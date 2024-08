Zaniklé tratě: Německá spojka z Dolní Lipky sloužila jen za války

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Detailní plánek situace mezi Lichkovem, Dolní Lipkou a Mezilesím v roce 1939 po zprovoznění nové spojky

Naším dnešním revírem bude Mladkovské sedlo, dávná spojnice mezi Českem a Pruskem (dnes Polskem). Odnepaměti tudy vedla obchodní stezka, po Prusko-rakouské válce se obě země dohodly na zřízení železničního spojení.

Souboj o koncesi na rakouské straně vyhrála Rakouská severozápadní dráha. Do Lichkova, na dohled od hranic, dovedla koleje z Letohradu 14. ledna 1874. Ve stejný den byla zprovozněna také tři kilometry dlouhá trať, která Lichkov spojovala s Dolní Lipkou na Moravské pohraniční dráze.

Odbočka byla těsně před hranicí, do Lichkova používaly obě tratě společnou kolej. V roce 1936 se ale vzhledem ke zvýšené nákladní dopravě, kterou vyvolalo budování československého opevnění na Králicku, stanice Lichkov rozšířila a tratě do Německa a do Dolní Lipky získaly vlastní kolej.

Současný stav spojky Dolní Lipka - Mezilesí. Část tělesa zničil suchý poldr z roku 2005, část zářezu byla zasypána stavebním odpadem, nicméně stromy vpravo od kolejí ukazují směr, kudy od roku 1939 vedly koleje. GPS: N 50°5.74163', E 16°41.45478'

Ach ty názvy Jak se jmenují stanice v různých jazycích? Lichkov (česky)

Lichtenau (německy) Dolní Lipka (česky)

Nieder Lipka (německy) Międzylesie (polsky)

Mezilesí (česky)

Mittelwalde (německy Wrocław (polsky)

Vratislav (česky)

Breslau (německy)

Už po Mnichovské dohodě se situace v pohraničí změnila, ČSD nahradily Říšské dráhy. Ty také hned začaly řešit, jak posílat vlaky z Breslau (dnešní Vratislav) do Šumperku bez úvrati v Lichkově. Projektanti vymysleli vznik trianglu v prostoru bývalé státní hranice.

Stavět se začalo na jaře 1939, zhruba pět set metrů dlouhá spojka byla hotova během několika měsíců. Němci museli vyhloubit poměrně hluboký zářez, postavit jeden ocelový most a také budovy odboček Adler (Orlice) na českém území a Bobischau na německé straně.

Opuštěná budova odbočky Adler (Orlice)

Přímé spojení mezi stanicemi Mittelwalde (dnes Międzylesie – Mezilesí) začaly okamžitě využívat jak nákladní, tak osobní vlaky. Význam spojky se začátkem války ještě vzrostl. Osobnímu vlaku to z Mezilesí do Dolní Lipky trvalou pouhých 13 minut.

Po druhé světové válce přišly další změny, německé území připadlo Polsku a přeshraniční doprava byla do Mezilesí zastavena. Z Lichkova dočasně, z Dolní Lipky definitivně. Konkrétní informace ale neexistují, staniční kroniky Lichkova ani Dolní Lipky se o spojce po válce už nezmiňují. Podle všeho byla kolej zrušena a snesena kolem roku 1947.

Unikátní nález v archivu Jen pár dní před vydáním tohoto dílu Zaniklých tratí jsme ještě pátrali v polském Národním digitální archivu (Narodowe Archiwum Cyfrowe). Chtěli jsme najít poválečné snímky stanice Mezliesí (Międzylesie). Objevili jsme ovšem něco jiného, naprostý unikát, jediné fotografie spojky z Dolní Lipky do Mezilesí. Polský fotograf je pořídil někdy mezi lety 1946–1948. Zachytil českou lokomotivu 434.2 v čele repatriačního vlaku z polskými horníky z Francie, jak za Lichkovem překračuje československo – polskou hranici. V Čechách tyto snímky nebyly dosud nikdy zveřejněny. Železniční historikové, kterým jsme fotky ukázali, dodnes nevěřícně kroutí hlavou.

Přišli jsme pozdě

Škoda, že jsme seriál Zaniklé tratě nenatáčeli před dvaceti lety. Tehdy totiž byla spojka mezi Dolní Lipkou a stanicí Międzylesie v relativně původním stavu. Našli bychom opěry ocelového mostu přes Lipkovský potok i budovy odbočky Adler (Orlice). V roce 2005 se přesně v místech někdejší výhybky začal stavět suchý polder, který dobrou čtvrtinu tratě pohřbil.

V reportáži vám ukážeme základy mohutné mechanické předvěsti z roku 1939, která vznikla právě kvůli stavbě odbočky. Našli jsme i základy dvou německých návěstidel a patky drátovodů.

Zbytky německých mechanických návěstidel u odbočky Adler (Orlice)

Ponoříme se samozřejmě i do zářezu vlastní spojky. Je sice částečně zasypán, i tak jsme toho vypátrali docela dost. Zjistili jsme třeba, že zářez je u státní hranice zřejmě odbagrován.

Prohlédneme si také kamenné pilíře dřevěného mostu, který vedl za války přes obě ramena trianglu a pokusíme se najít, kde dřív stávala budova odbočky Bobischau. Podíváme se i do někdejší stanice Mittelwalde, dnes Mezilesí (Międzylesie). Staniční budova, která v prosinci 1938 vítala Adolfa Hitlera při jeho cestě do Králík, je sice opravená, ale jako většina nádraží v Dolním Slezsku je téměř liduprázdná. Přes Mezilesí zajíždějí do Lichkova přímé vlaky z Vratislavi, přímé spoje do Dolní Lipky se ale obnovit určitě nepodaří.

Poslední část zářezu před státní hranicí připomíná bažinu. GPS: 50.0984125N, 16.6913906E