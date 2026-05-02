Původní budova Winternitzových automatických mlýnů vyrostla v těsné blízkosti renesančního centra Pardubic v roce 1910. Na pravém břehu řeky Chrudimky ji pro místní mlynáře a podnikatele, bratry Egona a Karla Winternitze, navrhl rodák z nedalekého Semína a jeden z nejvýznačnějších českých architektů dvacátého století Josef Gočár, který průmyslovou stavbu povýšil na vrcholnou architekturu své doby.
Periferie centrem
Mlýny ukončily provoz v roce 2013 a o tři roky později je koupili manželé Mariana a Lukáš Smetanovi, kteří ve spolupráci s městem a Pardubickým krajem začali psát nový příběh jedinečného areálu.
V září 2023 se zrekonstruované Automatické mlýny otevřely veřejnosti a opuštěný objekt na periferii Pardubic se proměnil v nové společenské centrum města.
Návštěvníkům tu nyní slouží krajská Gočárova galerie, městská galerie současného umění GAMPA, vzdělávací laboratoř Sféra i pardubické informační centrum. Industriální komplex „na odpis“ tak získal nové využití a nový smysl.
V dohledu několika let prostor Automatických mlýnů doplní ještě obchody, kavárny a restaurace.
Je až neuvěřitelné, že Winternitzovy mlýny byly první velkou zakázkou Josefa Gočára. Ani ne třicetiletý žák Jana Kotěry v Pardubicích stvořil velkolepý objekt, který se již záhy po dokončení stal neodmyslitelnou dominantou východočeské metropole – a díky čtveřici současných architektů jí zůstává i nadále.
Gočárova galerie
Bývalé obilné silo se proměnilo v pobočku turistického informačního centra a hlavní mlýnská budova se nově stala sídlem krajské Gočárovy galerie, která nabízí výstavy současného i historického umění, tematické projekty, sbírkové expozice i bohatý doprovodný program pro veřejnost.
Součástí galerie je také knihovna, edukační ateliér a multifunkční sál pro přednášky, promítání a workshopy.
Rekonstrukcí objektu bývalého skladu balené mouky vznikla v severní části areálu i stylová „novostavba“, v jejíž spodní části sídlí Galerie města Pardubic (GAMPA) přibližující veřejnosti současné výtvarné a performativní umění.
Nad galerií se nachází ještě špičkové vzdělávací centrum Sféra s dílnami a laboratořemi pro školní i předškolní děti. Dílny zaměřené na dřevo, kov, grafiku a textil pomáhají rozvíjet zájem dětí o řemesla a technické obory, laboratoře jsou vybaveny pro přírodopis, chemii, fyziku a informatiku.
Největší atrakcí Sféry je projekční technologie Věda na kouli (Science on a Sphere) umožňující sledovat v reálném čase dění na planetě Zemi.
Výhledy ze sila
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.