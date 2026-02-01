ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Jakub Vrána
Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom lidi, ale i letadla. Budeme pátrat po vlečce Letu Kunovice.

Zaniklé tratě

Ve druhé polovině 30. let 20. století vznikla poblíž Kunovic pobočka letecké továrny Avia. Slovácko totiž tehdy leželo mimo dosah německých bombardérů a nová továrna se dala jednoduše napojit na koleje Vlárské dráhy.

Lokomotiva 310 neznámého čísla na trati mezi Starým a Novým závodem
Starý závod na leteckém snímku z přelomu 40. a 50. let 20. století. GPS: 49.0375289N, 17.4587972E
Plánek zastávky Kunovice zast. včetně kolejiště Starého závodu z roku 1961
Zastávka Kunovice zast. byla zprovozněna v roce 1947. GPS: 49.0382381N, 17.4609617E
Budova zastávky těsně před svým koncem. GPS: 49.0382381N, 17.4609617E
75 fotografií

Situace se ale změnila po anšlusu Rakouska, kdy se kunovická fabrika dostala Německu téměř na dostřel. Až do okupace Československa v roce 1939 se továrnu beztak nepovedlo zcela dokončit, místo výroby se tam letadla jen opravovala. A stejné to bylo i za Protektorátu.

Po válce a především po komunistickém puči v roce 1948 bylo jasné, že takzvaný Starý závod nebude novým požadavkům stačit. Počátkem 50. let proto začal na opačné straně letiště u Kunovského lesa růst závod nový, a to včetně zhruba 3 kilometry dlouhé vlečky. Vedení firmy rozhodlo, že bude sloužit i osobní dopravě.

Trasa vlečky LETu Kunovice zakreslená do mapy III. vojenského mapování.

Protože o několik let dříve byla na Vlárské dráze u Starého závodu zprovozněna zastávka a většina zaměstnanců dojížděla do práce vlakem, vedení podniku rozhodlo, že zavede vlastní vnitropodnikovou vlakovou osobní dopravu do závodu Nového.

Lokomotivní vybavení bylo velmi různorodé. Firma odkoupila od ČSD mašinky 310.041 a 320.032, na vlečce se ale objevovaly i zapůjčené stroje jiných řad. Později se mezi Starým a Novým závodem proháněli i Puklík (T211) nebo Rosnička (T334). O směsce osobních vozů ani nemluvě. Zajímavostí je, že se v Kunovicích zaměstnaneckým vlakům říkalo zepelíny, a to podle zkratky ZP, což znamenalo zaměstnanecká přeprava.

Lokomotiva 310 neznámého čísla vyjíždí od Starého závodu. GPS: 49.0403119N, 17.4604361E

V osmdesátých letech LET Kunovice pořídil dvě Singrovky, tedy motorové vozy M240, konkrétně čísel 0113 a 0012, tehdy vyřazované od státních drah. Ty zajišťovaly dopravu až do druhé poloviny 90. let, byť 012 nakonec sloužila už jen jako vlečný vůz.

Nepovedená privatizace a útlum výroby ve druhé polovině 90. let znamenal i konec železniční přepravy. Tehdejší americký majitel neměl příliš zájem o leteckou výrobu, natož o vlečku. A té 1. května 1998 skončila technická způsobilost. Tím tak doprava na vlečce LETu Kunovice skončila. Koleje byly ale definitivně vytrhány až v roce 2020.

Souprava obou motoráků v zastávce Starý závod, 6. června 1996, GPS: 49.0385119N, 17.4606856E

Pátrání na Slovácku

Jako obvykle jsme se vydali do terénu s naší kamerou a „domorodým průvodcem“, odborníkem na slovo vzatým, Leošem Tomančákem. V reportáži vám ukážeme poslední koleje, které dosud leží v zemi, konkrétně v asfaltu před vrátnicí Starého závodu. Objevíme zbytky nástupišť obou zastávek a také několik hektometrovníků nebo telefonních sloupů.

