová výletní restaurace Bartoňova útulna, kterou navrhl počátkem 20. století proslulý architekt Dušan Jurkovič.
Autor: Kristýna Turynová
Satinské vodopády: Patří k nejznámějším vodopádům v Beskydech. Na potoce Satina se nachází řada přibližně metrových vodopádů, které byly vyhlášeny přírodní památkou. „Můžete se zastavit v Hostinci U Veličků, kam chodil Petr Bezruč,“ radí Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Bretschneiderovo ucho: Jde o první z reliéfů Památníku národního odposlechu, který uprostřed lesů se zatopenými lomy nedaleko Lipnice nad Sázavou vytvořila v roce 2005 skupina sochařů. Název byl inspirován postavou tajného policisty z knihy Dobrý voják Švejk.
Autor: Kristýna Turynová
Ústa pravdy: Další reliéf Národního památníku odposlechu v Kraji Vysočina. Dílo je volně inspirováno reliéfem Bocca della Verità (v překladu Ústa pravdy) v předsíni kostela Santa Mariain Cosmedin v Římě. Nedaleko Lipnice je v lese ještě jeden reliéf Zlaté oči.
Autor: Kristýna Turynová
Vlčí jámy: Jen pár minut pěšky od Horní Blatné a Blatenského vrchu v Krušných horách najdete tento unikátní kaňon. Jedná se o propadlinu po středověkých cínových dolech a místo, kde se v minulosti těžil led. Přírodní památka Vlčí jámy se skládá ze dvou částí – Vlčí a Ledové jámy.
Autor: Kristýna Turynová
Štola číslo 1: Průzkumná štola dlouhá 260 metrů leží v oblasti dolu Svornost, ražba zde probíhala v roce 1952. Je součástí Hornické kulturní krajiny Jáchymov, která byla v roce 2019 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Za návštěvu stojí také štoly Mauricius a Johannes.
Autor: Kristýna Turynová
Mašovický lom: Nachází se nedaleko Znojma na okraji národního parku Podyjí. Díky průzračné vodě se tu daří vzácným živočichům a rostlinám. „Doporučuji dojít od lomu na vyhlídku Králův stolec, ze které je nádherný výhled na kaňon řeky Dyje,“ říká cestovatelka Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Lom Rampa: Na úpatí Rychlebských hor na Jesenicku najdete mezi obcemi Černá Voda a Žulová krásný zatopený lom. Nedaleko se nachází vyhlídka Medvědí kámen, z níž jsou krásné výhledy na Rychlebské hory a Jeseníky.
Autor: Kristýna Turynová
Žulová stezka Horkami: Stezkou nedaleko Skutče se dostanete k několika opuštěným lomům. „Na své si tady přijdou i děti, je zde žulová prolézačka, prstové bludiště, kamenické pexeso nebo balanční lávka. Stezka je dlouhá pět kilometrů,“ popisuje Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Přírodní památka Lom Rasová: Nachází se zhruba 2,6 kilometru jižně od obce Komňa v Bílých Karpatech v okrese Uherské Hradiště. Opuštěný pískovcový lom je z části zatopen vodou, která vytváří až čtyři metry hluboká jezírka s průzračnou vodou. „Lokalitu nelze využívat k rekreačním účelům,“ upozorňuje Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Lom Podlesí: Nádherný zatopený kaolinový lom s tyrkysově modrou barvou vody leží kousek od Karlových Varů u vesnice Podlesí. Těžba zde byla ukončena v roce 2009. „Na nejhezčí skalnaté straně jsou malé písčité pláže, kde se dá parádně vykoupat,“ radí Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Lomy u Trhové Kamenice: Na zalesněném Kamenném vrchu v Pardubickém kraji se nacházejí tři lomy, ve kterých se kdysi těžila žula. „Modrý lom je výborným místem ke koupání a na své si zde přijdou i milovníci skoků do vody. Pro dobrou viditelnost je oblíbeným místem potápěčů.“
Autor: Kristýna Turynová
Vyhlídka Devět mlýnů: Nedaleko Hnanic u Znojma se nachází krásná skalní vyhlídka, která nabízí pohledy na vlnící se meandry řeky Dyje i na nejkrásnější vinohrad na Moravě – vinici Šobes.
