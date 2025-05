Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Když byla v roce 1871 dokončena Rakouská severozápadní dráha, tedy jedna z hlavních spojnic Vídně Prahy a Drážďan, v úseku Jihlava – Německý Brod vznikla i stanice Polná, později Polná-Štoky, dnes má název Dobronín. Jenže stanice byla vzdálená šest kilometrů od města, takže tamnímu hospodářství vůbec nepomáhala.

V roce 1894 byl do čela Polné zvolen Mladočech Rudolf Sadil. Navzdory nevoli zastupitelstva začal okamžitě prosazovat, aby železnice vedla až do města. A podařilo se mu to.

Mapa trati Dobronín - Polná. Modře je vyznačena provozovaná část lokálka

Sadil získal koncesi 13. května 1903 s tím, že dráha musí být postavena do dvou let. I to se podařilo, první slavnostní vlak dojel do Polné už 17. listopadu 1904. Tímto okamžikem nastal rozmach města. Odpadlo překládání zboží v Dobroníně a dovézt třeba vagon uhlí bylo teď výrazně levnější.

Dopravě na lokálce dominovala nákladní doprava, vozily se především brambory a škrob. Před a za druhé světové války se trať stala strategickou. Československá armáda nejprve v Polné vybudovala zásobníky pohonných hmot, Němci zase ve městě vyráběli gyroskopy do ponorek.

Unikátní snímek lokomotivy M112.003 ve stanici Polná, srpen 1943. GPS: 49.4867067N, 15.7040847E

Po roce 1948 to začala mít trať nahnuté. Automobilová doprava, a to i ta nákladní, začala dráze výrazně konkurovat. O zrušení lokálky se mluvilo prakticky každou pětiletku. Nákladní dopravu se podařilo uhájit, osobní ne. Poslední den pravidelného osobního provozu se stal 22. květen 1982.

V devadesátých letech 20. století začala nákladní doprava pomalu skomírat. Na trať se aspoň na jeden den v roce vrátila osobní doprava v podobě mimořádných vlaků na Mrkvancovou pouť v Polné. Nicméně kvůli údajně špatnému stavu trati vyjel poslední vlak do Polné v září 2009.

Na jaře 2025 se podařilo obnovit nákladní dopravu alespoň do nákladiště v kilometru 3,5, zbytek trati je ovšem dál nesjízdný. Před lety se objevily informace, že je polenská lokálka vážným adeptem na konzervaci. Z Dobronína zastávky do Polné by mohla vzniknout cyklostezka, zatím to jsou ovšem jen úvahy.

Trať plná paradoxů

Polenská lokálka je i patnáct let po ukončení provozu plná zajímavostí a protikladů. Kdekdo by si myslel, že trať je od kilometru 3,5 až do konce celá ve výluce. Ale omyl, kolejiště stanice Polná ve výluce není. Správce trati tam tak každý rok seká trávu a udržuje výhybky.

Paradox číslo dvě. Jen pár let před ukončením provozu byla trať převedena na dálkové řízení z Jihlavy. Dodnes tak funguje zabezpečovací zařízení, například neustále bliká bílé světlo na přejezdu před Polnou, na kterém patnáct let žádný vlak nejel.

Přejezd přes silnici II/352 za Polnou je stále funkční. GPS: 49.4814514N, 15.6956572E

Další kuriozitu jsme objevili jen pár set metrů za přejezdem ve směru do Dobronína. Na trati stávala dlouhá léta návěst „elektrické vytápění vlaku“. Jenže na polenské lokálce neměly lokomotivy s možností elektrického vytápění povolený vjezd.

Další zajímavosti polenské lokálky se dozvíte z reportáže. Ukážeme vám oba mostní objekty na trati, objevíme zřejmě poslední hraniční kámen a najdeme i původní kilometrovník z roku 1904. Necháme se překvapit mysliveckým posedem přímo na zarostlých kolejích a určíme, kde byl v Dobroníně kilometr 0.

Poslední den pravidelného osobního provozu mezi Dobronínem a Polnou zajistil motorový vůz M131.1029, 22. květen 1982. GPS: 49.4801164N, 15.6791536E

Budoucnost druhé poloviny polenské lokálky je i nadále nejistá. Ale je více než pravděpodobné, že se vlaky na tamní Mrkvancovou pouť už nikdy nepodívají. Uvidíme, zda nakonec zvítězí další zarůstání nebo radikální řez v podobě cyklostezky.