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KVÍZ: Zvládnete 25 otázek z vlastivědy? Pokud toto nevíte, vraťte se zpátky do lavic
Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...
Cestovatel našel Mirečka z Básníků. Česky neumí, na natáčení vzpomíná nerad
Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...
Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...
Nejromantičtější jeskyně Islandu není jeskyně. Grjótagjá i tak ohromí
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Železniční skvosty Evropy. Hlasujte, který most je podle vás nejkrásnější
Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...
Pláže milované celebritami. Míří na Sardinii, právoplatný Karibik Středomoří
Tento italský ostrov si svou přezdívku vysloužil díky sněhobílým plážím pokrytým velmi jemným pískem a průzračnému smaragdovému moři. To je ale jen zlomek krás, kterými se pyšní.
Kde se žije nejlépe v roce 2026? Žebříček ovládla Kodaň a Vídeň, víme proč
Kvalitní zdravotnictví, fungující doprava, bezpečí, kultura i příroda. Právě podle těchto kritérií společnost Economist Intelligence Unit každoročně hodnotí města po celém světě. Letos znovu...
Půvabné ostrovy, kde lidé zůstávají žít. Orkneje vábí útesy i zvláštní historií
Od naší spolupracovnice ve Velké Británii Někdejší pupek světa má úchvatnou přírodu, tragické epizody i úsměvná specifika. Dlouhá pole, mírně se svažující k moři, které je vidět odevšad, nesou uklidňující půvab a rovnováhu. Oproti tomu...
Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...
Španělské růžové jezero fascinuje barvou. Slaností připomíná Mrtvé moře
Růžová hladina, vysoká koncentrace soli a hejna plameňáků dělají z laguny v Torrevieje jedno z nejzajímavějších míst na jihovýchodě Španělska. Jezero však není jen turistickou atrakcí. Oblast je...
Zlaté poklady, kobylky a tančící kostlivci. Poznejte neobyčejnou Oaxacu
Hlavní město stejnojmenného státu na jihu Mexika si uchovalo silnou vazbu na původní kultury, především na Zapotéky a Mixtéky, a zároveň nese výraznou stopu koloniálního jha. Oaxaca je také...
Nejromantičtější jeskyně Islandu není jeskyně. Grjótagjá i tak ohromí
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Železniční skvosty Evropy. Hlasujte, který most je podle vás nejkrásnější
Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...
Cestovatel našel Mirečka z Básníků. Česky neumí, na natáčení vzpomíná nerad
Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...
Prodej rodinného domu Kletné
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Malá země s velkými zážitky. Prozkoumejte města, soutěsky i hory Slovinska
Slovinskem Češi spoustu let jen projížděli na cestě za svou dovolenou v Chorvatsku. S tím je teď ale konec. I tato země má totiž co nabídnout – od koupání až po turistiku. A řada z nás jí začíná...
KVÍZ: Zvládnete 25 otázek z vlastivědy? Pokud toto nevíte, vraťte se zpátky do lavic
Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...