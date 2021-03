ZANIKLÉ TRATĚ: Nedokončenou dráhu z Hlučína nezachránily ani tramvaje

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Hlučínsko bylo odedávna malým zrnkem mezi mlýnskými kameny velmocí a trať z Hlučína přes Petřkovice do Annabergu byla jednou z obětí. Původně toto území patřilo k Rakouskému císařství, Marie Terezie ho však v roce 1742 prohrála ve válce s Pruskem. Ekonomické vztahy a dopravní spojení proto v 19. století mířili hlavně na sever.

V roce 1911 se začala budovat odbočná trať z Kravař přes Hlučín, která se měla v Annabergu (dnešních polských Chalupkách) napojovat na Wilhelmsbahn, tedy železnici do Berlína. Jenže začátek první světové války stavbu zastavil v Hlučíně. V roce 1920 připadlo Hlučínsko Československu a budování další tratě do Německa bylo zbytečné.

Úřady ovšem rozhodly, že se dráha dostaví aspoň do Petřkovic. První slavnostní vlak po ní projel v červnu 1925. Pravidelná železniční doprava v celé trase však fungovala jen 20 let. Ustupující německá vojska v dubnu 1945 vyhodila do povětří dva viadukty v Petřkovicích a vlaky tak od podzimu končily v zastávce Petřkovice doly.

Po druhé světové válce se na Ostravsku začal ve velkém budovat těžký průmysl a obyvatelé Hlučínska dojížděli právě tam. Jenže stávající dopravní kapacity nestačily. Ostravský dopravní podnik proto železniční trať od ČSD odkoupil, elektrifikoval a propojil se svojí tramvajovou sítí. Koncem roku 1950 se po takzvané trati Míru rozjely první tramvaje.

Ani elektrický provoz nakonec původní dráhu nezachránil. Mezi Ostravou a Hlučínem jezdily stále původní dvounápravové vozy, budovat koncovou smyčku pro moderní stroje bylo příliš drahé, navíc by se musel nákladně rekonstruovat most přes Odru. Bylo daleko jednodušší trať zrušit a tramvaje nahradit autobusy. Poslední elektrické spoje vyjely z Hlučína 1. prosince 1982.

Po trati z Hlučína do Petřkovic jezdily nejdřív vlaky, potom tramvaje.

Trať zaniklá, ale i nedokončená

Dnešní pátrání je pro nás trochu neobvyklé. Zatím jsme se věnovali výhradně tratím zaniklým, v úseku Petřkovice - Annaberg (Chalupki) se však vydáváme na tenký led tratě nedostavěné.



Začínáme na nádraží v Hlučíně a objevujeme památky převážně na tramvajový provoz. V Hlučíně od roku 1950 sloužil přestupní terminál, o jakém se dodnes mnoha městům jenom sní. Cestující vystoupili z vlaku, aby o deset metrů dál nastoupili do tramvaje.

Po téměř 40 letech od konce provozu jsme našli hrany nástupišť nebo původní sloupy trakčního vedení. Z dob železničních pak i výtopnu, bohužel už odříznutou od kolejí.

Další kilometry trati se bohužel nezachovaly, protože ve stopě dráhy stojí přeložka silnice I/56. V Ludgeřovicích stále stojí aspoň budova nádraží, přestavěná na rodinný dům.

Ze zapomnění se někdejší železniční trať vynořuje až v prostoru zastávky Petřkovice doly. Dosud tam stojí zbytky lávky pro pěší. O kousek dál do roku 1945 stávaly dva mohutné ocelové viadukty. Z nich se zachovaly jen opěry a dva betonové pilíře.



Druhý pilíř druhého petřkovického viaduktu. Také tento most v dubnu 1945 odstřelila ustupující německá vojska. GPS: 49.8742847N, 18.2623925E

To někdejší nádraží v Petřkovicích stojí dodnes, je vzorně opravené a dokonce vyzdobené železničními artefakty. V jeho okolí jsme objevili spoustu detailů, třeba zbytky patek od drátovodů nebo hraniční kámen se znakem ČSD.

V reportáži se dál dozvíte, co se dochovalo z rozestavěného úseku do pruského Annebrgu. Zjistíme, že stačilo opravdu málo a vlaky se mohly po dráze rozjet. Podíváme se také do Polska ke stanici Chalupki. Ukážeme vám místo, kde se měla trať z Hlučína napojit na dráhu císaře Wilhelma.

Kdyby zůstalo Hlučínsko pruské, je více než pravděpodobné, že by vlaky z Opavy přes Hlučín až do Annabergu opravdu jezdily, a to minimálně do konce 2. světové války. Historie však rozhodla jinak. Na druhou stranu mají železniční archeologové dnes alespoň co objevovat.



Betonový mostek těsně před česko-polskou hranicí dnes slouží koňům. GPS: 49.9124881N, 18.3151622E

