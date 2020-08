První krev první světové války. Objevte poklady zámku ve Velkém Meziříčí

Může se hodit Poklad lítého válečníka

Už dlouhou dobu se spousty badatelů, počínaje odborníky a konče amatérskými dobrodruhy, usilovně snaží vypátrat hrob legendárního Attily. Nelítostný vůdce Hunů a obávaný válečník přezdívaný „Bič boží“ byl podle pověsti pohřben s bohatou výbavou ze zlata a cenností. Attilovi spolubojovníci poté nad jeho hrob údajně svedli koryto řeky. Jiná verze zmiňuje mohylu vedle soutoku dvou řek. A materiály z infocentra naznačují, že ono místo by mohlo dobře pasovat i na Velké Meziříčí. Jak se tam dostat

Cestu automobilem díky známému dálničnímu mostu je zbytečné podrobně zmiňovat. Drážní romantiky při cestě do Velkého Meziříčí určitě chytne za srdce jízda loudavým motoráčkem po trati mezi Křižanovem a Studencem, kdy spatří půvabná zákoutí Vysočiny. Zejména úsek vinoucí se partiemi Třebíčska stoprocentně pohladí tulácké duše. Přímé autobusové linky, leckdy i v poměrně častých intervalech, sem jezdí například z Jihlavy, Brna či Žďáru nad Sázavou. Dálkové spoje ale zcela absurdně nezajíždějí na zdejší autobusové nádraží, k výstupu je třeba využít zastávku Novosady. Klenot středověku

Okolí města s Nesměřským údolím přitahuje trampy a rovněž příznivci historických památek zde objeví schované poklady. Například kostel v blízkém Měříně zdobí nádherný románský portál. Ten nese rukopis stejné kamenické hutě, která se podílela na stavbě třebíčské baziliky, zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Měřín tehdy totiž patřil benediktinům z Třebíče. Internet

www.turistikavm.cz

www.muzeumvm.cz