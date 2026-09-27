„Nejprve unavit děti!“ Pokud se řídíte tímto heslem, projeďte Prachaticemi až do míst, kde silnice číslo 141 začíná stoupat na Libínské sedlo. A pak odbočte vlevo a pokračujte k Areálu lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích. Je to vlastně tělocvična pod širým nebem.
Například u stanoviště Mraveniště, což jsou dvě dřevěné stavby na kamenné podezdívce spojené podzemním průlezem, se dozvíte, že „mraveniště je jako ledovec – větší část je skryta pod povrchem v zemi. Je tu spousta chodeb a spižíren a mravenci zde přečkávají zimu.“ V lese je i několik dalších zastavení – prolézaček inspirovaných životem zvířat. Na protažení potomstva po dlouhé cestě v autosedačkách ideální.
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Parádní podzimní vandr. Zlatá stezka je historickou královnou Šumavy
Jen o pár set metrů dál, přímo u silnice 141, se nad první prudkou vracečkou nacházejí Fefrovské rybníčky. Kdysi se staraly o zásobování prachatické městské kašny vodou, dnes je tady zookoutek. Jako tradičně byla v době naší návštěvy nejakčnější černá zvěř. Selata se zvědavě přišla podívat až k plotu, statné kusy divočáků vzbuzovaly respekt. V oplocených výbězích jsme ale zahlédli i jeleny a daňky.
Okolí rybníků je skvělým místem, kde se lze „dotknout“ Zlaté stezky. To byla jedna z klíčových obchodních tras českého středověku a raného novověku. Přepravovala se po ní strategická surovina prvního řádu: sůl. V Českém království totiž žádná ložiska kamenné soli, která by se tehdy dala těžit, neexistovala.
Obyvatelstvo, které solí nejen ochucovalo pokrmy, ale také s její pomocí konzervovalo maso, bylo zcela závislé na jejím dovozu. Cenná surovina se do nitra Čech dostávala z rakouské Solné komory právě přes šumavské hřebeny.
Karavany soumarů, které z Pasova do Čech dopravovaly sůl, totiž nechodily po jedné „dálnici“. V krajině během staletí provozu vyšlapaly hluboké zářezy, klikatící se po úbočích hor. Někde běží vedle sebe, jinde se křižují. V této oblasti jsou nejvíce patrné nad rybníčky na úbočí Libína. „Místy tu lze pozorovat až šest souběžných kolejí s mnoha spojkami, křižovatkami a zkratkami. Úvozové cesty jsou až šest metrů hluboké a dva metry široké,“ uvádí informační cedule.
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Obrozený Libín
Na kopci, který dominuje Prachaticím, se mohutně stavělo, rekonstruovalo a renovovalo. Jen pár dní před začátkem prázdnin se veřejnosti otevřela rozhledna Libín, která prošla velkou rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že stojí na kopci vysokém 1 093 metrů, nabízí parádní rozhled.
Hora se svým způsobem stává těžištěm Prachatických trailů, tedy upravených cyklotras. Na konci května na Libíně slavnostně otevřeli hned několik tras: Lázeňský trail (pro začátečníky), Sedýlko Flow (pro začátečníky) a Soumarský trail. Ten je značený jako červený a je vhodný pro zkušenější jezdce.
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Rozhledna Libín po opravě opět láká turisty. Při dobrém počasí jsou vidět i Alpy
Horská chata Libín, která je doslova pár kroků od rozhledny, prošla také rekonstrukcí zakončenou v minulém roce. Moderní jednoduchý interiér sazí na světlo a dřevo. Ochutnali jsme polévku z baby kukuřice ovoněnou chilli s krevetou – a Junior s Juniorkou se o ni přetahovali.
Pro cestovatele s vozy nejen osobními je k dispozici nové prostorné parkoviště, dokonce vyzdobené plastikou, které za hliněným valem decentně skrývá WC. Jedno víme jistě: na zdejší traily se ještě vrátíme.
Libín
Neprávem opomíjené České Žleby a Stožec
Největším vodním tokem, který jižní větev Zlaté stezky překonávala, byla Teplá Vltava. Stalo se tak na Soumarském mostě. Dnes je to rušné místo s vlakovou zastávkou a tábořištěm. Odtud se dá, po předchozím objednání a za dostatku vody, splout jeden z nejkrásnějších vodáckých úseků v Česku.
My však míříme dál a hlavně výš. Silnice do Českých Žlebů se kroutí mezi starými stromy. Lidé se tady usadili téměř na vrcholu kopce. Karavany, které dopravovaly do Čech sůl a za hranice zas hlavně obilí, měly právě tady občerstvovací zastávku. Zvířata i lidé potřebovali napít – odtud taky název místa. Ostatně jmen vystřídalo hned několik: od České Trouby přes České Roury či Česká Koryta až po České Žleby.
Proč se do Českých Žlebů opakovaně vracíme obytňákem i bez něj? Kvůli dvěma věcem. Tou první je famózní výhled na hraniční masiv Třístoličníku. Na vrcholu této hory se sbíhají hranice Rakouska, Německa a Česka. A pozorovat hru stínů na jeho úbočí při západu slunce se neokouká.
Druhý důvod se špatně vyjadřuje slovy. Ale je to něco v krajině, něco na cestě roubené kamennými terasami. Pocit zvláštního klidu, pocit z místa, kde to žilo, a kde jsou teď rozeznatelné už jen základy domů. Směrem k bavorské hranici je krajina neobydlená, opuštěná, a přitom ne zpustlá.
Stožec
Krásně si to uvědomíte na dřevěné vyhlídkové plošině v místě bývalé osady Kamenná Hlava (souřadnice: 48.8667900N, 13.7651375E). Kousek pod ní je rozcestí a odtud Zlatá stezka mířila přes Mechový potok, aby pokračovala dál Bavorskem.
Kraj má i pohnutou novověkou historii. Na zdejším hřbitově, přímo v centru obce České Žleby, odpočívá bratr Krále Šumavy Bohumil Hasil. V posledních měsících zdejší atmosféru rozvířil plán investorů přebudovat bývalou pohraničářskou rotu na ubytovací komplex až se třemi stovkami lůžek.
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Proměna bývalé šumavské roty pohraničníků na resort se místním nelíbí, úřad ji stopl
Tento kout Šumavy – Stožecko – není tak populární jako jiné destinace v regionu. Ostatně do Stožce vede jediná silnice. A železniční trať, sluší se dodat. Ve Stožci samotném je Informační středisko Národního parku Šumava s kolekcí vycpaných zvířat.
U každého exponátu je uvedeno, jak zahynul. Mladého samce losa srazilo v roce 2003 auto, vedle stojící losici Bohunku potkal stejný osud v roce 2017. Je tu i vycpané tříměsíční mládě vlka z výběhu ze Srní, kterému se stala osudnou hra se sourozenci, či dvojice mláďat jezevce, která uhynula, když přišla o matku.
Dodávkou s dětmi