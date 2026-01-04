Zaniklé tratěSledovat další díly na iDNES.tv
Ve druhé polovině 19. století začaly v okolí Nýřan vznikat černouhelné a železnorudné hlubinné doly, ve stejnou dobu tam také vznikla první železárna. Právě snadnější doprava uhlí stála za vybudováním prvních vleček, které byly napojeny na trať Plzeň – Brod nad Lesy.
V roce 1872 byl východně od Nýřan vyhlouben důl Sulkov a o něco později také důl Pomocný, který byl nejhlubší a nejproduktivnější v západočeském revíru.
Nejprve byla od těchto dolů do Nýřan postavena drážka o rozchodu 600 mm, kolem roku 1900 byla úzkokolejka přestavěna na klasickou železnici a stala se součástí místních uhelných drah. Vedla jak do Nýřan na domažlické trati, tak na klatovskou trať do stanice Litice, dnes Plzeň Valcha.
Jenže doly na Sulkově byly vytěženy a ve dvacátých letech 20. století uzavřeny, Sulkovská dráha se začala spíše využívat jako traťová spojka. Letecký snímek z roku 1938 dokonce dokazuje, že se trať používala k odstavování prázdných vozů.
Definitivní ránu kompletní Sulkovské uhelné dráze zasadil rok rok 1945, kdy byl odstřelen ocelový most přes Vejprnický potok. Zbyly z něj jen kamenné opěry. Škodovy závody začaly využívat úsek Valcha–Sulkov k vyvážení strusky a popela ze svých hutí, krátký kus trati v Nýřanech sloužil jako vlečka.
S novým tisíciletím se historie Sulkovské uhelné dráhy uzavřela. V roce 2003 projel na Sulkov poslední vlak a koleje byly o pár let později vytrhány.
Detektivní pátrání a spousta záhad
Jako vždy jsme se s kamerou vydali do terénu. Zjistili jsme, že část trati v Nýřanech je stále krásně patrná, že pilíře mostu přes Vejprnický potok byly odbagrované po povodni v roce 2002 nebo, že části lánů za Nýřany se stále říká U Sulkovské dráhy.
Nad tratí se stále vznáší řada nejasností. Tak třeba, jestli někdejší hájovna U Fulínů byla dřív zastávkou Sulkov nebo ne? Za pomoci starých map jsme se pokusili na tuto záhadu odpovědět. Další otázkou bylo, zda u Sulkova vedla trať po hrázi dvou rybníků jako dnes. Pokud chcete vědět, jak to bylo, podívejte se na reportáž.
Měli jsme štěstí, že nás po zaniklé trati provázel strojvedoucí, který vedl z Valchy na Sulkov poslední vlak. Dostali jsme tak podrobný výklad o tom, jak trať kdysi vypadala, včetně toho, kde bývaly výhybky. Samozřejmě vám ukážeme, co se dodnes ze sulkovské tratě dochovalo. Našli jsme poslední koleje, které leží stále na svém místě, podívali jsme se také na úctyhodné pilíře ocelového mostu na Valše.
Most Sulkovské dráhy zhruba v roce 2007 a jeho zbytky dnes
