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Kamioňáci českého středověku. V dodávce Zlatou stezkou po stopách soumarů

Tomáš Málek
Seriál
Moderní parkoviště na hoře Libín u Prachatic a náš expediční Weinsberg CaraBus

Moderní parkoviště na hoře Libín u Prachatic a náš expediční Weinsberg CaraBus | foto: Tomáš Málek, MF DNES

Areál lesních her pod horou Libín v jihočeských Prachaticích
Areál lesních her pod horou Libín v jihočeských Prachaticích nabízí stylové...
Areál lesních her pod horou Libín v jihočeských Prachaticích. Takto jeho tvůrci...
České Žleby byly důležitou osadou na Zlaté stezce.
26 fotografií
Zvládli i třicet kilometrů denně těžkým horským terénem. Na úbočích hor vydupali cesty, které jsou vidět i po staletích. Vypravili jsme se dodávkou po nejjižnější větvi Zlaté stezky hledat otisky soumarů. A začali jsme v jihočeských Prachaticích.

„Nejprve unavit děti!“ Pokud se řídíte tímto heslem, projeďte Prachaticemi až do míst, kde silnice číslo 141 začíná stoupat na Libínské sedlo. A pak odbočte vlevo a pokračujte k Areálu lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích. Je to vlastně tělocvična pod širým nebem.

Například u stanoviště Mraveniště, což jsou dvě dřevěné stavby na kamenné podezdívce spojené podzemním průlezem, se dozvíte, že „mraveniště je jako ledovec – větší část je skryta pod povrchem v zemi. Je tu spousta chodeb a spižíren a mravenci zde přečkávají zimu.“ V lese je i několik dalších zastavení – prolézaček inspirovaných životem zvířat. Na protažení potomstva po dlouhé cestě v autosedačkách ideální.

Parádní podzimní vandr. Zlatá stezka je historickou královnou Šumavy

Jen o pár set metrů dál, přímo u silnice 141, se nad první prudkou vracečkou nacházejí Fefrovské rybníčky. Kdysi se staraly o zásobování prachatické městské kašny vodou, dnes je tady zookoutek. Jako tradičně byla v době naší návštěvy nejakčnější černá zvěř. Selata se zvědavě přišla podívat až k plotu, statné kusy divočáků vzbuzovaly respekt. V oplocených výbězích jsme ale zahlédli i jeleny a daňky.

Okolí rybníků je skvělým místem, kde se lze „dotknout“ Zlaté stezky. To byla jedna z klíčových obchodních tras českého středověku a raného novověku. Přepravovala se po ní strategická surovina prvního řádu: sůl. V Českém království totiž žádná ložiska kamenné soli, která by se tehdy dala těžit, neexistovala.

Soubor informačních tabulí u parkoviště poblíž Fefrovských rybníčků, za totality po panelce jezdily tanky zdejší posádky ČSLA.

Obyvatelstvo, které solí nejen ochucovalo pokrmy, ale také s její pomocí konzervovalo maso, bylo zcela závislé na jejím dovozu. Cenná surovina se do nitra Čech dostávala z rakouské Solné komory právě přes šumavské hřebeny.

Karavany soumarů, které z Pasova do Čech dopravovaly sůl, totiž nechodily po jedné „dálnici“. V krajině během staletí provozu vyšlapaly hluboké zářezy, klikatící se po úbočích hor. Někde běží vedle sebe, jinde se křižují. V této oblasti jsou nejvíce patrné nad rybníčky na úbočí Libína. „Místy tu lze pozorovat až šest souběžných kolejí s mnoha spojkami, křižovatkami a zkratkami. Úvozové cesty jsou až šest metrů hluboké a dva metry široké,“ uvádí informační cedule.

