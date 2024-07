ZANIKLÉ TRATĚ: Dráhu na kraji Prahy pohltilo ruzyňské letiště

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Pražsko-duchcovská dráha mezi stanicemi Litovice a Středokluky na mapě II. vojenského mapování

Ve druhé polovině 19. století nastal v Rakousku-Uhersku prudký rozvoj průmyslu. Taky Praha potřebovala uhlí, spoustu uhlí. A kdo vlastnil železnici, mohl si určovat ceny. Monopol na dovoz hnědého uhlí ze severních Čech měla Rakouská společnost státní dráhy, což byla mimochodem soukromá společnost s francouzským kapitálem, a to se mnohým nelíbilo.

Rozbít monopol se rozhodl přímo stát. Naplánoval trasu nové uhelné dráhy z Prahy do Duchcova s odbočkou do Mostu a pak také, tehdy netradičně, vyhlásil výběrové řízení na koncesi. Tu získala v červnu 1870 společnost, ve které figurovali významní čeští šlechtici, třeba hrabě Thun-Hohenstein, hrabě Chotek, kníže Lobkovic nebo kníže Kinský.

Pražsko-duchcovská dráha (PDD) byla otevřena nejprve do Slaného (2. ledna 1873) a 11. května 1873 byla slavnostně otevřena ze Slaného do Prahy. Jak bývalo tehdy zvykem, konkurenční železniční společnosti se v lásce příliš neměly, a tak v námi sledovaném úseku mezi Litovicemi a Středokluky vzniklo mimoúrovňové křížení s Buštěhradskou dráhou.

Dnešní spojky mezi oběma tratěmi byly dokončeny až v roce 1947, už pod hlavičkou ČSD. Vznikl tak velký triangl, aby vlaky mohly zajíždět z Hostivice na Buštěhradské dráze jak do Litovic, tak do Středokluk na PDD.

Zahájení provozu spojek z Buštěhradské na Pražsko-duchcovskou dráhu, odbočka Jeneček, čtvrtek 24. dubna 1947

Koncem padesátých let 20 století se začalo mluvit o radikálním rozšíření starého ruzyňského letiště. Kromě moderního terminálu měla vzniknout nová přistávací dráha, které ovšem železnice překážela. Uvažovalo se o stavbě tunelu nebo hlubokého zářezu, nakonec ale zvítězil projekt přeložky, která by nové letiště obcházela.

Mapa přeložky mezi stanicemi Litovice (dnes Hostivice - Litovice) a Středokluky

Stará trať byla zrušena v roce 1961, do doby zprovoznění přeložky zajišťovaly dopravu autobusy. Výstavba se ale protahovala, původně se měla budovat už v letech 1961 až 1962, vlastní stavba však začala až v roce 1964 a skončila o rok později. Část staré tratě ze stanice Středokluky zůstala zachována a změnila se na vlečku. Dnes ji využívá ruzyňské letiště pro přepravu leteckého paliva.

Paradoxní je, že málem zanikla i přeložka. Kvůli údajně špatnému technickému stavu tratě byla v roce 1993 zastavena v úseku Hostivice – Středokluky veškerá doprava. Nakonec se provoz podařilo obnovit. Letiště chtělo mít jistotu, že při výluce koleje od Podlešína budou moci vlaky s palivem jezdit od Hostivice.

Obsluha vlečky letiště Středokluky, 19. 7.1978. GPS: 50.1189481N, 14.2507958E

Na trať se navíc časem vrátila i osobní doprava. Ta narostla hlavně po roce 2015, kdy si společnost Amazon vybudovala v Dobrovízi svůj velkosklad, otevřela novou zastávku a zaměstnance z Prahy dováží speciálními vlaky.

Druhým zaniklým úsekem je kus původní tratě mezi spojkami z Hostivice. Od jejich zprovoznění v roce 1947 tudy přestaly jezdit osobní vlaky a sloužil jen nákladům. Naposledy byla kolej využita asi v roce 2006, kdy právě sem nákladní vlaky vozily zeminu vyrubanou z nového spojení, tedy kapacitních tunelů pod Vítkovem. Od té doby tam neprojelo ani kolo.

Poslední využití původní tratě u Litovického hřbitova, vykládka rubaniny z Nového spojení. 18. říjen 2006.

Zaniklá, přesto stále trať

S kamerou jsme se vypravili zaniklou část Pražsko-duchcovské dráhy prozkoumat. Začali jsme v někdejší stanici Litovice. Kdysi výstavní budova s poměrně početným personálem je dnes opuštěná, z několika kolejí zbyla jen jediná, stanice je degradovaná na pouhou zastávku.

Budova nádraží Litovice je opuštěná. Z kolejí zbyla jen jediná. GPS: 50.0717253N, 14.2248683E

U Litovického hřbitova jsme zjistili, že na někdejší Pražsko-duchcovskou dráhu se dnes už vlaky od Litovic nedostanou, Správa železnic nedávno snesla výhybku, která vedla na spojku do Hostivice. Ze spojky se tak stala hlavní trať. Ono by se na most přes Buštěhradskou dráhu už beztak nic nedostalo, v kolejích rostou poměrně slušně velké stromy.

Ukážeme vám také, jak vypadá úsek tratě až k plotu ruzyňského letiště. Není problém ho najít, protože se v polích táhne jako pás křovin. Na to, že tady vlaky přestaly jezdit v roce 1961, je zajímavé, že pozemek je v katastrálních mapách stále veden jako dráha a patří dokonce Správě železnic.

Původní trať je v terénu patrná jako pás křovin. Zajímavé je, že v katastrálních mapách je tento pozemek stále vyznačen jako dráha a patří Správě železnic. GPS: 50.0937183N, 14.2338194E

Našli jsme zbytky strážního domku číslo 21 a objevili několik drážních artefaktů, které si ještě pamatují plný provoz. Daleko zajímavější je úsek za přistávací dráhou letiště. Jak jsme psali výše, tady totiž stále vedou koleje. Vlečka už ale v tomto úseku zjevně není dlouho v provozu.

Překvapil nás nález původního ocelového mostu, po kterém určitě jezdily rychlíky do Mostu nebo až na Moldavu. Na to, že je stavba v docela slušném stavu, není zaznamenaná na žádných mapách. Co nás potěšilo hned vedle, byl objev původního kilometrovníku s hodnotou km 25,8.

Zapomenutý kilometrovník PDD

Měli jsme štěstí a natočili jsme i posun cisteren na původní trati. V reportáži vám také ukážeme kuriozitu této dráhy, kilometrovník s dvojí hodnotou. Liší se o více než tři kilometry. Když budete pozorní, dozvíte se, proč tato zvláštnost vznikla.

Úsek staré Pražsko-duchcovské dráhy není v Česku jediný, který byl zrušen kvůli výstavbě letiště. Ještě letos vám prozradíme, která trať byla další, proto sledujte náš seriál i dál.