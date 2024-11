ZANIKLÉ TRATĚ: Ke strmé dráze do Michálkovic se v Ostravě dodnes modlí

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati Slezská (Polská) Ostrava - Michálkovice

První úvahy o stavbě tratě do Michálkovic vznikly už na počátku 20. století. Polská Ostrava chtěla dráhu postavit sama. Uvažovala dokonce o možnosti trasu časem prodloužit přes Rychvald, do Orlov, možná až do Fryštátu, získala už i koncesi na provádění přípravných prací.

Jenže v roce 1911 se Slezský zemský sněm rozhodl založit společnost Slezské zemské dráhy a začít budovat vlastní tratě. Místní dráha do Michálkovic se po vyjednávání s Polskou Ostravou o převzetí koncese stala základním kamenem této sítě.

Vznikla tak projekt na stavbu elektrické, úzkokolejné dráhy o rozchodu 760 mm. Trať vedla ze Zámostí, od bývalého Říšského mostu (dnes Sýkorova), a serpentinami na vrch Hladnov. Na prvních dvou kilometrech musely vlaky vystoupat téměř 70 výškových metrů. Z Hladnova pokračovala kolem dnešní ostravské ZOO a klesala do Michálkovic k dolu Michal.

První motorový vůz po trati zkušebně projel 24. července 1912, technicko-policejní zkoušku ale dráha úspěšně absolvovala až na konci srpna. Vychytávaly se mouchy a hlavně dodělával most přes Báňskou dráhu. Cestující se poprvé svezli 2. září 1912.

Dráha sloužila bez větších problémů až do roku 1953. Za jejím zánikem stál paradoxně velký zájem cestujících. Nevhodně postavené výhybny totiž neumožňovaly vyšší frekvenci spojů. V prosinci 1953 proto tramvaje nahradily trolejbusy. Prvních několik týdnů jim ale tramvaje vypomáhaly ve špičkách.

Koleje byly sneseny o několik let později. V 70. letech 20. století pak byla zbourána i dřevěná vozovna v Michálkovicích. Na někdejší místní dráhu ale alespoň michálkovičtí vzpomínají dodnes, dokonce při modlitbách. V kostele Nanebevzetí Panny Marie totiž mají vedle oltáře obraz svatého Václava, na kterém je důl Michal a jeden tramvajový vůz.

S provozem tramvají se dodnes pojí také tato raritní nástěnná malba umístěná vpravo vedle oltáře v michálkovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Je na ní vyobrazen svatý Václav na bílém koni a pod ním areál dolu Michal s tramvajovým vozem. GPS: 49.8399653N, 18.3456775E

Pátrání skoro detektivní

Území mezi Slezskou Ostravou a Michálkovicemi prošlo za posledních 70 let velkou proměnou, vyrostly tam nové domy, ale i nové komunikace. Památek na někdejší místní dráhu se proto dochovalo velmi málo. Nemít sebou největšího znalce ostravských tramvajových tratí, správce depozitáře historických vozidel DPO Jiřího Boháčka, asi bychom tady nepochodili.

Naše pátrání jsme začali na nynějším Gagarinově náměstí, kde dodnes stojí budova obecní elektrárny, která zpočátku michálkovickou trať napájela. Dokonce se nám podařilo objevit jeden závěs trolejového vedení.

Památky na michálkovickou trať ve Slezské Ostravě

Ukážeme vám také místo, kde se stala nejtragičtější nehoda na trati. V květnu 1941 tam motorovému vozu při jízdě z Michálkovic selhaly brzdy, velkou rychlostí vjel do oblouku a přívěsný vůz za ním vykolejil. Výsledkem byli mrtví i zranění.

Krátká novinová zpráva o vykolejení vlečného vozu v Michálkovické ulici z deníku Večer (13. 5. 1941)

V reportáži také vyvrátíme mýtus o jedné opěrné zdi a podíváme se na místa, kde byla největší stoupání na trati, až 70 promile. Prozradíme vám také, kde se koleje místní dráhy křížily s visutou nákladní lanovkou.

Do života michálkovické trati několikrát zasáhla také druhá světová válka. Poprvé 25. února 1945, když zbloudilá bomba sovětského bombardéru zasáhla těsně za konečnou motorový vůz číslo 12. Podruhé na konci dubna téhož roku, kdy ustupující německá vojska zničila tramvajový most přes Báňskou dráhu. V 85. díle Zaniklých tratí se dozvíte nejen, jak to dopadlo s cestujícími z bombardované tramvaje, ale i další osud odstřeleného mostu.

Ve večerních hodinách 25. 2. 1945 byl v Michálkovicích při nouzovém shozu bomb dálkovými bombardéry Rudé armády zasažen také motorový vůz č. 12, který byl až na podvozky úplně zničen. Čtyřnápravový vlečný vůz č. 117 byl poškozen jen lehce. GPS: 49.8429592N, 18.3366783E

Tratí Slezská Ostrava – Michálkovice jsme uzavřeli kapitolu zaniklých ostravských místních drah. V budoucnu se ale možná ještě podíváme na tamní zaniklé elektrifikované vlečky.