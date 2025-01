ZANIKLÉ TRATĚ: Po dráze do Svojšic nezbyl jen most, objevili jsme další stavby

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Trať Bošice - Svojšice zakreslená do mapy III. vojenského mapování

Dvoukilometrová trať ze stanice Bošice do cukrovaru Karlov nedaleko Svojšic vznikla v rámci stavby místní dráhy Pečky – Bošice – Zásmuky. Hlavním důvodem vybudování této sítě, včetně odbočné dráhy Bošice – Kouřim, bylo propojení cukrovarů, kterých bylo kolem Kolína hned několik.

Koncese, kterou získala Rakouská společnost místních drah (ÖLEG) nese datum 28. srpna 1880, politická pochůzka se konala v dubnu 1881 a stavební povolení bylo vydáno 30. června téhož roku. Nákladní doprava začala už v říjnu 1881, v době řepné kampaně, osobní doprava se rozjela o několik měsíců později.

Po necelých třech letech ale dráha změnila majitele. Rakouská společnost státní dráhy (StEG), což byla soukromá firma s francouzským kapitálem, měla na trať zálusk ještě před počátkem stavby, tak dlouho ale otálela, až jí koncesi vyfoukla konkurence. V tu chvíli se StEG rozhoupal a vstoupil do vlastní stavby, a to příspěvkem ve výši 400 tisíc zlatých v dodávkách kolejnic a železných mostů. Nakonec za trať zaplatil dalších 1,5 milionu zlatých.

Na rozdíl od kouřimských ale svojšičtí nikdy nepožadovali protáhnout koleje až do obce. Dráha tak sloužila výhradně nákladní dopravě, figurovala i v seznamu tarifních bodů. Ve válečném roce 1916 se ale změnila na pouhou vlečku. Po vzniku Československa její význam pomalu upadal, když se v roce 1926 zavřely brány karlovského cukrovaru, byla zrušena i trať.

Další osudy dráhy nejsou příliš jasné. V roce 1935 se v ročence ČSD píše, že trať slouží pro dovoz dřeva do strojního truhlářství, které v areálu zaniklého cukrovaru sídlilo, jiné doklady ale nejsou. Vypadá to, že koleje byly postupně vytrhávány ve směru od Karlova. Na leteckých snímcích z roku 1954 jsou vidět vagony v úseku mezi stanicí Bošice a stejnojmennou obcí. Podle všeho tento zbylý úsek sloužil pro nakládku řepy.

Letecký snímek stanice Bošice z roku 1954. Na zrušené trati do Svojšic jsou zřetelně vidět odstavené vagony. GPS: 50.0150183N, 15.0154122E

Krátká trať, velké objevy

Na první pohled to vypadalo, že tak krátká trať v nenáročném terénu už vydala všechna svá svědectví, opak byl ale nakonec pravdou. Naše pátrání jsme začali ve stanici Bošice, kde se dodnes dochovala odbočná kolej směrem na Svojšice. Dnes ale slouží už jen jako vlečková do skladu Správy státních hmotných rezerv.

Atmosféra v Bošicích připomíná staré časy železnice. GPS: 50.0146014N, 15.0156750E

Za stanicí je pak krásně patrné těleso podél silnice do Bošic. Za obcí se pak těleso dráhy mění na polní cestu a míří rovnou k areálu někdejšího cukrovaru. Tady už to začíná být zajímavé, mělký zářez se mění ve vysoký násep s dochovaným štěrkovým ložem. Samozřejmě jsme zdokumentovali známý kamenný most přes Bečvárku, dosud uváděný jako hlavní pozůstatek cukrovarské dráhy.

Jenže málokomu se podařilo (nebo chtělo) Bečvárku překročit, říčka je studená a násep kvůli popadaným stromům naprosto neschůdný. Navíc objekt bývalého cukrovaru je ve správě ministerstva vnitra a dva ploty s ostnatým drátem, mezi nimiž pobíhají vlčáci, leccos naznačuje.

My jsme ovšem díky mimořádné vstřícnosti státního úřadu mohli s kamerou dál. Natočili jsme tak dispozici bývalé dvoukolejné stanice a mnoho dalšího. Jaké stavby, o kterých se dodnes nemluvilo, jsme objevili? Neprozradíme, podívejte se na reportáž.

Plot kolejovou pláň rozděluje přesně na půl. V těchto místech bývaly dvě koleje vedle sebe. GPS: 50.0116342N, 15.0410381E