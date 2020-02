ZANIKLÉ TRATĚ: Lázeňskou lokálku do Jáchymova zničil uran pro Sovětský svaz

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Hlavní podkrušnohorská trať ve druhé polovině devatenáctého století Jáchymov z pochopitelných důvodů minula. Toto malé okresní město totiž leželo v odlehlém údolí, navíc ve velké nadmořské výšce. O to víc se tamní radní snažili železnici do hor dovést.

Podařilo se jim to až v roce 1896, kdy na jáchymovské nádraží přijel první vlak z osm kilometrů vzdáleného Ostrova. Musel však překonat největší adhezní stoupání u nás – 52,6 promile. Právě tento sklon nadělal v dalších letech trati velké problémy.



Na dráhu nemohly vyjet delší soupravy, vlaky jezdily pomalu a v zimě často na trati uvázly. I přesto se počet cestujících zvyšoval – v roce 1928 se mezi Ostrovem a Jáchymovem vlakem svezlo tři sta tisíc cestujících, z velké části lázeňských hostů.

Rychlý nástup autobusů a hospodářská krize však způsobily pokles počtu pasažérů. V roce 1934 byla osobní doprava zastavena.

Němci ji o sedm let později obnovili, na konci války se však opět zastavila a definitivně byla obnovena až v roce 1946.

V tu dobu se v Jáchymově rozvinula velkotěžba uranu pro Sovětský svaz. Nakládalo se, kde se dalo. Na bývalé vlečce do tabákové továrny, na zastávce v Horním Žďáru a nakonec i v pracovním, či spíš koncentračním táboře ve Vykmanově, ve stínu Věže smrti.

Kvůli dopravě uranu měla být výrazně rozšířena silnice z Jáchymova do vnitrozemí. Bohužel koleje vedly přímo vedle ní, a tak byla železnice obětována. Poslední vlak byl vypraven v srpnu 1957.

Do Vykmanova, pozdější Škody Ostrov, fungoval zbytek dráhy jako vlečka. I ta však byla po zániku továrny v roce 2009 zlikvidována.

Stanice Jáchymov na začátku a konci své dráhy

Nejkratší tunel a tajemná zkratka

Pátrání po zbytcích trati začneme v Ostrově za nádražní budovou. Právě odtud, z místního nádraží, dřív odjížděly vlaky do Jáchymova. Cestou do hor se zastavíme také u vzorně opravené ostrovské zastávky. Velká část bývalé tratě 14a dnes slouží jako cyklostezka.

Ukážeme vám i jediné kolejnice, které se na dráze dochovaly, a také krásný kamenný most přes Jáchymovský potok. Představíme vám i poslední dochovaný strážní domek a vypravíme se samozřejmě do nitra Jáchymovského tunelu.



Původně měl na jeho místě být pouhý zářez, ale projektanti se nakonec rozhodli pro tunel. Je dlouhý pouhých osmnáct metrů a jeho ražba postupovala v tvrdé skále rychlostí půl metru za den. Podle všeho to byl nejkratší tunel v síti Československých drah.

Naši experti vám také prozradí, co znamená zkratka LSJ, která se vyskytuje na mnoha hraničních kamenech podél někdejší trati. Pokusíme se určit polohu jáchymovské výtopny a podíváme se, co se dochovalo z krátké vlečky do tabákové továrny.

Líbí se vám náš seriál? Chtěli byste nám s ním pomoci? Máte doma fotografie nebo amatérské záběry zaniklých tratí z doby jejich provozu? Aktuálně sháníme historické snímky dráhy Přibyslav – Žďár nad Sázavou, Svobodné Heřmanice – Horní Benešov, Česká Lípa hl. n. – Vlčí Důl, Cheb – Slapany nebo úzkokolejky Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy. Napište nám a podělte se o svoje poklady, rádi je s uvedením zdroje uveřejníme. Pište na e-mail: zanikletrate@idnes.cz.