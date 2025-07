Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Prakticky okamžitě poté, co se v Čechách a na Moravě začala ve velkém pěstovat cukrová řepa, začali majitelé cukrovarů řešit, jak bílé zlato svážet z pole v co největším objemu a za co nejméně peněz. Koňské nebo kravské povozy nebyly to pravé, na řadě tak byla železnice.

V některých lokalitách, kde se řepa svážela ze širšího okolí, zvolili normálněrozchodné tratě, což ovšem stálo více peněz a více času. Majitelé panství, kteří do svých cukrovarů sváželi řepu hlavně ze svých pozemků, to měli jednodušší, stačilo jim postavit si úzkorozchodnou drážku.

Přesně k tomuto kroku se v roce 1902 odhodlal hrabě Děpold (Theobald) Josef Czernin, majitel panství, velkostatku a cukrovaru v Dymokurech. Dráhu o rozchodu 600 mm stavěla vídeňská firma Orenstein & Koppel. První vlaky už zasáhly do řepné kampaně následující rok.

Zprvu jezdily vlaky na úseku Dymokury–Záhornice–Kněžice, úzkokolejka se ovšem začala záhy rozšiřovat. V roce 1904 do Meziháje a v roce 1913 z Meziháje do nedaleké pískovny. Další prodloužení přišlo po první světové válce – v roce 1921 z Dymokur do Činěvse a o dva roky později až do Velenic. V roce 1924 vznikla odbočka ze Záhornice do Chotěšic a budování Dymokurky definitivně ustalo v roce 1925 prodloužením z Meziháje do Sekeřic. Výsledná délka překračovala 30 kilometrů.

Mapa Dymokurské úzkokolejky

Provoz na Dymokurské úzkokolejce zajišťovaly parní lokomotivy nejprve značky Orenstein & Koppel, přezdívané Kočky, později stroje z ČKD. I tyto mašinky měly svá jména. Jako první přišla Agrárnice a poté Marie a Bedřiška, pojmenované podle matky (Marie Anna, roz. Kinsky z Vchynic a Tetova) a manželky (Friderika, roz. Wenckheim) dědice panství Rudolfa Děpolda (Theobalda) Czernina. V roce 1939 k nim přidala i jediná motorová lokomotiva Gebus. Řepa se vozila výhradně v dřevěných vagoncích.

Po druhé světové válce provoz pomalu upadal, drážka byla spolu s cukrovarem znárodněna a trpěla špatnou údržbou. Definitivní ránu jí zasadily nákladní automobily. Poslední vlaky se po Dymokurce projely v roce 1959. Drážka zůstala spíš opuštěna, než zlikvidována, i vagony zůstaly na trati. Vybavení mizelo postupně a dodnes se podél trati dá najít řada různých artefaktů.

Lokomotivy Marie a Bedřiška byly pojmenovány podle matky a manželky majitele dymokurského panství Rudolfa Děpolda (Theobalda) Czernina

Zázrak jménem František Souček

Dymokurská úzkokolejka neexistuje už 66 let, přesto na ni lidé v kraji dodnes vzpomínají. Někteří se dokonce snaží si ji připomínat. Třeba v Činěvsi místní nadšenci v čele s panem Františkem Součkem osadili několik symbolických kolejových polí, informační tabuli a těleso drážky pravidelně vysekávají.

Replika řepařského vagonu a originální cisterna Dymokurské drážky GPS: 50.2313917N, 15.2054464E

Pan Souček totiž před lety na svém statku objevil pod asfaltem původní pražce z drážky. Vykopal je a osadil koleje. A aby kolejnice nezůstaly prázdné, pustil se s přáteli do stavby repliky řepného vagonu. Když měli hotovo, dostali tip, že za kravínem v sousední obci stojí v křoví kompletní původní cisterna, a tak se ujali i jí. Bylo zapotřebí jen vyměnit dřevěný rám a očistit kovové součástky.

František Souček úzkokolejku ještě pamatuje, a tak si uvědomil, že v areálu jeho statku vlastně bývalo kdysi nákladiště. Nelenil tedy a vlastními silami a ze svých peněz část nákladiště odkryl a v terénu vyznačil všechny tři koleje.

Rekonstruované nákladiště Činěves GPS: 50.2324844N, 15.2049300E

Pátrání v hraběcích lesích

V jiných úsecích Dymokurky jsme už tak snadnou práci neměli, přesto jsme toho objevili víc než dost. Těleso dráhy je často patrné i po letech bez provozu. Podél celé drážky se táhnou hraniční kameny s písmeny CD, tedy cukrovar Dymokury. A protože se příslušenství železničky spíš rozkradlo, než sneslo, dají se u někdejších kolejí najít ještě staré železné hřeby, podkladnice, spojky kolejnic či dokonce samotné kolejnice, jak uvidíte v naší reportáži.

Nejvíc nás překvapily kusy černého uhlí, které jsme podél trati na několika místech našli. Ležely uprostřed lesa, takže jiné vysvětlení, než že vypadly z lokomotivy, by stěží obstálo. Praktickým pokusem jsme navíc zjistili, že jsme se nemýlili a opravdu jsme našli kusy uhlí z Dymokurky.

Opravdu jsme našli uhlí z lokomotivy

V reportáži uvidíte i jediný dochovaný ocelový most, který stále stojí na svém místě, projdeme si několik hlubokých zářezů a podíváme se i na to, jak dnes vypadá dymokurský cukrovar. Víte o tom, že se v Dymokurech úzkokolejka úrovňově křížila s lokálkou Křinec – Městec Králové? I tom vám v reportáži povíme.

Zajímavostí je, že když se příznivci řepařských drážek před lety rozhodovali, kterou trať v Polabí obnoví, byla ve hře i Dymokurka. Nakonec ale zvítězil Kolín. Po dymokurské železničce se tak už sice nesvezete, můžete se ale po ní projít. A třeba taky objevíte nějaké zajímavé artefakty jako my.

Stoupání do Sekeřic GPS: 50.2663567N, 15.3738447E