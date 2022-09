ZANIKLÉ TRATĚ: Mockelbahn spojila Čechy a Sasko. Němci ji milují dodnes

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati mezi Roßbachem (Hranicemi v Čechách) a Adorfem

První trať v Ašském výběžku z Hofu do Chebu postavily v roce 1865 Bavorské královské dráhy. Menší města však tato dráha míjela. Místní podnikatelé a průmyslníci proto začali tlačit na to, aby se koleje přiblížily co nejblíže jejich podnikům.

Teprve v roce 1884 získal vídeňský podnikatel Wilhelm Rzizek povolení ke stavbě tratě z Aše do Rossbachu, dnes Hranic v Čechách. Dráhu postavila nově zřízená akciová společnost Místní dráha Aš – Rossbach, první vlaky se po trati rozjely 27. července 1885. Koncové nádraží tehdy stálo na jižním okraji města.

Jenže rossbašským podnikatelům to nestačilo, rádi by svoje zboží vyváželi do Německa, kam to měli přes les blíž než do českého vnitrozemí. Teprve na základě mezistátní smlouvy mezi Rakouskem a Saskem z roku 1898 se začalo připravovat prodloužení tratě z Rossbachu do Adorfu.

Stavba se však protahovala kvůli výkupu pozemků. V Rossbachu muselo být postaveno nové nádraží blíž k hranicím, kde sídlily rakouské a německé celní úřady. Desetikilometrová trať byla slavnostně otevřena 17. září 1906.

Místní dali mašinkám a vlastně celé dráze přezdívku Mockel – podle baňatého jiskrojemu na komínech lokomotiv rakouské řady 97 (u ČSD 310.0) a 99 (u ČSD 320.0). Na německé straně hranice trati dodnes neřeknou jinak než Mockelbahn nebo Rossbacher Mockel.

Vlak z Adorfu před stanicí Freiberg, rok 1942. GPS: 50.3294403N, 12.2430200E

Zajímavostí bylo, že celá trať byla v majetku rakouských a posléze československých drah. Z Rossbachu do Adorfu jezdily výhradně rakouské nebo československé lokomotivy, ve třicátých letech pak motorové vozy, známé Věžáky.

Na podzim 1938 přešla celá trať pod správu Říšských drah. Během druhé světové války přestaly kvůli nedostatku pohonných hmot jezdit motorové vozy a trať obsluhovaly výhradně parní lokomotivy. Na jaře 1945 německá armáda poškodila ocelový most přes říčku Weisse Elster za Adorfem, a tím vlastně ukončila krátkou historii Mockelbahn.

Na německé straně koleje zmizely v roce 1949, na české se zbytek tratě ocitl v hraničním pásmu a nikdo na její likvidaci nepospíchal. Kolejová pole se dala najít ještě v devadesátých letech 20. století.

Dnes už v terénu zbyl viditelný jen kousek jedné původní kolejnice.

Natáčení s německou pomocí

Na dráhu jsme se vypravili zřejmě na poslední chvíli. Ze zbytku tratě by se měla do pár let stát cyklostezka. Úplně poprvé jsme požádali o pomoc na druhé straně hranice, ujali se nás železniční modeláři z Adorfu, kteří budují Mockelbahn v měřítku H0 a znají na ní každý kámen.

Kromě svého modelového království v centru Adorfu (viz rámeček) nám ukázali, kde vlaky z Čech končily. Na adorfském nádraží se dodnes dochovalo speciální nástupiště.

Modelářský ráj v Adorfu Ve dvou patrech bývalého obchodního domu na adrese Markt 35b najdete v Adorfu desítky modelových kolejišť snad ve všech měřítkách. Samozřejmě včetně modelu Mockelbahn v měřítku H0. Členové modelářského klubu mají zatím zpracovaný úsek mezi stanice Freiberg a Arnsgrün. Adorfští modeláři vyhlašují na svých stránkách otevírací dny pro veřejnost. Svoji modulovou železnici rádi přivezou i na modelářská setkání v Čechách. Stačí se s nimi jen dohodnout. Více informací najdete na modellbahn-adorf.de

Prošli jsme většinu tratě až do Hranic/Rossbachu. V reportáži vám ukážeme opěrné zdi mostu přes Weisse Elster a podíváme se i na místo, kde stávala zastávka Leubetha.

Až do dnešních dnů se dochovaly nádražní budovy obou mezilehlých stanic – Freiberg i Arnsgün. Obě jsou přestavěné na rodinné domy. Cestou jsme natočili taky několik mohutných kamenných mostů, ten hraniční je dvoupatrový, vespod teče potok, nad ním je cesta a úplně nahoře vedla železnice.

Hranice mezi Českem a Saskem dráha překonávala po unikátním dvoupatrovém mostě. GPS: 50.3034044N, 12.1985458E

Na německém území jsme objevili spoustu hraničních kamenů rakouských drah, našli jsme i jediný dochovaný kilometrovník. Prošli jsme kolem desítek původních pražců a jediné originální kolejnice, která pamatuje začátek provozu v roce 1906.

Zmar nás ovšem čekal ve stanici Hranice v Čechách, tedy v Rossbachu. Velkolepá staniční budova byla zbourána v roce 2014, dnes se cestující schovají jen pod přístřešek typu „antivandal“. Mnoho důvodů chodit na nádraží ale nemají, do Hranic zajíždí jen jeden motorák denně (po půl páté odpoledne).

Do Hranic v Čechách zajíždí jen jeden spoj denně. GPS: 50.3021244N, 12.1820750E

Lidé, kteří dnes žijí v Hranicích, trať v provozu nezažili, Rossbach byl do roku 1945 výhradně německy mluvící enklávou. Možná právě proto mají o historii tratě větší zájem v Sasku, vycházejí tam o ní knihy, má i svoje webové stránky. Je zkrátka vidět, že Němci svoji Mockelbahn dodnes milují.