Může se hodit

  • Areál lesních her se nachází nedaleko Lázní sv. Markéty, souřadnice areálu jsou: 48.9979300N, 14.0078400E. Vstup je zdarma, parkování také zdarma.
  • Fefrovské rybníčky najdete hned u rekonstruované silnice spojující Prachatice a Volary přes Libínské sedlo (č. 141). Bezplatné parkoviště má souřadnice 48.9955428N, 13.9888139E.
  • Naučná stezka „Zlatá stezka – Prachatická větev“ je značená žlutě. Kopíruje původní trasu solné stezky: z Prachatic od bývalé Horní brány přes Volary do Českých Žlebů a dnes zaniklou Kamennou Hlavu dolů k hranici s Bavorskem. Turistická trasa je osazena dvanácti informačními tabulemi. Měří 33 kilometrů.

Obrozený Libín

Na kopci, který dominuje Prachaticím, se mohutně stavělo, rekonstruovalo a renovovalo. Jen pár dní před začátkem prázdnin se veřejnosti otevřela rozhledna Libín, která prošla velkou rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že stojí na kopci vysokém 1 093 metrů, nabízí parádní rozhled.

Hora se svým způsobem stává těžištěm Prachatických trailů, tedy upravených cyklotras. Na konci května na Libíně slavnostně otevřeli hned několik tras: Lázeňský trail (pro začátečníky), Sedýlko Flow (pro začátečníky) a Soumarský trail. Ten je značený jako červený a je vhodný pro zkušenější jezdce.

Rozhledna Libín po opravě opět láká turisty. Při dobrém počasí jsou vidět i Alpy

Horská chata Libín, která je doslova pár kroků od rozhledny, prošla také rekonstrukcí zakončenou v minulém roce. Moderní jednoduchý interiér sazí na světlo a dřevo. Ochutnali jsme polévku z baby kukuřice ovoněnou chilli s krevetou – a Junior s Juniorkou se o ni přetahovali.

Pro cestovatele s vozy nejen osobními je k dispozici nové prostorné parkoviště, dokonce vyzdobené plastikou, které za hliněným valem decentně skrývá WC. Jedno víme jistě: na zdejší traily se ještě vrátíme.

Libín

  • Moderní upravené parkoviště pod vrcholem hory Libín má souřadnice 48.9690439N, 14.0093092E. Je zdarma a k dispozici je i toaleta ve skandinávském stylu (suché WC – pozn. red.).
  • Bližší informace o Prachatických trailech najdete na tomto odkazu, horská chata Libín má webové stránky , ale aktuální nabídku představuje na facebooku. Na vrcholu je k dispozici dobíječka na elektrokola a možnost drobných oprav.

Neprávem opomíjené České Žleby a Stožec

Největším vodním tokem, který jižní větev Zlaté stezky překonávala, byla Teplá Vltava. Stalo se tak na Soumarském mostě. Dnes je to rušné místo s vlakovou zastávkou a tábořištěm. Odtud se dá, po předchozím objednání a za dostatku vody, splout jeden z nejkrásnějších vodáckých úseků v Česku.

My však míříme dál a hlavně výš. Silnice do Českých Žlebů se kroutí mezi starými stromy. Lidé se tady usadili téměř na vrcholu kopce. Karavany, které dopravovaly do Čech sůl a za hranice zas hlavně obilí, měly právě tady občerstvovací zastávku. Zvířata i lidé potřebovali napít – odtud taky název místa. Ostatně jmen vystřídalo hned několik: od České Trouby přes České Roury či Česká Koryta až po České Žleby.

Areál lesních her pod horou Libín v jihočeských Prachaticích
Areál lesních her pod horou Libín v jihočeských Prachaticích nabízí stylové dřevěné prolézačky.
Areál lesních her pod horou Libín v jihočeských Prachaticích. Takto jeho tvůrci pojali mraveniště.
České Žleby byly důležitou osadou na Zlaté stezce.
26 fotografií

Proč se do Českých Žlebů opakovaně vracíme obytňákem i bez něj? Kvůli dvěma věcem. Tou první je famózní výhled na hraniční masiv Třístoličníku. Na vrcholu této hory se sbíhají hranice Rakouska, Německa a Česka. A pozorovat hru stínů na jeho úbočí při západu slunce se neokouká.

