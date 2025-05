Přiznávám bez mučení, miluju čokoládu! Pro jednou se ale vykašlu na přeslazené řetězcové poutáky. Sice si dobroty z českých čokoládoven můžu objednat přes internet, ale tentokrát chci nasát opravdovou vůni kakaových bobů a atmosféru míst, kde se vyrábějí, a vydám se na výpravu za nejlepší českou čokoládou po celé České republice. Pojďte se mnou a podpořte domácí výrobce! Ať už online, nebo v prodejnách, odměnou vám bude mimořádná chuť, jakou v sámošce nenajdete.

Tak s kým se potkám od 24. do 26. října na Festivalu poctivé české čokolády Čokoládová republika v Kutné Hoře? Zúčastní se ho přední české čokoládovny Ajala, Jordis, Lidka, Lana nebo Herufek. Vy i vaše chuťové buňky pak zažijete pořádné gastronomické dobrodružství!

Čokoládovna Lidka

Někdo to rád horké…

Máte raději nugátové, marcipánové či likérové pralinky nebo vás láká moderní dubajská hitovka? Čokoláda je nejen pro domácí potěšení, ale hodí se i jako dárek! Zejména pokud sáhnete po něčem netradičním.

Týden nemytá? Proč ne! V sortimentu najdete i čokolády s erotickým podtextem, které obdarovaný se smyslem pro humor určitě ocení. Kde najít Štěpánčiny divné čokolády a Divnou kavárnu? Zámecká 584 v Lysicích

Chuťové experimenty i pikantní nádech mají například Divné čokolády, které vyrábí Štěpánka Trenz v Lysicích v Blansku. Všech 27 druhů Divných čokolád, mnoho čokoládových dortů a lanýžů i nápoje z celého světa. Řemeslné Divné zmrzliny nebo Zážitkovou horkou čokoládu můžete ochutnat také v tzv. Divné kavárně, přímo naproti lysickému zámku. „Vyrábíme již 10 let produkty z ostropestřece mariánského, značka má název Já rád SVÁ játra. Vyrábíme např. kašičku z ostropestřece s několika příchutěmi, čokoládu Játrovku s mletým ostropestřecem nebo raw koule Játrovky,“ doplňuje Štěpánka Trenz.

Originální Divné čokolády

Co je to bean-to-bar?

Čokoládovna Herufek nabízí i zážitkové exkurze (nutná předchozí rezervace na webových stránkách)

Divné čokolády nejsou jedinou původní čokoládovnou v Jihomoravském kraji. Zdá se tedy, že na jižní Moravě se vyznají nejen ve vinařství, ale i ve výrobě kvalitní čokolády. „Celý proces výroby čokolády máme pod dohledem, od kakaových bobů až po samotnou tabulku čokolády. Známe naše dodavatele surovin a naše čokolády vyrábíme v bio kvalitě,“ vysvětluje Michal Herůfek z rodinné čokoládovny Herufek v Čejči na Moravě výrobu čokolády metodou bean-to-bar. Ta spočívá v tom, že se na vzniku čokolády podílí jediný výrobce, od kakaových bobů až po tabulku čokolády.

Čokolády Herufek

Kakaový lusk Metoda výroby čokolády bean to bar v čokoládovně Herufek Výroba čokolády Herufek Prodejna Herufek

Kde je obchod Ajala? Husova 13, Brno-jih Nejoblíbenější tabulkové čokolády Ajala: Květy a pomeranče

Mořská sůl

Mák a višeň

Dezertína

Kokosový krém

Rustikální

Do Brna pravidelně míří také ocenění na největší mezinárodní soutěži pro pro bean to bar a craft výrobce čokolády International Chocolate Awards, a to do čokoládovny Ajala. Ta zabodovala také v soutěži o „gastronomického Oskara“, neboli v prestižní soutěži pro malé výrobce potravin Great Taste Awards. Myšlenka založit Ajalu se zrodila před jedenácti lety potom, co její zakladatel Filip ochutnal pravou mayskou čokoládu dovezenou z Guatemaly. Její chuť pro něj byla velkým překvapením, protože se hodně lišila od toho, co měl s čokoládou do té doby spojené. Začal se o její výrobu zajímat a zjistil, že podobně kvalitní a autentickou čokoládu není jednoduché v rámci Česka ani Evropy sehnat.

„V nabídce máme tmavé i mléčné čokolády a nově i jednu plněnou čokoládu. Pojmenovali jsme ji Staročeská a rádi bychom díky ní ukázali, že za dobrou čokoládu není třeba cestovat (třeba do Dubaje), protože skvělé suroviny i čokoládu máme i nás doma. Mezi zákazníky je velmi oblíbený prášek na přípravu horké čokolády s názvem Elixír, Pravé banánky obalené v čokoládě nebo lískooříškový krém s čokoládou - Mazaná,“ vypočítává Filip Teplý. Výrobu ve stylu bean-to-bar ctí také malá čokoládovna Lana založená 2015 v Třebíči.

