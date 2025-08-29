Za vůní čerstvé kávy napříč Českem. Řemeslné pražírny mění ranní rituály

Matouš Waller
  4:00
Dávno pryč jsou doby, kdy jedinou možností domácí přípravy kávy byl turek nebo rozpustné granule. Milovníci hořkého nápoje už dlouhé roky nemusí spoléhat ani na masovou produkci. Nabídka čerstvě upražených zrn je naopak čím dál pestřejší – malé pražírny dnes najdete po celém Česku. Přinášíme tipy na deset neobvyklých podniků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Starbucks

Vyhlášené pražírny najdete nejčastěji ve velkých městech – v Praze, Brně nebo Ostravě jich je požehnaně. Mnoho dalších, někdy neprávem méně známých, ale stejně dobrých, však najdete po celém Česku.

Z plantáže přes pražírnu až do vašeho šálku. Odhalte voňavý příběh kávy

Vybrali jsme deset podniků, kde sáčky s čerstvě upraženou a voňavou kávou můžete nejen koupit, ale rovnou i ochutnat. Právě na způsobu pražení záleží, jakou bude mít káva chuť nebo aroma. Nebojte se tedy při cestách v některé z nich zastavit. Chybu neuděláte ani v jednom případě.

Pražírna VOLKAFE

  • Spojenecká 61, Trutnov
  • Praží od roku 2000.

Trutnovská VOLKAFE se pražení kávy věnuje už od roku 2000. Z káv z celého světa připravují více než třicet druhů kávy – kromě čisté arabiky či robusty míchají vlastní směsi a vyrábějí i vlastní drip bagy ideální pro přípravu kávy na cestách. Na své si přijdou i milovníci sladkých chutí – už přes deset let tu pořídíte i vlastní čokoládu nebo pralinky.

Rósta Kafe – Kašperské hory

  • Dlouhá 68, Kašperské Hory
  • Kávu praží od roku 2013.

V nabídce pražírny na okraji Šumavy najdete několik druhů kávy z různých koutů světa – produkce se v průběhu roku postupně mění, nemusíte se tedy bát, že se jedné chuti „přepijete.“ Součástí pražírny je kavárna, ve které můžete ochutnat všechny druhy kávy. Už pět let k ní také nabízejí zákusky vlastní výroby.

Jsou jen dva druhy kávy, malé a velké espresso, říká šéf slavné kavárny

Frolíkova káva – Borohrádek

  • Jiráskova 555, Borohrádek
  • Praží už od roku 1992.

Pražírna v malé obci kousek na hranicích královéhradeckého kraje vyniká i mezi ostatními – přišla ještě před současným boomem. Pestrou nabídku kávy z plantáží ve střední a jižní Americe, Asii a Africe tu praží už od roku 1992. Prodejna, kde můžete kávu rovnou ochutnat, je zároveň i malým muzeem – prohlédnout si tu můžete sbírku starých domácích pražících strojů, mlýnků a domácích kávovarů.

Coffeespot – Babice

  • Babice 647
  • Kávu připravuje od roku 2011.

Na ochutnávku kávy z babické pražírny můžete přijet takřka přímo do výrobny – velkým oknem můžete během výběru a zkoušení pozorovat, jak se káva připravuje. V nabídce tu mají kromě „klasických“ zrn třeba i kávové kapsle nebo výběrovou kávu bez kofeinu. Pražírna spolupracuje i s dalšími malými podniky v okolí – dát si tedy můžete třeba čokoládu Janek nebo limonády z levandulové farmy.

Johnny Coffee – Moravský Krumlov

  • U Mostu 1523, Moravský Krumlov

Nabídka pražírny umístěné jen kousek od historického centra Moravského Krumlova je bohatá. Experimentují se stupni pražení – od světlého přes střední až po tmavé – což dává vyniknout různým chutím zrn z plantáží po celém světě. Po ochutnávce se po domluvě můžete vydat také na komentovanou prohlídku přímo do pražírny. Pořádají tu i baristické kurzy.

Barista roku: Před latte art byl člověk zvyklý na nahnědlý mix mléka a kafe

Amáres Coffee – Poděbrady

  • Husova 24/11, Poděbrady
  • Funguje od roku 2013.

Produkce poděbradské pražírny je ideální pro milovníky kávy, kteří netouží příliš experimentovat a ocení nízkou kyselost. Zrna jsou proto vhodná spíše pro přípravu klasického espressa. Usedlejší nabídku přesto občas naruší nějaké netradiční novinky. Pražírna, kde jde kávu zároveň ochutnat, sídlí kousíček od městského centra. Přímo na náměstí je i vlastní kavárna.

Re:start – Kladno

  • Vítězná 2958, Kladno
  • Kávu praží od roku 2017.

Kavárna v přízemí jednoho ze šestice věžáků z kladenském Rozdělově funguje už téměř deset let. Zaměřuje se téměř výhradně na arabiku z plantáží v Jižní Americe či Africe, v nabídce je ale i směs s robustou, vhodná do kávovarů. I díky umístění vzniklo u pražírny a kavárny malé interaktivní muzeum s tematikou padesátých let. Kromě posezení na ikonickém nábytku si tu prohlédnete třeba dobové lampy nebo jeden z prvních československých televizorů.

Cena kávy v Česku stále roste. Nejvíce nápoj zdražil během covidu a inflace

Café Music – Rakovník

  • Kamenná 158, Rakovník
  • Praží od roku 2018.

Rodinný podnik nabízí čerstvě praženou zrnkovou arabiku z různých koutů světa. V nabídce najdete devět druhů káv z Asie, Afriky a střední Ameriky od osvědčených dodavatelů. Pražírnu i kavárnu najdete v domě ze šestnáctého století.

Oh My Bean Roastery – Luhačovice

  • Masarykova 198, Luhačovice
  • Praží od roku 2017.

Název pražírny je letošní novinkou, přestože káva dříve používající jméno kavárny Jizba vzniká už několik let. Právě v ní také najdete čerstvě praženou kávu na filtr nebo espresso. V nabídce jsou i zrna bez kofeinu. Dlouhodobě se snaží o kávu s ideálním poměrem mezi přirozenou ovocností a karamelizačním propražením. V Uherském Hradišti navíc nedávno otevřela další pobočku – Fčil espresso bar.

Kmen Coffee Roasters – České Budějovice

  • Lannova třída 97/57, České Budějovice
  • Od roku 2021.

Jen kousek od českobudějovického nádraží najdete jednu z nejmladších pražíren. Řídí se mottem „káva je ovoce“ a ke každé přistupuje jinak, protože každý z milovníků kávy vyznává jiné chutě. Ovoce, charakteristické pro konkrétní kávu, najdete na každém sáčku – i když někdy to budou třeba oříšky, čokoláda nebo i gumoví medvídci. Kromě zrnkové kávy tu můžete pořídit třeba i kapsle nebo sobě či svým blízkým dopřát baristický kurz.



Nádraží Praha Vršovice

