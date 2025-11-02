ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Jakub Vrána
Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách, dnešních tramvajových tratích v centru města. Prozkoumáme nákladní vlečky společnosti Brněnských místních drah.

Zaniklé tratě

V polovině 19. století, kdy do Ostravy dosáhla Severní dráha císaře Ferdinanda, se začalo ukazovat, že městu a přilehlým obcím chybí kapacitní systém pro dopravu lidí a nákladů. Třeba dobytek byl z nádraží v Přívoze hnán na městská jatka ulicemi a pivovar Strassmann dovážel suroviny volskými potahy.

Situační plán nákladních kolejí a vleček z roku 1940 s názvy vleček, jejich délkou a vzdáleností jednotlivých traťových úseků
Připojení nákladní koleje ke kolejišti ČSD v Ostravě-Přívoze (Mexiko), stav po zřízení nové nákladní koleje v roce 1951. Předávací koleje se využívaly ještě další tři roky po zrušení nákladní dopravy ve vnitřním městě v roce 1966, avšak pouze pro zásilky tramvají a transformátorů pro DPMO.
Na místě předávacího kolejiště mezi státní a místní dráhou je dnes parkoviště obchodního centra. GPS: 49.8550903N, 18.2754011E
Situace vlečkové koleje ve Fügnerově ulici v Ostravě-Přívoze vedoucí k firmě OSTROJ (dříve Akmos) po realizaci nové vlečky ke státnímu skladišti brambor v roce 1950
Fügnerova ulice. Vraty vpravo vedly koleje do někdejší továrny Akmos, vraty vlevo do pozdějšího skladu brambor. GPS: 49.8547581N, 18.2779011E
69 fotografií

Město zažilo dlouhá jednání, až v roce 1893 získala společnost Brněnských místních drah koncesi na stavbu normálně rozchodné parní trati z Přívozu přes Moravskou Ostravu do Vítkovic. První vlaky se rozjely už o rok později.

Kvůli dopravě železniční vagonů po městě byla lokálka přímo napojena na trať severní dráhy. Okamžitě začaly vznikat první čistě nákladní vlečky. Nákladní doprava na (pozdějších tramvajových) tratích v ulicích Ostravy se stala naprostým fenoménem. V žádném jiném městě u nás se nic podobného nepodařilo.

Základní nákladní vlečkové síť v Ostravě zakreslená do mapy z roku 1929. Ne všechny vlečky se ovšem v čase potkaly.

Od začátku provozu až zhruba do roku 1922 vozily náklady v Ostravě parní lokomotivy, po první světové válce nastal nástup elektrických motorových vozů. Nákladní vlečky v moravskoslezské metropoli tak byly postupně všechny elektrifikovány.

Nákladní doprava v síti ostravského dopravního podniku, což je přímý nástupce původní společnosti, skončila v lednu 1972. Za dobu existence převezly nákladní vlaky po městě přes jedenáct milionů tun zboží.

Nákladní motorový vůz Moravsko-ostravských místních drah Gg 101 krátce po vyrobení v roce 1921 s nákladními vozy na vlečné koleji do Českého akciového pivovaru v Hornopolní ulici

Jatka, pivovar i zapomenuté nádraží

Naše pátrání po zaniklých nákladních elektrifikovaný vlečkách v Ostravě jsme začali na někdejším předávacím kolejišti v Přívoze. Místo kolejí je tam dnes ovšem parkoviště obchodního centra.

O kus dál jsme byli úspěšnější, objevili jsme původní vrata, kudy vedly koleje do bývalé továrny Akmos, ve Fügnerově ulici, pak i několik závěsů trolejového vedení, které se dochovaly na zdech zdejších domů. Od té doby nás štěstí neopustilo.

Závěsy trolejového vedení na domě ve Fügnerově ulici GPS: 49.8542467N,...
Závěsy trolejového vedení na domě ve Fügnerově ulici GPS: 49.8537828N,...

Původní závěsy trolejového vedení podél ostravských nákladních vleček

První sloup trakčního vedení jsme našli u bývalého skladiště Velkonákupní společnosti konsumních družstev, objevili jsme i nákladní rampu u vlečky Továrny na rum a likéry. Podívali jsme se také do tramvajové vozovny, kde odpočívá stále funkční elektrický motorový vůz číslo 106, který pamatuje slavnou dobu nákladní dopravy.

V reportáži uvidíte kudy vedly koleje do městských jatek, ukážeme vám poslední dochovanou kolej, kterou se nám na jaře podařilo natočit, a zavedeme vás na zapomenuté nákladní nádraží přímo v centru Ostravy. Místní mu přezdívali „Zahrada“ a koleje tam vedly ještě před několika málo lety.

Kolejiště nákladního nádraží ve válečném roce 1944. Na koleji č. 4 naproti motorového vozu č. 33 vidíme zabudovanou točnu pro napojení krátké vlečky firmy Hydraulika.

Zamíříme na Černou Louku, kde vedla nákladní vlečka do pivovaru Strassmann, ale i na Fifejdy ke sladovně stejné firmy. Tam se nám podařilo natočit poslední ocelový sloup trakčního vedení.

Pátrali jsme také po nákladních vlečkách, které vznikly až po druhé světové válce. Většina z nich byla postavena kvůli dopravě materiálu na výstavbu sídlišť. Podíváme se třeba, kudy vedla vlečka na sídliště Stalingrad, nebo kde přesně byla kolej stavebních skladů v Pavlovově ulici.

Dnešní Zaniklé tratě jsou možná trochu rozevlátější, ale je to tím, že jsme nezkoumali jen jednu ucelenou trať, ale do natáčení se nám vložilo víc kratších úseků. Ale snad jsme naši ostravskou anabázi završili se ctí.

Pomozte nám se Zaniklými tratěmi

Máte doma fotografie nebo amatérské záběry zaniklých tratí z doby jejich provozu? Napište nám a podělte se o svoje poklady, rádi je s uvedením zdroje uveřejníme. Náš e-mail je zanikletrate@idnes.cz

Aktuálně sháníme podklady k těmto tratím:

  • Zkušební trať Studénka – Bartošovice
  • Vlečka Letu Kunovice
  • Uhelná dráha Nýřany – Plzeň-Valcha
  • Původní úseky Severní státní dráhy (Zábřeh na Moravě – Česká Třebová)
  • Úzkokolejka grafitových závodů v Černé v Pošumaví
  • Vlečka Rotas Rotava
  • Pionýrská železnice Ostrava
  • Pionýrská železnice Pionýrské nad Ohří
  • Pionýrská železnice České Budějovice
