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Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera

Fotočlánek   8:30
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst,... Rybník Olšina: Rybník Olšina najdete na Šumavě nedaleko Lipna, jedná se o jeden... Údolí Peklo: Sevřený kaňon nespoutané řeky Metuje mezi Náchodem a Novým Městem.... Satinské vodopády: Patří k nejznámějším vodopádům v Beskydech. Na potoce Satina... Bretschneiderovo ucho: Jde o první z reliéfů Památníku národního odposlechu,... Ústa pravdy: Další reliéf Národního památníku odposlechu v Kraji Vysočina. Dílo... Vlčí jámy: Jen pár minut pěšky od Horní Blatné a Blatenského vrchu v Krušných... Štola číslo 1: Průzkumná štola dlouhá 260 metrů leží v oblasti dolu Svornost,... Mašovický lom: Nachází se nedaleko Znojma na okraji národního parku Podyjí.... Lom Rampa: Na úpatí Rychlebských hor na Jesenicku najdete mezi obcemi Černá... Žulová stezka Horkami: Stezkou nedaleko Skutče se dostanete k několika... Přírodní památka Lom Rasová: Nachází se zhruba 2,6 kilometru jižně od obce...
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za krásami, o nichž možná ani nevíte, že je máte za humny.

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Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera

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Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...

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vydáno 7. září 2026

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