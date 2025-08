Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

První plány postavit v hlubokém bočním údolí u Vsetína pobočku Zbrojovky Brno se zrodily už za první republiky. Ke stavbě se ale přikročilo až těsně druhou světovou válkou v roce 1937. Za dva roky bylo hotovo. Zatím ale bez vlečky.

Většina zaměstnanců ze Vsetína tak musela do nové továrny docházet pěšky, z města je to přes 4 kilometry. Až za německé okupace fabrika zřídila autobusovou dopravu, denně autobusy přepravily přes 10 tisíc lidí.

V roce 1941 proto vznikly plány spojit vsetínské nádraží s areálem zbrojovky vlečnou dráhou. O rok později byla hotová důkladná zpráva a získáno stavební povolení. Vlastní stavba začala v listopadu 1943.

Doprava ale byla vlivem válečných událostí zahájena až 16. prosince 1945. Zprvu výhradně osobní. Kvůli velkému náporu cestujících musely mezi Vsetínem a Jasenicí jezdit dvě soupravy za sebou o celkové kapacitě 1600 lidí. Později pak už jen jedna, ovšem až s 21 vozy a postrkem další lokomotivy.

Soupravy na závodní dráze Vsetín - Jasenice měly desítky vozů. GPS: 49.3357772N, 18.0223642E

Trať nebyla příliš dlouhá, zastávka Z2 před bránou zbrojovky stála v kilometru 4,3, zastávka Z3, která v areálu továrny sloužila mezi lety 1949 a 1972, v km 5,9. Jízdní doba ze Vsetína činila 11 minut, zpátky jen 8 minut. Jednosměrná jízdenka stála v letech 1945 až 1992 20 haléřů, do 1. března 1993 50 haléřů a poslední rok se jezdilo už za dvě koruny.

V prvních letech jezdila po závodní dráze zajímavá směsice osobních vozů, některé byly dokonce přestavěné z vagonů nákladních. Později se na trať dostaly motorové vozy, nejčastější soupravou byla Karkulka řady T444.1 s přívěsnými vagony typu Rybák. V posledních letech provozu tyto vagony ve všední den vozily zaměstnance do zbrojovky a o víkendech vyrážely na nostalgické parní jízdy.

Typická souprava pro vsetínskou závodní dráhu, Karkulka a Rybáky, 7. července 1988

Po roce 1989 výrazně klesal počet přepravených zaměstnanců i nákladu. Poslední den osobní dopravy nastal 28. února 1994, od března byl v jízdním řádu zaveden už pouze jeden pár nákladních vlaků, navíc jen podle potřeby. Doprava na závodní dráze vsetínské zbrojovky tak ustala v polovině 90. let.

Koleje byly sneseny v roce 2000. Poslední lokomotivou, která po závodní dráze z Jasenice do Vsetína projela byla Bangle 742.434 v čele trhacího vlaku. Dnes je z celé trati cyklostezka, zbytky zastávky Z1 u vsetínského nádraží definitivně pohřbila velkolepá přestavba stanice.

Snášení kolejí v roce 2000

Po tělese dráhy údolím Jasenice

Jako vždy jsme si říkali, přijít o dvacet let dřív, našli bychom pozůstatků výrazně víc. Ale i tak jsme řadu artefaktů po staré trati našli. Některé bylo těžko přehlédnout. Třeba ocelový most přes vsetínskou Bečvu.

Když začala trať do zbrojovky sloužit, jezdily vlaky ještě po starém mostě vlečky do skláren, jeho stav se ale vlivem velkému zatížení začal zhoršovat. Jenže nastal problém, přednost v dodávkách mostů měly v 50. letech 20. století Československé státní dráhy, vsetínská zbrojovka musela čekat. Naštěstí si Sovětský svaz neodebral jeden most, takže ocelová konstrukce mohla putovat do Vsetína.

Železniční most přes Vsetínskou Bečvu

Za mostem jsme třeba objevili původní drážní lampy, které dodnes slouží svému účelu. Stačilo jen vyměnit a otočit osvětlovací tělesa, aby svítily na chodník.

V reportáži vám mimo jiného ukážeme třeba jak dnes vypadá někdejší přejezd v ulici Generála Klapálka. Objevili jsme i zachovalou patku mechanického vjezdového návěstidla a natočili jsme několik mostků a propustků.

Motorový vůz M131.1216 v zastávce Z2. GPS: 49.3422275N, 18.0440447E

Velmi zajímavá byla návštěva bývalé zastávky Z2 přímo před jasenickou zbrojovkou. Natočili jsme zbytky jejího dlouhého nástupiště, po ikonické budově s hodinami jsme už ale nenašli ani stopu.

Závodní dráha vsetínské zbrojovky je zajímavým dokladem osobní dopravy po podnikových vlečkách. V regionu byla tato trať fenoménem, díky našemu seriálu se aspoň dostane do povědomí v celé republice.