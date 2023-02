ZANIKLÉ TRATĚ: Dráhu u Opavy zlikvidoval wehrmacht na jaře 1945

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

V roce 1866 po Prusko-rakouské válce se obě země zavázaly, že vybudují několik železničních tratí, aby vzájemně podpořily mezistátní dopravu zboží i cestujících. V Rakouském Slezsku to ostatně dávalo velký smysl, tamní obyvatelé mluvili veskrze německy a většinu kontaktů, obchodních i osobních, měli právě s Pruskem.

V letech 1873 až 1911 vzniklo na Opavsku a Jesenicku hned sedm přeshraničních železničních tratí. Většina z nich kromě dvou ovšem po druhé světové válce zanikla. Po některých jsme už v našem seriálu pátrali, nejprve po dráze Vidnava–Niesse (Nysa), později také po trati Bernartice–Ottmachau (Otmuchów).

Dnes se budeme věnovat trati, která vznikla na základě mezistátní smlouvy z roku 1904. Ta určovala jak oba výchozí body, tedy Opavu Státní nádraží (dnes stanice Opava západ), a německý Bauerwitz (dnešní Baborów), tak organizaci dopravy. Vlaky měly na celé třicetikilometrové trase provozovat výhradně Pruské královské dráhy (KPEV). Přechodovou stanicí, včetně sídla celních úředníků, byla Opava.

Na dopravci se nic nezměnilo ani po vzniku Československa, jen se v roce změnil název na Německé říšské dráhy (DR). Žádná změna nenastala ani po roce 1938, kdy celé území Opavska připadlo Německu.

Fatální změna ovšem přišla na konci války, kdy 60. armáda sovětského generála Kuročkina útočila za podpory tanků a letadel, ale Němci se rozhodli Opavu bránit do poslední kapky krve. Dobytí města by totiž otevřelo Rudé armádě cestu k Ostravě.

Příslušníci wehrmachtu 21. dubna 1945 vyhodili do povětří čtyři mosty na trati Opava–Bauerwitz, včetně největšího trojpolového ocelového mostu přes řeku Opavu. Podle dobových fotek přímo na mostě shořely nejméně dva německé motorové vozy řady VT-137.

Na jaře 1945 wehrmacht vyhodil do povětří všechny mosty na trati. Na největším trojpolovém mostě přes řeku Opavu byly zničeny i motorové vozy VT-137. GPS: 49.9546161N, 17.8900681E

Po válce už úsek na československém území obnoven nebyl. Německé obyvatelstvo bylo vystěhováno na obou stranách hranice, navíc místo do Německa po roce 1945 vedla trať už do Polska. Na polské straně se provoz obnovil do poslední stanice před hranicí – do Pilszcze. Vlaky se tam poprvé rozjely s jízdním řádem 1947/48.

Stejně jako mnoho dalších regionálních tratí v Polsku nakonec skončila i tato. Poslední pravidelný vlak z Baborówa do Pilszcze jel 30. září 1991. I po tomto datu se na trať občas vydaly turistické vlaky v parní i motorové trakci. Poslední vlak máme na fotografiích od našich polských kolegů zdokumentovaný v dubnu 1996.

Stanice Baborów na snímku z 21. dubna 1996. Souprava vlevo je zvláštní vlak do Pilszcze. Původně měl být veden parní lokomotivou Ty42, kvůli poruše ji ale nahradila motorová lokomotiva. GPS: 50.1562106N, 17.9778047E

Trať ovšem nezemřela úplně, už jenom proto, že není oficiálně zrušená, jen opuštěná. Během natáčení jsme navíc zjistili, že asi dvoukilometrový úsek za stanicí Nasiedle je vysekaný a koleje jsou projeté. Na internetu jsme našli akci Spolku železničních nadšenců (Towarzystwo Entuzjastów Kolei), kteří na trati 159 zkoušeli svoje drezíny.

Trať vede Slezskem

Naše pátrání po zaniklé dráze začneme ve stanici Opava západ. Ukážeme si původní výtopnu pruských drah a na archivních záběrech uvidíte také vodárnu a točnu. Tyto stavby pamatovaly provoz do Bauerwitz, bohužel byly zhruba před deseti lety zbourány.

Podíváme se i na odbočku z krnovské tratě, kde dráha do Německa oficiálně začínala. Po pár stech metrech zjistíme, že železniční násep na kraji Opavy slouží dodnes jako protihlukový val mezi obchvatem města a zahrádkářskou kolonií.

Ukážeme si také co zbylo po čtyřech odstřelených mostech a jak dnes vypadá budova zastávky s nákladištěm Kateřinky. Zkusíme také porovnat ikonickou předválečnou fotografii tratě z pěchotního srubu OP-S 17 s dneškem.

Pohled z objektu opevnění OP S-17 na vlak do Piltsche a snímek ze stejného místa po cca 85 letech, GPS: 49.9551044N, 17.9059136E

V Polsku nás samozřejmě čeká ráj drážní archeologie. Co by u nás dávno někdo ukradl nebo by to Správa železnic nechala zbourat, to u našich severních sousedů prostě většinou jen zaroste. Těleso dráhy začíná hned za státními hranicemi, byť po něm z Pilszcze vlaky nejely od roku 1945, a bez přerušení pokračuje až do Baborówa.

Cestou potkáváme nádražní budovy (ano, zdevastované), telefonní sloupy včetně vedení, na většině míst kolejnice (nutno je hledat pod vrstvou trávy a hlíny) nebo ocelové mosty (nechybí žádný). Největší monumentální viadukt přes říčku Troja u obce Nowa Cerekwia je dokonce opravený, protože... Ale na to se podívejte v reportáži.

Viadukt Nowa Cerekwia GPS: 50.0917617N, 17.9481156E

Opuštěné tratě v Polsku jsou jako Šípková Růženka. Stačilo by vysekat stromy a keře z nástupišť, najít koleje a mohli bychom vítat vlaky s cestujícími. Trať mezi Baborówem a Pilszczí má rozhodně šanci na obnovu, navazující úsek do Opavy už bohužel zůstane zaniklý nadobro.