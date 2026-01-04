ZANIKLÉ TRATĚ: Po Sulkovské dráze se vozilo jen uhlí, válka ji zmrzačila

Devětadevadesátí Zaniklé tratě se podívají na Plzeňsko. Prozkoumáme dráhu, která nikdy nevozila cestující, její hlavní náplní byla doprava zdejšího uhlí do nedalekých hutí, ale i do širšího okolí. Spojovala navíc klatovskou a domažlickou trať. Zamíříme na Sulkovskou uhelnou dráhu z Nýřan do stanice Plzeň Valcha.

Ve druhé polovině 19. století začaly v okolí Nýřan vznikat černouhelné a železnorudné hlubinné doly, ve stejnou dobu tam také vznikla první železárna. Právě snadnější doprava uhlí stála za vybudováním prvních vleček, které byly napojeny na trať Plzeň – Brod nad Lesy.

Stanice Nýřany v 60. letech 20. století. GPS: 49.7147594N, 13.2095117E
Současná podoba stanice Nýřany. GPS: 49.7147806N, 13.2095936E
Areál dolu Krimich I. v Nýřanech. GPS: 49.7170714N, 13.2142567E
Důl Krimich v Nýřanech, za plotem prosvítá kolej Sulkovské dráhy. GPS: 49.7162403N, 13.2139508E
Sulkovské zhlaví stanice Nýřany, kolej uhelné dráhy je zcela dole. GPS: 49.7165214N, 13.2149861E
V roce 1872 byl východně od Nýřan vyhlouben důl Sulkov a o něco později také důl Pomocný, který byl nejhlubší a nejproduktivnější v západočeském revíru.

Nejprve byla od těchto dolů do Nýřan postavena drážka o rozchodu 600 mm, kolem roku 1900 byla úzkokolejka přestavěna na klasickou železnici a stala se součástí místních uhelných drah. Vedla jak do Nýřan na domažlické trati, tak na klatovskou trať do stanice Litice, dnes Plzeň Valcha.

Mapa Sulkovské uhelné dráhy

Jenže doly na Sulkově byly vytěženy a ve dvacátých letech 20. století uzavřeny, Sulkovská dráha se začala spíše využívat jako traťová spojka. Letecký snímek z roku 1938 dokonce dokazuje, že se trať používala k odstavování prázdných vozů.

Definitivní ránu kompletní Sulkovské uhelné dráze zasadil rok rok 1945, kdy byl odstřelen ocelový most přes Vejprnický potok. Zbyly z něj jen kamenné opěry. Škodovy závody začaly využívat úsek Valcha–Sulkov k vyvážení strusky a popela ze svých hutí, krátký kus trati v Nýřanech sloužil jako vlečka.

S novým tisíciletím se historie Sulkovské uhelné dráhy uzavřela. V roce 2003 projel na Sulkov poslední vlak a koleje byly o pár let později vytrhány.

Poslední vlak v Sulkově v roce 2003. GPS: 49.7067411N, 13.3021392E

Detektivní pátrání a spousta záhad

Jako vždy jsme se s kamerou vydali do terénu. Zjistili jsme, že část trati v Nýřanech je stále krásně patrná, že pilíře mostu přes Vejprnický potok byly odbagrované po povodni v roce 2002 nebo, že části lánů za Nýřany se stále říká U Sulkovské dráhy.

Jeden z pilířů zlikvidovaného mostu přes Vejprnický potok. GPS: 49.7149836N, 13.2206428E

Nad tratí se stále vznáší řada nejasností. Tak třeba, jestli někdejší hájovna U Fulínů byla dřív zastávkou Sulkov nebo ne? Za pomoci starých map jsme se pokusili na tuto záhadu odpovědět. Další otázkou bylo, zda u Sulkova vedla trať po hrázi dvou rybníků jako dnes. Pokud chcete vědět, jak to bylo, podívejte se na reportáž.

Další hraniční kámen Sulkovské dráhy

Měli jsme štěstí, že nás po zaniklé trati provázel strojvedoucí, který vedl z Valchy na Sulkov poslední vlak. Dostali jsme tak podrobný výklad o tom, jak trať kdysi vypadala, včetně toho, kde bývaly výhybky. Samozřejmě vám ukážeme, co se dodnes ze sulkovské tratě dochovalo. Našli jsme poslední koleje, které leží stále na svém místě, podívali jsme se také na úctyhodné pilíře ocelového mostu na Valše.

A těsně před snesením o několik let později. GPS: 49.7095978N, 13.3316917E
Torzo ocelového mostu přes ulici K zelené louce v plzeňské části Valcha. GPS:...

Most Sulkovské dráhy zhruba v roce 2007 a jeho zbytky dnes

Pomozte nám se Zaniklými tratěmi

Máte doma fotografie nebo amatérské záběry zaniklých tratí z doby jejich provozu? Napište nám a podělte se o svoje poklady, rádi je s uvedením zdroje uveřejníme. Náš e-mail je zanikletrate@idnes.cz

Aktuálně sháníme podklady k těmto tratím:

              • Vlečka Letu Kunovice
              • Původní úseky Severní státní dráhy (Zábřeh na Moravě – Česká Třebová)
              • Úzkokolejka grafitových závodů v Černé v Pošumaví
              • Vlečka Rotas Rotava
              • Pionýrská železnice Ostrava
              • Pionýrská železnice Pionýrské nad Ohří
              • Pionýrská železnice České Budějovice
