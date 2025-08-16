Pro zábavu, relax i pohodu. Vyzkoušejte dvacet kvízů pro letošní léto

Rádi si hrajete a krátíte si volné chvíle zábavou? Vyzkoušejte si dvacítku oblíbených kvízů iDNES.cz, které prověří vaše znalosti ze všech možných oborů. Soutěžit můžete i s ostatními čtenáři, ti nejlepší umějí odehrát stovky kvízů téměř bez chyby.
Velký všeobecný test pro chvíle pohody

Vyzkoušejte si velký test magazínu DNES na prázdniny, ve kterém vás čeká 100 otázek z nejrůznějších oborů. Na kolik z nich odpovíte správně? Prověříme vás z historie, filmů, televizní tvorby, vyzkoušíme i vaše znalosti zeměpisu, hudby, literatury, podíváme se i do světa sportu nebo gastronomie. Držíme palce!

Chalupáři, Sanitka i Žena za pultem. 30 otázek pro pamětníky televizních seriálů

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy se nám vryly do paměti. Jak dobře je znáte?

Velký fotbalový kvíz. Znáte nejpopulárnější sport na planetě?

Vyznáte se v historii i současnosti nejpopulárnějšího sportu na planetě? Znáte nejznámější fotbalové milníky i osobnosti? Orientujete se v reprezentaci, domácích i evropských soutěžích? Znáte pravidla?

Vejtřaska, kachna nebo prchající stan! Jak znáte přezdívky aut?

Přezdívky aut jsou jedinečným způsobem, jak lidé vnímají design, povahu nebo příběhy svých čtyřkolových miláčků. Někdy jsou láskyplné, jindy až nelítostné. Jak si s nimi poradíte v tomto kvízu?

Jaké jsou vaše tábornické znalosti?

Nepohodlí, komáři a mokro v botách, ale také velká legrace a zážitky na celý život. Možná, že dnes už dáváte přednost spíš pohodlí hotelů a all inclusive služeb, ale většina z nás má nějaké vzpomínky na romantiku letních dětských táborů nebo přespávání v lese nadivoko s rodiči či kamarády. Ověřte si v našem zábavném kvízu své znalosti.



