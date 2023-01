Po stopách zmizelých obcí. Pohřbená sídla v Krušnohoří skrývají poutavé příběhy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Zaniklých obcí jsou u nás stovky, v Krušných horách osiřely desítky vesnic a osad po odsunu Němců. Mnohé byly zbourány až do základů začátkem šedesátých let. Spisovatel Štěpán Javůrek se na Karlovarsko před lety přistěhoval za prací, do krajiny zasazuje své úspěšné romány. Ve volnu po zmizelých obcích pátrá. Jak se hledají? Vzal nás po zbořených sídlech.