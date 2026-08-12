Letošní zatmění Slunce, ke kterému nad našimi hlavami dojde ve středu 12. srpna 2026, nebude v Česku úplné. Měsíc během jevu v závislosti na přesné lokalitě zakryje mezi 83 a 87 procenty slunečního kotouče.
Jak zatmění pozorovat
Úkaz bude viditelný pouhýma očima – vždy je však potřeba bezpečný sluneční filtr. Oblíbené diskety, filmové pásy či sluneční brýle nejsou na sledování Slunce vhodné, stejně jako většina svářečského skla.
Nejbezpečnější jsou speciální (a kvalitní) brýle vybavené filtrem.
Takzvaný pás totality – tedy pruh země, odkud bude pozorovatelné úplné zatmění Slunce – projde jižní Evropou a Česko se tak ocitne až na samém okraji maximální fáze částečného zatmění.
Výběr vhodné lokality bude důležitý i kvůli načasování. Nad Českem začne úkaz zhruba v 19:19, podle lokality se však bude o pár minut lišit.
K zatmění dojde až těsně před západem Slunce. Naprosto zásadní tak bude nijak nerušený výhled k západnímu obzoru, ideálně z vyvýšené plochy.
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Logicky se nabízí rozhledny či hřebeny hor, stejně dobře však poslouží například stolové hory, ale i rozlehlé louky či hráze rybníků.
Kam vyrazit za zatměním
Astronomové v návaznosti na západ Slunce avizovali, že nejvhodnější bude úkaz sledovat z jihozápadních části Čech – konkrétně okolí Chebu, Plzně či Českých Budějovic. Bez větších obtíží by měl být nicméně pozorovatelný například z okolí Prahy, nebo třeba z Brna.
|Město
|Začátek zatmění
|Střed zatmění
|Západ Slunce
|Maximální zatmění
|Cheb
|19:19
|20:12
|20:35
|86,8 %
|Plzeň
|19:20
|20:12
|20:30
|86,8 %
|Praha
|19:19
|20:11
|20:27
|86,2 %
|České Budějovice
|19:21
|20:13
|20:24
|87,1 %
|Pardubice
|19:19
|20:11
|20:21
|85,9 %
|Hradec Králové
|19:18
|20:11
|20:22
|85,7 %
|Brno
|19:20
|20:12
|20:16
|86,4 %
|Opava
|19:19
|20:10
|20:13
|85,5 %
S tím nicméně souvisí jedno upozornění – čím východněji bude zvolená pozorovací lokalita, tím později celý úkaz začne. V kombinaci se západem Slunce bude tím pádem také méně vidět z celého zatmění. Například na Moravě dojde k maximálnímu zatmění až po západu Slunce.
Slunce během zatmění
K ověření vhodnosti zvoleného místa (a poloze Slunce na obloze během zatmění) poslouží bezplatné nástroje, například:
Pokud tedy nevíte o nějaké vhodné ploše ve vašem okolí, podívejte se na našich osm tipů napříč Českem. V seznamu najdete místa jednoduše dostupná autem (část z nich i MHD) a spojená jen s krátkou procházkou.
Zároveň jsou všechna v nenáročném terénu. Je nicméně potřeba počítat s tím, že návrat už bude z větší části za tmy – kvůli tomu, že zatmění nastane až těsně před západem Slunce.
Praha Haldy na západě Prahy
Nepříliš daleko od sebe leží v poměrně rovinaté krajině západního okraje Prahy hned tři umělé vrchy, obklopené otevřenou krajinou. Díky tomu slibují poměrně dobrou dostupnost hromadnou dopravou spojenou s krátkou pěší procházkou.
Chrášťanská skládka (zatravněná halda stavebního odpadu)
- Mezi obcemi Chrášťany a Chýně;
- Využít lze například autobusy 336, 358 či 347 ze Zličína;
- Autem pak záchytné parkoviště u dva kilometry vzdálené vlakové stanice Chýně – Jih, či nedalekého nádraží Chýně. Trasa vede po neznačené polní cestě.