Staročeská čokoláda

Třídění kakaových bobů Kakaové boby připravené na pražení Drcení čokolády Odlévání tabulek

Zákazníci Jordi’s se mohou těšit na: tabulkovou čokoládu od bílé, přes mléčnou, až po tmavou čokoládu s obsahem kakaa až 100%

limitované edice z výjimečných kakaových bobů nebo unikátních kombinací chutí

obalované oříšky a kakaové boby v čokoládě

horkou čokoládu, oříškový krém a praliné

Důraz na chuťový profil a kvalitu surovin bez kompromisů

Prvním výrobcem bean-to-bar čokolády v Česku je pak čokoládovna Jordi’s Chocolate z Hradce Králové, která si zakládá na ekologickém přístupu, nákupu kakaa od malých farmářů a udržitelném balení. „Zaměřujeme se na osobní přístup k zákazníkům, aby každý našel v naší čokoládě to nejlepší, co svět chutí nabízí. A to s plnou odpovědností za případné chyby,“ doplňuje k poslání firmy Jordi’s Lukáš Koudelka.

Čokoláda Jordis Čokoláda Jordis Čokoláda Jordis

Chuť, kterou znali už naši předkové

Kde najít Čokoládovnu a muzeum čokolády Lidka? Komenského nám. 72/18, v centru Kutné Hory

Kutnohorská čokoládovna Lidka obnovila v roce 2018 sto let starou rodinnou tradici ruční výroby čokolád. Rovněž v duchu bean-to-bar. Historii čokolády Lidka od roku 1818 si můžete prohlédnout během procházky po centru Kutné hory. „Můžete u nás ochutnat jedinečné čokolády, které rozhodně jinde nenajdete – třeba čokoládu s velbloudím mlékem, místní tradiční kávomléčný speciál či tmavé čokolády s tóny různých alkoholů. Na toulání ulicemi Kutné Hory si doporučujeme vzít šálek poctivé horké čokolády,“ láká Lada Bartošová, majitelka čokoládovny Lidka.

Čokoláda Lidka

Příchuť světovosti

Co je to belgická pralinka? Čokoládový bonbon, kde náplň kontrastuje s polevou. Kromě původního marcipánu najdete náplně z čokoládových směsí, ořechové, kávové, ovocné, likérové nebo oblíbený slaný karamel.

Kombinace luxusní italské čokolády a šikovnosti českých rukou stojí u zrodu belgických pralinek značky Bon Bon, která vznikla v České republice, ale dnes se prodává i ve světě. „Používáme jen ten nejlepší výrobní materiál: čokoláda je z Itálie, marcipán a kakao vozíme z Holandska, nugát nám dodává německá společnost a k tomu nakupujeme mnoho poctivých českých surovin: máslo, smetanu, rum, mandle, lískové a vlašské oříšky,“ uvádějí majitelé společnosti.

Čokíno - místo, kde se čokoládové sny stávají skutečností

Kde najít Specializovaný obchod s čokoládou Čokíno? Panská 136 v Jindřichově Hradci

V srdci Jindřichova Hradce se nachází čokoládovna Čokíno – rodinný podnik s vášní pro poctivou výrobu a dokonalou chuť. „Specializujeme se na výrobu pralinek z prvotřídní francouzské čokolády, ručně tvořených figurek a dalších čokoládových pokladů, které potěší nejen chuťové buňky, ale i oči. Vyrábíme na 50 druhů pralinek, které během sezóny různě obměňujeme,“ říká Pavel Jirsa.

„Jako jediní v České republice vyrábíme čokoládový alkohol z pravé čokolády – žádná aromata, žádné náhražky. Nabízíme dvě exkluzivní varianty: z hořké čokolády pro milovníky intenzivní chuti a z karamelové čokolády pro ty, kdo si potrpí na jemné, smetanové tóny,“ doplňuje majitel Čokína, který je na svůj podnik právem hrdý.

Čokíno v Jindřichově Hradci

Tip: Kde koupit kvalitní dubajsou čokoládu? Pokud chcete vyzkoušet exotický pistáciový trend, který je spojený s řadou mýtů i pochyb ohledně kvality, raději vsaďte na produkty českých výrobců, kteří si složení surovin pečlivě hlídají. Kromě Dubai čokolády nabízí Čokíno také domácí zmrzlinu. Vše z pravého ovoce bez chemie a umělých příchutí.