Koncem roku 2025 byl stále na svém místě. GPS: 49.0388503N, 17.4607325E
To samé zařízení v roce 2025. GPS: 49.0465956N, 17.4341942E

Nálezy podél trati v roce 2025

Možná se zdá, že pět let (natáčeli jsme loni na podzim) od vytrhání kolejiště je krátká doba, ale opak je pravdou. V terénu toho po vlečce už moc nezbylo. Ale měli jsme jako vždy štěstí. Ukážeme vám přívodní kabely ke světelným výstražníkům na jednom z přejezdů. U Nového závodu se zase dochovala ovládací skříň, ve které vlakvedoucí před odjezdem vlaku spouštěl signalizaci přejezdu. To vše samozřejmě doplněné desítkami fotek z provozu či historickými leteckými snímky.

Starý závod na leteckém snímku z přelomu 40. a 50. let 20. století. GPS: 49.0375289N, 17.4587972E

Sbohem a šáteček

Nebudeme zakrývat, že stý díl Zaniklých tratí je dílem posledním, tedy alespoň posledním dílem pravidelně vydávaným. Většinu zrušených drah jsme prošli a jejich pozůstatky natočili, dál už bychom jen paběrkovali. Nicméně, pokud nasbíráme dostatek materiálů k nějaké trati, není vyloučeno, že vydáme díl ad hoc.

A nakonec drobnou statistiku. Pokud byste si chtěli pustit všechny díly Zaniklých tratí v kuse, zabralo by vám to přes 15 hodin, v pořadu vystoupilo 93 průvodců, z nichž někteří opakovaně v několika dílech. Rekordmanem se stal Jiří Boháček, největší expert na dějiny dopravy na Ostravsku, který vystoupil hned v 11 dílech, na druhém místě se umístil Oldřich Čížek z Pardubického spolku historie železniční dopravy, ten nás provázel 6 díly a bronzovou příčku získal Jan Setvák z Oblastního muzea a galerie Most s pěti zářezy na pražci. Všem jmenovaným, ale i těm ostatním musíme poděkovat, bez jejich nezištné pomoci by Zaniklé tratě nikdy nemohly vzniknout.

Díl 69, Čáslav – Močovice

A musíme poděkovat také vám čtenářům a divákům, že jste nám byli devět let věrní. Někdy více, někdy méně. Jen díky vaší přízni a ohlasu získal náš seriál v roce 2020 zvláštní novinářskou cenu Nadace Open Society Fund za regionální žurnalistiku.

Máme za sebou 100 dílů seriálu Zaniklé tratě, na všech jsme opravdu byli, všechny jsme z větší části prošli. Samotné natáčení bylo vlastně to nejjednodušší prací, daleko složitější bylo shánění historických materiálů, fotek, plánků nebo amatérských filmů, a to nejen v Česku, ale třeba v Polsku nebo Německu, pokud šlo o přeshraniční tratě. V redakčním systému figuruje pod klíčovým slovem „zaniklé tratě“ celkem 5778 snímků. Ale nelitujeme, rozhodně to stálo za to, byla to jízda.

Díl 66, Opava – Chuchelná – Racibórz (PL)

Pomozte nám se Zaniklými tratěmi

Máte doma fotografie nebo amatérské záběry zaniklých tratí z doby jejich provozu? Napište nám a podělte se o svoje poklady, rádi je s uvedením zdroje uveřejníme. Náš e-mail je zanikletrate@idnes.cz

I nadále sháníme podklady minimálně k těmto tratím:

              • Původní úseky Severní státní dráhy (Zábřeh na Moravě – Česká Třebová)
              • Úzkokolejka grafitových závodů v Černé v Pošumaví
              • Vlečka Rotas Rotava
              • Pionýrská železnice Ostrava
              • Pionýrská železnice Pionýrské nad Ohří
              • Pionýrská železnice České Budějovice