Autor: Kristýna Turynová
Tolštejn: Zřícenina středověkého hradu v severních Čechách, který byl vybudován ve 13. století rodem Vartenberků, se nachází kousek od Jiřetína pod Jedlovou. Je z ní krásný výhled na Lužické hory a České Švýcarsko. Výlet lze spojit i s návštěvou rozhledny na Jedlové.
Autor: Kristýna Turynová
Vyhlídka Liška: Jedna ze čtyř nových vyhlídek, které vznikly na vrchu Stráž a jsou součástí vyhlídkového lesoparku Hlídka na Stráži v Krkonoších. Nabízí nádherné výhledy na rokytnické údolí, panorama Lysé hory a Kotle i výhledy do Paseka Vysokého nad Jizerou.
Autor: Kristýna Turynová
Labská stráž: Nádherná vyhlídka, která se tyčí nad údolím řeky Labe, je pravděpodobně stavebním unikátem. Ke stavbě byl použit železobeton. Stavba je z roku 1890. Při cestě do Děčína stojí za návštěvu i Sněžnická vyhlídka.
Autor: Kristýna Turynová
Klosova vyhlídka: Leží v Jiráskových sadech v Novém Městě nad Metují a jméno nese po Janu Klosovi, který býval na přelomu 19. a 20. století místním kronikářem. „Z vyhlídky je nádherný výhled na zámek a okolní kopečky,“ podotýká cestovatelka Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Vyhlídka Malenovice: Krásné vyhlídkové molo přímo u kostela sv. Ignáce z Loyoly. Je z něj nádherný výhled na Beskydy a severní Moravu. „Z Malenovic se navíc vychází na krásné Satinské vodopády, takže výletu sem určitě nebudete litovat,“ radí Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Rabyňská vyhlídka: „Při cestě kolem Slapské přehrady z Blaženic do Rabyně se zastavte na Rabyňské vyhlídce. Odtud spatříte krásné výhledy na meandr řeky Vltavy, Slapskou vodní nádrž, přístaviště Ždáň nebo autokemp ve Skalici,“ tvrdí Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Novinský železniční viadukt: Přezdívá se mu český Glenfinnan, protože připomíná známý viadukt z Harryho Pottera. Železniční viadukt v Kryštofově údolí u obce Novina stojí na trati z Liberce do České Lípy a byl postaven vletech 1898–1900. Nedaleko je i druhý, menší viadukt, další se nachází v sousedním Machníně.
Autor: Kristýna Turynová
Hradlový most Rechle: Tento 72 metrů dlouhý hradlový most najdete zhruba na půl cesty mezi Modravou a Antýglem. Je to věrná replika bývalého historického mostu, který sloužil zároveň jako hradlo k odvádění plaveného dříví z řeky Vydry do Vchynicko-tetovského plavebního kanálu.
Autor: Kristýna Turynová
Jurkovičův most: Unikátní krytá dřevěná lávka z roku 1911 se nachází v zámeckých zahradách v Novém Městě nad Metují. Navrhl ho architekt Dušan Jurkovič ve stylu lidové valašské architektury. Nejkrásnější výhled na zámek je z Juránkovy vyhlídky a také z Klosovy vyhlídky.
Autor: Kristýna Turynová
Stádlecký řetězový most (okres Tábor): „Stádlecký most přes Lužnici je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v Česku. Na současné místo byl přemístěn v roce 1975, původně totiž překlenoval Vltavu u Podolska,“ popisuje cestovatelka Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Kolonáda na Rajstně: Tento monumentální památník se tyčí na vyvýšenině nedaleko Valtic a jez něj krásný výhled až na rakouský hrad Falkenstein. Kolonádu nechal vybudovat kníže Jan I. z Liechtensteina na paměť zesnulých bratří Filipa a Ludvíka a otce Františka Josefa I.
Autor: Kristýna Turynová
Růženka je zvláštní vyhlídková věž na Pastevním vrchu v obci Růžová na Děčínsku, kterou místní nazývají též Ufo, plynová maska nebo medúza. Je z ní překrásný výhled na České a Saské Švýcarsko, Lužické hory a České středohoří. Je volně přístupná po celý rok.
