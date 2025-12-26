„Na začátku turistické sezony sem zavítal scénárista Tomáš Syrovátka, který byl okouzlen z našeho zámku. Řekl to režisérovi Ivu Macharáčkovi, který se sem také přijel inkognito podívat a byl také nadšen. Nakonec nás Česká televize oslovila, že by to rádi chtěli dělat u nás,“ říká pro iDNES.tv majitel zámku Vladimír Lažanský.
Zámek Chyše leží 35 kilometrů od Karlových Varů směrem na Prahu. Historie tohoto sídla počíná již rokem 1158, přičemž tento dům prošel během historie všemi významnými přestavbami. Nejprve byl gotickým hradem, později renesančním a barokním zámkem. Naposledy svou podobu změnil v polovině 19. století, kdy proběhla přestavba ve stylu anglické gotiky.
V sousedství zámku se nachází Zámecký pivovar Chyše, který byl v roce 2006 opravený otevřen veřejnosti a zároveň byla po 74 letech obnovena výroba kvalitního přírodního nepasterizovaného piva.
„Jsme romantický zámek, máme tady krásný přírodně krajinářský park. A přestože jsme takřka 30 let otevřeni veřejnosti, tak náš zámek není až tak provařený – jako třeba Červená Lhota, Český Krumlov, Hluboká nebo jiné objekty,“ vysvětluje si důvod, proč filmový štáb vybral jeho zámek, Lažanský.
Záhadu strašidelného zámku napsal Tomáš Syrovátka a režíroval ji Ivo Macharáček, tvůrce populárního Tajemství staré bambitky. Příběh nás zavede na zámek Strašperk, kde je královský rozpočet místo nepohádkovým zvyšováním daní vylepšován strašidelnými prohlídkami, které má ve své režii chytrá a rázná princezna Elvíra. Na Strašperk přijíždí i princ Armin, jehož hlavním cílem je spatřit kouzelnou bytost a dokázat svému otci, že skutečně existuje.
Jak už to ale v pohádkách bývá, idylické plány naruší katastrofa: během oslavy králových narozenin beze stopy zmizí muzikanti, vzápětí někteří sloužící, a nakonec i sám král, kterého hraje Tomáš Maštalír. Po stopě této záhady se vydává – kdo jiný než Elvíra s Arminem.
„Pan Macharáček je renomovaný režisér, pohádka je zajímavá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Má lehký detektivní podtext, je samozřejmě hvězdně obsazená,“ má z výsledné pohádky radost Lažanský.