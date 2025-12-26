Malebný zámek v zapadlém koutu Čech. Tady se točila Záhada strašidelného zámku

V reportáži iDNES.tv vás majitel zámku Chyše nechá nahlédnout do prostor, kde se točila štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku. Přes 700 let starý objekt neměl lehký osud. Kromě neustálých přestaveb byl také pobořen a téměř srovnán se zemí. Momentálně je to však krásná romantická památka usazená v rozlehlém parku.

„Na začátku turistické sezony sem zavítal scénárista Tomáš Syrovátka, který byl okouzlen z našeho zámku. Řekl to režisérovi Ivu Macharáčkovi, který se sem také přijel inkognito podívat a byl také nadšen. Nakonec nás Česká televize oslovila, že by to rádi chtěli dělat u nás,“ říká pro iDNES.tv majitel zámku Vladimír Lažanský.

Zámek Chyše leží 35 kilometrů od Karlových Varů směrem na Prahu. Historie tohoto sídla počíná již rokem 1158, přičemž tento dům prošel během historie všemi významnými přestavbami. Nejprve byl gotickým hradem, později renesančním a barokním zámkem. Naposledy svou podobu změnil v polovině 19. století, kdy proběhla přestavba ve stylu anglické gotiky.

V sousedství zámku se nachází Zámecký pivovar Chyše, který byl v roce 2006 opravený otevřen veřejnosti a zároveň byla po 74 letech obnovena výroba kvalitního přírodního nepasterizovaného piva.

„Jsme romantický zámek, máme tady krásný přírodně krajinářský park. A přestože jsme takřka 30 let otevřeni veřejnosti, tak náš zámek není až tak provařený – jako třeba Červená Lhota, Český Krumlov, Hluboká nebo jiné objekty,“ vysvětluje si důvod, proč filmový štáb vybral jeho zámek, Lažanský.

Marcela a Vladimír Lažanští s obnovou zámku začali v roce 1996. Ten se postupně stal kromě prohlídek i dějištěm koncertů, svateb nebo divadelních představení.
Záhadu strašidelného zámku napsal Tomáš Syrovátka a režíroval ji Ivo Macharáček, tvůrce populárního Tajemství staré bambitky. Příběh nás zavede na zámek Strašperk, kde je královský rozpočet místo nepohádkovým zvyšováním daní vylepšován strašidelnými prohlídkami, které má ve své režii chytrá a rázná princezna Elvíra. Na Strašperk přijíždí i princ Armin, jehož hlavním cílem je spatřit kouzelnou bytost a dokázat svému otci, že skutečně existuje.

Jak už to ale v pohádkách bývá, idylické plány naruší katastrofa: během oslavy králových narozenin beze stopy zmizí muzikanti, vzápětí někteří sloužící, a nakonec i sám král, kterého hraje Tomáš Maštalír. Po stopě této záhady se vydává – kdo jiný než Elvíra s Arminem.

„Pan Macharáček je renomovaný režisér, pohádka je zajímavá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Má lehký detektivní podtext, je samozřejmě hvězdně obsazená,“ má z výsledné pohádky radost Lažanský.