Halda u Hostivic
- Na okraji areálu ruzyňského letiště;
- Využít lze autobusy 306 a 386 ze Zličína, případně vlaky linek S5, S54 a S65;
- Autem lze využít parkoviště u vlakového nádraží;
- Zhruba 2,5 kilometru dlouhá trasa není značená. Vede po klidné asfaltové silnici severním směrem pod dálnicí D6 a západním směrem okolo areálu letiště.
Halda u Ořecha – vyhlídka Vrtule
- Na východním okraji obce Ořech;
- Vrchol je vzdálený zhruba šest set metrů od náměstí s parkovištěm;
- Na náměstí rovněž jezdí linky 301 a 352 od stanice metra B Luka.
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Okolí Prahy Hvězdárna Ondřejov
- Prostranství okolo hvězdárny;
- Zhruba 35 kilometrů z centra Prahy;
- Odstavné parkoviště v obci Ondřejov (cca. 500 metrů)
Výhled z Radarové louky ondřejovské hvězdárny patří k těm nejzajímavějším. Doprovázet jej navíc bude výklad místních odborníků.
Okolí Brna Mohyla míru
- Návrší okolo památníku nedaleko obce Prace;
- Zhruba 15 kilometrů z centra Brna;
- Parkoviště v těsném sousedství Mohyly.
Vhodnější než samotný prostor okolo Mohyly míru jsou louky a polní cesty o pár metrů západněji či směrem k obci Prace. Výhled přímo od památníku totiž mohou zastínit stromy.
Jižní Morava Svatý kopeček u Mikulova
- Na okraji Mikulova, zhruba 50 kilometrů od Brna;
- Město nabízí několik možností parkování;
- Z města je Svatý kopeček vzdálen okolo jednoho kilometru.
Ikonický vápencový kopec vypínající se nad jihomoravským Mikulovem nabízí ničím nerušený výhled do krajiny. Pozor jen na náročné stoupání a neméně náročný sestup zšeřelou krajinou.
Okolí Olomouce Svatý kopeček
- Prostranství před bazilikou Navštívení Panny Marie;
- Zhruba osm kilometrů z centra Olomouce;
- Dostupné MHD i autem – parkoviště i zastávka jsou na okraji areálu.
Terasy před bazilikou nabízejí vyvýšený výhled západním směrem na rovinatou krajinu i vzdálený horizont. Je nicméně třeba počítat se vzrostlými jednotlivými stromy, které část výhledu zastiňují.
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Ústecký kraj Drážďanská vyhlídka
- Vyhlídka na západní straně Děčínského Sněžníku;
- Parkování v obci Sněžník, zhruba 10 kilometrů od Děčína;
- Z parkoviště je vyhlídka vzdálena necelý kilometr a půl po asfaltové cestě.
Západní okraj nejvyšší stolové hory v České republice nabízí výhled na rovinatou krajinu a ničím nerušený vzdálený obzor.
Okolí Plzně Pole pod Krkavcem
- Několik kilometrů od centra Plzně;
- Parkování v Chotíkově či Ledcích a okolí;
Okolo Plzně, kde bude zatmění patřit k těm nejsilnějším, je to s vyhlídkami složitější. Nabízí se například pole a polní cesty pod Krkavcem (samotný vrchol je kvůli stromům nevhodný) nebo nedaleký Sylvánský vrch.
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Okolí Plzně Mohyla na Šlovickém vrchu
- Přibližně deset kilometrů od Plzně;
- Parkování v nedalekých Dobřanech – v centru či u vlakového nádraží;
- Nenáročnou procházkou je vrch z centra vzdálen okolo tří kilometrů.
Vyhlídka na Šlovickém vrchu v bývalém vojenském prostoru skýtá takřka neomezený výhled do všech světových stran. Na vrchol pak vede široká a pohodlná cesta jen s mírným stoupáním.
Zatmění v hvězdárnách
Za co nejlepším pozorováním zatmění nicméně není třeba utíkat z civilizace. Veřejná pozorování hodlá uspořádat také řada hvězdáren po celé České republice.