Druhý důvod se špatně vyjadřuje slovy. Ale je to něco v krajině, něco na cestě roubené kamennými terasami. Pocit zvláštního klidu, pocit z místa, kde to žilo, a kde jsou teď rozeznatelné už jen základy domů. Směrem k bavorské hranici je krajina neobydlená, opuštěná, a přitom ne zpustlá.

Stožec

  • Otevírací dobu Informačního střediska ve Stožci můžete najít na webových stránkách.
  • Obytné auto pohodlně zaparkujete na obecním parkovišti, kde se platí 150 korun za den v samoobslužném automatu (souřadnice 48.8587489N, 13.8195025E). Pokud tedy přijedete v pátek odpoledne a budete odjíždět v sobotu odpoledne, zaplatíte 300 Kč.
  • Parkoviště má strategickou polohu: v těsném sousedství je železniční stanice a také kolem vede cyklostezka směr Nové údolí, ale i řada turistických tras.
  • Pokud se vám brzy ráno nechce vařit kávu, v penzionu a restauraci Pstruh vám ji rádi připraví. Součástí parkoviště je i samoobslužné WC, které však v době naší návštěvy bylo mimo provoz.

Krásně si to uvědomíte na dřevěné vyhlídkové plošině v místě bývalé osady Kamenná Hlava (souřadnice: 48.8667900N, 13.7651375E). Kousek pod ní je rozcestí a odtud Zlatá stezka mířila přes Mechový potok, aby pokračovala dál Bavorskem.

Kraj má i pohnutou novověkou historii. Na zdejším hřbitově, přímo v centru obce České Žleby, odpočívá bratr Krále Šumavy Bohumil Hasil. V posledních měsících zdejší atmosféru rozvířil plán investorů přebudovat bývalou pohraničářskou rotu na ubytovací komplex až se třemi stovkami lůžek.

Proměna bývalé šumavské roty pohraničníků na resort se místním nelíbí, úřad ji stopl

Tento kout Šumavy – Stožecko – není tak populární jako jiné destinace v regionu. Ostatně do Stožce vede jediná silnice. A železniční trať, sluší se dodat. Ve Stožci samotném je Informační středisko Národního parku Šumava s kolekcí vycpaných zvířat.

U každého exponátu je uvedeno, jak zahynul. Mladého samce losa srazilo v roce 2003 auto, vedle stojící losici Bohunku potkal stejný osud v roce 2017. Je tu i vycpané tříměsíční mládě vlka z výběhu ze Srní, kterému se stala osudnou hra se sourozenci, či dvojice mláďat jezevce, která uhynula, když přišla o matku.

Dodávkou s dětmi

  • S „garsonkou na kolech“ cestujeme už od roku 2010, kdy jsme vyrazili na expedici do východního Turecka malou dodávkou Mitsubishi L300. Když se nám narodil první potomek, nechtěli jsme nezávislé cestování na čtyřech kolech opustit, naopak jsme začali plánovat několikaměsíční cestu po Evropě. Tu jsme absolvovali v roce 2021 vozem Weinsberg CaraBus 630 ME, kterým cestujeme dodnes.
  • Jedná se o obytnou vestavbu do dodávky Fiat Ducato. Motor má výkon 160 koní, uvnitř mohou cestovat čtyři lidé. Proti sériovému provedení jsme přidali na střechu solární panel a k němu měnič napětí se zdvojenou nástavbovou baterií. Po narození druhého potomka jsme „přistavěli patro“, tedy nechali na dodávku osadit zvedací střechu se spaním.
  • Na přelomu let 2024 a 2025 jsme absolvovali čtyřměsíční cestu po Francii, Španělsku a Portugalsku. Sledovat nás můžete na Facebooku ve skupině Camper Lovers na Facebooku , Instagramu nebo na těchto webových stránkách.
  • Vozidlo je pojištěno u společnosti Vansafe.
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