Autor: Kristýna Turynová
Archeoskanzen Modrá (okres Uherské Hradiště): Místo původního velkomoravského opevnění. Tady se dozvíte, jakým způsobem žili v 9. století Slované, co jedli i co pěstovali. Pořádají se zde ukázky řemeslných prací, různá představení a vzdělávací akce. V areálu je vyhlídková věž praturů.
Autor: Kristýna Turynová
Automatické mlýny: Unikátní industriální stavba, kterou najdete v samém centru Pardubic na pravém břehu Chrudimky, patří k vrcholným dílům architekta Josefa Gočára. Představují pozdně klasicizující fázi secese s přechodem ke kubismu.
Autor: Kristýna Turynová
Schwarzenberská hrobka: Nádherná stavba patřící významnému knížecímu rodu byla v Třeboni vybudována v letech 1874–1877 a postupně v ní bylo uloženo 27 příslušníků rodu. Hrobka je přístupná veřejnosti.
Autor: Kristýna Turynová
Písecká brána: Dolní neboli Písecká brána je součástí středověkého hradebního systému obklopujícího od 14. století historické jádro Prachatic. Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací už v roce 1981.
Autor: Kristýna Turynová
Maiselova synagoga: Je součástí prohlídkového okruhu Pražské Židovské Město. Byla postavena na základě privilegia Rudolfa II. jako soukromá synagoga Mordechaie Maisela v letech 1590 až 1592. V průběhu 19. století byla přestavena v novogotickém slohu.
Autor: Kristýna Turynová
Valdštejnská lodžie: Barokní letohrádek nechal v Jičíně vybudovat Albrecht z Valdštejna v letech 1630–1634. Valdštejnskou lodžii obklopuje rozsáhlá zahrada a park. V areálu se pořádají různé kulturní a společenské akce i workshopy.
Autor: Kristýna Turynová
Rozhledna Heřmanice: 24 metrů vysoká stavba z modřínového dřeva ve tvaru okurky stojí nad Heřmanicemi na Frýdlantsku. „Jsou zde dvě schodiště, takže se nemusíte vyhýbat sestupujícím turistům,“ podotýká cestovatelka Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Rozhledna Doubravka (Praha 9): Jedna z architektonicky nejzajímavějších rozhleden v Česku. Navrhl ji známý architekt Martin Rajniš. „Návštěvu rozhledny lze spojit s procházkou mokřady a parkem Čihadla,“ podotýká Kristýna Turynová, která se věnuje objevování úžasných míst v Česku.
Autor: Kristýna Turynová
Rozhledna u Tetřeví chaty: K rozhledně se dá vyjet lanovkou ze skiareálu Kouty nad Desnou v Jeseníkách. Má železobetonovou konstrukci s dřevěným obložením. Kousek odtud je unikátní vodní elektrárna Dlouhé stráně, kde lze podniknout exkurzi.
Autor: Kristýna Turynová
Rozhledna Dobrá voda: Kousek od Horní Plané na vrchu Dobrá voda v jižních Čechách narazíte na železnou rozhlednu. Ta je vysoká 36 metrů a má dvě podlaží. „Po vystoupání 126 schodů se vám ze tří vyhlídkových plošin naskytne jedinečný výhled od Lipna až po Alpy,“ říká Kristýna Turynová.
Autor: Kristýna Turynová
Malý Špičák (severní Čechy): Vyhlídka Špička nad Tanvaldem je asi jednou z nejkontroverznějších rozhleden poslední doby. Připomíná svým tvarem boby, což odkazuje na bývalou dráhu pro boby a saně, která začínala právě pod těmito skalami. Jen 1,7 kilometru od Špičky je rozhledna Tanvaldský Špičák.
Autor: Kristýna Turynová
Dalimilova rozhledna: Rozhledna na vrcholu Větrov v Rychlebských horách v Olomouckém kraji je kopií původní rozhledny Kaiser Wilhelm Turm, jež stála v letech 1899 až 1973 na Králickém Sněžníku. Kousek dále je Paprsek, kde najdete oblíbenou turistickou chatu a krásnou dřevěnou kapli sv. Kryšfota.
Autor: Kristýna Turynová