Živý přenos zatmění
I v Česku si bude možné užít úplné zatmění. Ze španělské Astrofyzikální observatoře Javalambre ve městě Teruel jej bude živě přenášet Evropská kosmická agentura (ESA).
Přenos z pásu totality, který doplní komentáře řady expertů, bude v angličtině dostupný na stránce ESA a na YouTube.“
Například již zmíněná hvězdárna ve středočeském Ondřejově plánuje společné sledování zatmění Slunce a následných Perseid. Program je tedy naplánovaný od středečních sedmi večer až do následujícího rána.
V každé z institucí se nicméně bude mírně lišit. Často však počítají s přednáškami, promítáním dokumentů, společným pozorováním s komentářem či online přenosem úplného zatmění ze Španělska.
|Lokalita
|Čas konání
|Program (vyjma zatmění)
|Planetárium Ostrava
|od 16:00
do 21:00
|Přednášky, promítání dokumentů a online přenosu.
|Hvězdárna Žebrák
|od 16:00
do 23:59
|Komentovaný program, doprovodný koncert, pozorování meteorického roje Perseidy.
|Hvězdárna Sezimovo Ústí
|od 18:00
do 23:59
|Pozorování ze dvou lokalit (mimo hvězdárnu) s odborným výkladem.
|Letiště Poličná (hvězdárna Valašské Meziříčí)
|od 18:00
do 23:59
|Komentovaný program, lety dronem s VR brýlemi, stavba a vypouštění raket.
|Hvězdárna Ďáblice, Praha
|od 18:30
do 23:59
|Pozorování meteorického roje Perseidy.
|Štefánikova hvězdárna, Praha
|od 19:00
do 21:00
|Hvězdárna Teplice
|od 18:45
do 19:45
|Pozorování meteorického roje Perseidy ze střešní terasy.
|Ještěd (iQLANDIA Liberec)
|od 19:00
do 21:00
|Stánek na Ještědu, bezpečné pozorování Slunce dalekohledem.
|Domovinka (Astronomická společnost Chomutov)
|od 19:00
do 20:30
|Pozorování meteorického roje Perseidy přímo v nedaleké hvězdárně.
|Hvězdárna Slaný
|bez upřesnění
|Pozorování Perseid spojené s degustací vína (i v předchozích a následujících dnech).
Liší se nicméně přístup – některé instituce počítají se vstupem zdarma a bez rezervace, v jiných je potřeba obojí. Ve všech však budou k dostání speciální filtrační brýle.
Úplné zatmění raritou
Zatmění Slunce je relativně časté (například poslední částečné zatmění bylo v Česku pozorovatelné v březnu 2025). Úplné zatmění je však vzácností, jelikož je vidět jen z celkem malé plochy. V českých zemích bylo viditelné naposledy v roce 1842, v Praze dokonce ještě o téměř 150 let dříve.
V Evropě pak k úplnému zatmění došlo naposledy v roce 1999. Pás totality tehdy prošel od Anglie přes severní Francii a jižní Německo a následně přes Maďarsko a Rumunsko k Černému moři. Úplné zatmění pokračovalo až do Asie, prošlo Indií a skončilo až v Bengálském moři.
Unikátní snímky ze zatmění Slunce v roce 1999: jak vypadalo v Praze i dalších městech?
V celé zemi Měsíc během zatmění roku 1999 zakryl přes devadesát procent slunečního kotouče. U jižních hranic dosáhlo zatmění 98 procent. Nicméně další úplné zatmění po tom letošním přijde do Evropy nezvykle brzy. V jižním Španělsku bude vidět hned 2. srpna 2027, ideální podmínky pro pozorování však nabídne Afrika – například Maroko či Egypt.
Pozorovatelné bude i z Česka, ač mnohem slaběji – k úkazu dojde po jedenácté dopoledne našeho času a Měsíc zakryje okolo poloviny Slunce. Na úplné zatmění si však budou Češi muset počkat – nad naším územím k němu dojde až 7. října 2135.
Pro venkovní pozorování je nicméně vhodné přijít s vlastními dekami či karimatkami. Valná většina z hvězdáren rovněž upozorňuje, že program proběhne jen při příznivém počasí.