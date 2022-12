VIDEA ROKU: Vlečky i úzkokolejky. Zaniklé tratě pokořily nejednu hranici

Na první místo se vyšvihl 54. díl seriálu, ve kterém jsme vám ukázali legendární Isidorku – vlečku z pražské stanice Braník do Podolí k někdejší cementárně. Tři kilometry dlouhá trať sloužila po první světové válce i osobní dopravě a železniční koleje v zemi ležely až do šedesátých let minulého století.

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Druhým nejsledovanějším dílem roku 2022 se stalo pátrání po vlečce z jihočeského Kájova do papíren ve Větřní. Trať musela překonávat velké výškové rozdíly, které projektanti vyřešili úvraťovou stanicí. I přesto musely těžké nákladní vlaky překonávat sklon až 46 promile (a neoficiálně i víc). Kromě úvrati jsme nahlédli i do výtopny v papírnách, kde stále čekají odstavené lokomotivy.

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Bronzová příčka zůstala v jižních Čechách. V červenci jsme vám ukázali zaniklou přeshraniční trať z Nového Údolí do bavorského Waldkirchenu. Šumavská dráha sloužila necelých 40 let, pak koleje přerušila železná opona. Dnes v Novém Údolí najdete nejkratší místní dráhu u nás a můžete se přes hraniční most svézt mašinkou na lidský pohon.

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Další díl, který jste si oblíbili, se věnoval hned dvěma tratím najednou a opět těm, které vedly přes hranice. Na jižní Moravě jsme se podívali nejprve na dráhu z Hevlína do rakouského města Laa an der Thaya, která překonávala Dyji po dlouhém ocelovém mostě, a potom jsme prošli trať z Laa an der Thaya do Novosedel. Trať do Hevlína zanikla, i přesto, že ležela na nejkratší spojnici Vídně s Brnem.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Pátý nejsledovanější díl nás zavedl na úzkokolejku z Ostravy do Bohumína. I když na první pohled vypadala trať jako tramvajová, byla to klasická místní dráha o rozchodu 760 mm. V době jejího vzniku prostě vypadala vozidla pro tento typ tratě jako tramvaje. Tato úzkokolejka byla na Ostravsku zrušená jako poslední.

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Seriál Zaniklé tratě rokem 2022 zdaleka nekončí. Už teď připravujeme díl s číslem 63, který vyjde v lednu. A jaké díly pro první polovinu roku 2023 chystáme? Můžeme prozradit, že se s námi opět vypravíte na Šumavu, představíme vám dvě tratě v Praze, a dokonce tři, které vedly ze severní Moravy do Německa, resp. dnešního Polska.