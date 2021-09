ZANIKLÉ TRATĚ: Dráha z Turnova vedla přes dvorky žižkovských činžáků

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati mezi pražskými Vysočany a hlavním nádražím

Už v roce 1856 se v Sedmihorkách sešli podnikatelé a politici z Turnovska, aby prodebatovali, kudy vést železnici z Českého ráje do vnitrozemí. Nakonec zvítězila stopa z Turnova přes Mladou Boleslav, Všetaty, Neratovice do Kralup nad Vltavou. Proč právě tam? Odpověď je jednoduchá, právě tam se vlaky od severu mohly napojit na trať Praha – Drážďany a navíc také na Buštěhradskou dráhu, což znamenalo jediné: přísun kladenského uhlí.

Koncesi společnost získala v roce 1863 s tím, že dostala právo postavit odbočnou trať z Neratovic do Prahy. Jak se později ukázalo, byla tato odbočka větší zlatý důl než původní trasa. První vlaky dojely po nové trati 28. října 1872.

Turnovsko-kralupsko-pražská dráha (TKPE) v Praze vedla přes Vysočany, po jižním úbočí Vítkova a končila u Nádraží císaře Františka Josefa, u dnešního hlavního nádraží. Postavila si tam ale nádraží vlastní, a to včetně výtopny a vodárny. Později ovšem obě nádraží splynula do jednoho.

TKPE se tak spolu s Hrabovskou spojkou stala jednou z pouhých dvou kolejí, kudy se přes sto let dalo na hlavní nádraží dojet. Samozřejmě to záhy přestalo stačit, a tak se vymýšlelo, jak severní zhlaví hlavní pražské stanice zkapacitnit. To se ale povedlo teprve začátkem 21. století, kdy pod vrchem Vítkov vznikly dva dvoukolejné tunely.

Stará trať kolem Vítkova zanikla na podzim 2008. O několik let později vyrostla v její stopě městská cyklostezka.



Vlaky jezdily přes Žižkov jen kousek od obytných domů

Držte hrnečky, jede vlak

Turnovská trať byla v Praze velmi specifická. Na Žižkově projížděla v bezprostřední blízkosti obytných domů. Dodnes se traduje, že když jel vlak, drnčelo v mnoha domácnostech nádobí.

Taro doba je už ale dávno pryč. Dnes můžeme už jen vzpomínat, naštěstí se toho z nedávno zaniklé trati zachovalo poměrně dost. Bohužel jsme museli začít už na nádraží ve Vysočanech, ač jsme tam původně nechtěli. Správa železnic ale nechala na jaře 2021 historickou staniční budovu zbourat.

Ušatá 464.074 v čele Os 1264 ve stanici Praha-Vysočany. 21. 2. 1968 GPS: 50.1121372N, 14.4974786E

Ve 47. dílu Zaniklých tratí se podíváme i do útrob 304 metrů dlouhého Starého Vítkovského tunelu. Ukážeme vám zbytky ochranných zídek, kde stály sloupy trakčního vedení, projdeme se po zrenovovaném viaduktu přes Husovu ulici a objevíme i dávnou železničářskou zkratku mezi dnes už neexistujícími depy.

Prozradíme, co všechno se odehrávalo v měnírně Křenovka a zavzpomínáme i na zbouranou výtopnu TKPE. A protože se trať likvidovala poměrně nedávno, můžete se těšit kromě historických fotek také na autentické videozáznamy.

Husitskou ulici trať překonávala ocelovým viaduktem. GPS: 50.0869764N, 14.4448536E

K pražskému hlavnímu nádraží se ale zanedlouho ještě vrátíme. V jednom z příštích dílů se podíváme na spojku Hrabovka a vlastně celou Pražskou spojovací dráhu.