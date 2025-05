Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Úrodný kraj mezi Přeloučí, Pardubicemi a Chrastí u Chrudimi byl odjakživa krajem cukrové řepy. V roce 1870 stálo v této lokalitě celkem devět cukrovarů a všechny řešily problémy s logistikou, tedy jak dostat řepu z pole do výroby a hotové produkty za zákazníky.

Dne 26. května 1897 získalo konsorcium cukrovarů koncesi na vybudování normálněrozchodné tratě z Heřmanova Městce přes Chrudim do Borohrádku s odbočkou z Hrochova Týnce do Chrasti. Podmínka byla, že dráha musí být dokončena do dvou let.

Mapa trati z Heřmanova Městce do stanice Chrudim město

První vlaky se po celé trati rozjely na konci září 1899. Provoz původně zajišťovaly rakouské státní dráhy, kkStB, na účet vlastníka, změna nastala se vznikem Československa. Tehdy začaly z Chrudimi města do Heřmanova Městce jezdit vlaky ČSD.

V roce 1978 byl zrušena spojka z Hrochova Týnce do Chrasti u Chrudimi, po čase se začala omezovat osobní doprava i na rameni Heřmanův Městec – Chrudim město. Od devadesátých let 20. století jezdily motoráky kromě ranního a odpoledního spoje téměř prázdné.

Poslední pravidelné osobní vlaky se mezi Heřmanovým Městcem a stanicí Chrudim město vydaly v prosinci 2010, o čtyři roky později přestaly jezdit nákladní spoje. Čas od času po kolejích projela MUVka Správy železnic, minimálně sedm osm let už ani ta.

Most přes Bylanku. GPS: 49.9540956N, 15.7350836E

Někdejší trať 017 je jedním z prvních kandidátů na zakonzervování nevyužité dráhy. Rozhodli jsme se ji proto raději natočit ještě před tím, než zmizí z povrchu zemského.

Příroda a silničáři vítězí nad kolejemi

Jako obvykle jsme prošli nejzajímavější úseky neprovozované dráhy. V reportáži vám ukážeme, v jakém stavu jsou ocelové mosty, i to, jak dnes vypadají všechny zastávky, kde ještě před pár lety zastavovaly pravidelné vlaky.

Zastávka Klešice v roce 1996 a 2024

Díky železničním nadšencům budete mít možnost podívat se na filmové záběry z jedné z posledních jízd mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem. Protože máme k dispozici záznam z celého úseku, uvažujeme o dalším speciálním dílu seriálu Na co zírá mašinfíra.

Dnes už by se vlak opuštěným, třináct kilometrů dlouhým úsekem těžko prodíral, na kolejích rostou keře a někde už i stromy. V zastávce Klešice jsme navíc objevili rozpadající se kolejnice, o pražcích asi nemá smysl mluvit. Hřebíček do rakve chrudimské lokálky definitivně zarazili silničáři, koleje v přejezdu mezi Klešicemi a Rozhovicemi nekompromisně zalili asfaltem.

Přejezd P4991 mezi Klešicemi a Rozhovicemi je vlakům zapovězen. GPS: 49.9709514N, 15.6968808E

Opuštěná dráha z Heřmanova Městce do stanice Chrudim město asi nikdy úplně nezanikne, Správa státních hmotných rezerv se nechala slyšet, že ji chce zachovat jako záložní pro zásobování skladu paliv v Kostelci u Heřmanova Městce. To ovšem neznamená, že se na ni vlaky vůbec ještě někdy vypraví. Uvidíme.