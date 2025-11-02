Zaniklé tratěSledovat další díly na iDNES.tv
V polovině 19. století, kdy do Ostravy dosáhla Severní dráha císaře Ferdinanda, se začalo ukazovat, že městu a přilehlým obcím chybí kapacitní systém pro dopravu lidí a nákladů. Třeba dobytek byl z nádraží v Přívoze hnán na městská jatka ulicemi a pivovar Strassmann dovážel suroviny volskými potahy.
Město zažilo dlouhá jednání, až v roce 1893 získala společnost Brněnských místních drah koncesi na stavbu normálně rozchodné parní trati z Přívozu přes Moravskou Ostravu do Vítkovic. První vlaky se rozjely už o rok později.
Kvůli dopravě železniční vagonů po městě byla lokálka přímo napojena na trať severní dráhy. Okamžitě začaly vznikat první čistě nákladní vlečky. Nákladní doprava na (pozdějších tramvajových) tratích v ulicích Ostravy se stala naprostým fenoménem. V žádném jiném městě u nás se nic podobného nepodařilo.
Od začátku provozu až zhruba do roku 1922 vozily náklady v Ostravě parní lokomotivy, po první světové válce nastal nástup elektrických motorových vozů. Nákladní vlečky v moravskoslezské metropoli tak byly postupně všechny elektrifikovány.
Nákladní doprava v síti ostravského dopravního podniku, což je přímý nástupce původní společnosti, skončila v lednu 1972. Za dobu existence převezly nákladní vlaky po městě přes jedenáct milionů tun zboží.
Jatka, pivovar i zapomenuté nádraží
Naše pátrání po zaniklých nákladních elektrifikovaný vlečkách v Ostravě jsme začali na někdejším předávacím kolejišti v Přívoze. Místo kolejí je tam dnes ovšem parkoviště obchodního centra.
O kus dál jsme byli úspěšnější, objevili jsme původní vrata, kudy vedly koleje do bývalé továrny Akmos, ve Fügnerově ulici, pak i několik závěsů trolejového vedení, které se dochovaly na zdech zdejších domů. Od té doby nás štěstí neopustilo.
Původní závěsy trolejového vedení podél ostravských nákladních vleček
První sloup trakčního vedení jsme našli u bývalého skladiště Velkonákupní společnosti konsumních družstev, objevili jsme i nákladní rampu u vlečky Továrny na rum a likéry. Podívali jsme se také do tramvajové vozovny, kde odpočívá stále funkční elektrický motorový vůz číslo 106, který pamatuje slavnou dobu nákladní dopravy.
V reportáži uvidíte kudy vedly koleje do městských jatek, ukážeme vám poslední dochovanou kolej, kterou se nám na jaře podařilo natočit, a zavedeme vás na zapomenuté nákladní nádraží přímo v centru Ostravy. Místní mu přezdívali „Zahrada“ a koleje tam vedly ještě před několika málo lety.
Zamíříme na Černou Louku, kde vedla nákladní vlečka do pivovaru Strassmann, ale i na Fifejdy ke sladovně stejné firmy. Tam se nám podařilo natočit poslední ocelový sloup trakčního vedení.
Pátrali jsme také po nákladních vlečkách, které vznikly až po druhé světové válce. Většina z nich byla postavena kvůli dopravě materiálu na výstavbu sídlišť. Podíváme se třeba, kudy vedla vlečka na sídliště Stalingrad, nebo kde přesně byla kolej stavebních skladů v Pavlovově ulici.
Dnešní Zaniklé tratě jsou možná trochu rozevlátější, ale je to tím, že jsme nezkoumali jen jednu ucelenou trať, ale do natáčení se nám vložilo víc kratších úseků. Ale snad jsme naši ostravskou anabázi završili se ctí.
Pomozte nám se Zaniklými tratěmi
Máte doma fotografie nebo amatérské záběry zaniklých tratí z doby jejich provozu? Napište nám a podělte se o svoje poklady, rádi je s uvedením zdroje uveřejníme. Náš e-mail je zanikletrate@idnes.cz
Aktuálně sháníme podklady k těmto tratím: