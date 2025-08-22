Počasí i přes častější deště úrodě zatím přeje. „To, že do révy občas zaprší, je vhodné – hrozny se uzavírají a bobule jsou díky dešťům větší. Nicméně by révě prospělo, pokud by nyní bylo počasí ve zbytku léta více slunečné – bobule již měknou a je třeba, aby dozrály,“ vysvětluje Martin Beránek, kurátor Vinice sv. Kláry s tím, že ale rostliny bylo v poslední době potřeba více chránit před houbovými chorobami.
Začíná sezona vinobraní. Akci si najdou milovníci vína ze všech koutů republiky
Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť
Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...
Typická turistická past Indie slibuje zázrak, chytit se do ní nechcete
Říká se jim různě, ale nejčastěji je ta profese nazývána kaan-saaf-wallah. Neodlučně patří ke koloritu rušných ulic indických měst. Samozvaní „odborníci“ nabízejí, že vám udělají pořádek tam, kam se...
Chorvatsko pro normální lidi. Udělejte si zastávku u nejmenšího moře světa
Každý, kdo jezdí do Chorvatska autem směrem na jih, zná ten moment. Projedete tunelem Sveti Rok nad Zadarem, za kterým se otevře pohled do krajiny a vy se spustíte dolů po táhlé dálniční serpentině....
Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let
V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....
Nejkrásnější skalní hrady Česka. Zkuste 20 výletů pro turistické fajnšmekry
Snoubí se v nich obranný důmysl i výsostně praktická snaha ušetřit na materiálu a práci. Jejich dávní stavitelé tolik nepotřebovali hradby a příkopy opevnění, místo toho využívali výhod terénu. České...
Znojmo, Mikulov, Praha. I letos se česká města promění v centra oslav vína. Vinobraní a slavnosti s bohatým programem přilákají tisíce návštěvníků. Čekají vás ochutnávky těch nejlepších vín z Moravy...
Chorvatsko úplně jinak. Opusťte pobřeží a vydejte se do krasových jeskyní
Dinárská horská soustava je univerzitou krasu. To samozřejmě platí i pro její chorvatskou část. Tamní úchvatné podzemí se však oproti sousednímu Slovinsku dlouho drželo na okraji zájmu. A cestovatelé...
Nejhezčí německou turistickou stezku letošního roku máme hned za humny
Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, získala letos Stezka Caspara...
Týden v nádherných horách. Prošli jsme dálkovou trasu Via Alta Vallemaggia
Vyrazili jsme do švýcarského kantonu Ticino, abychom prošli týdenní túru, slibující daleká panoramata z vysokých a ostrých alpských hřebenů. Kromě toho nám dálková trasa Via Alta Vallemaggia nabídla...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Jak se staroslovanský bůh Radegast stal symbolem Radhoště i piva
Radhošť, majestátní hora v srdci Beskyd, skrývá legendy o dávném slovanském bohu Radegastovi. Ten byl symbolem hojnosti, pohostinnosti a sluneční síly. Z místa legend se stal ohniskový bod lidových...
KVÍZ: Poznáte milníky železnice v Česku? Vyhrajte vouchery Českých drah
Milujete svět vláčků, mašinek, kolejí, nádraží a tunelů? Rádi zkoumáte i jejich minulost? Vyzkoušejte si náš kvíz o historických milnících železnice v Česku.Čtenáři, kterým se podaří v kvízu...
Místo dolů kolonáda. Karvinské lázně mají hudební fontánu i kopii ukradené sochy
Vypadá to jako symbolický mezník v historii Karviné. Zatímco na konci letošního roku tam těžební společnost OKD uzavře poslední černouhelný Důl ČSM, tak Karviná minulý týden získala oficiální statut...
Pradávné tradice a netknutá příroda. V rakouském Lungau na vás dýchne historie
Pokud hledáte kraj, kde je všechno zelenější, opravdovější a klidnější, vydejte se do Lungau, řídce osídlené a nádherné části salcburského Rakouska, kde se zachovala nejen netknutá příroda a bezpočet...
Za hradbami Švihova se psaly temné osudy. Některé stopy prý zůstaly
Vodní hrad Švihov si většina z nás spojuje s pohádkovou atmosférou, obzvláště díky natáčení oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku. Jeho malebné hradby obklopené vodními příkopy však skrývají mnohem...
Hotel Stanley inspiroval Kingovo Osvícení. Tajemna je plný dodnes
Vysoko v horách Colorada, s výhledem na majestátní Skalnaté hory, stojí proslulý hotel Stanley. Pro příznivce hororů je jeho jméno synonymem pro děsivý hotel Overlook z románu Stephena Kinga...