Jako hrad na soutoku Chrudimky a Labe. Winternitzovy mlýny dominují Pardubicím

Jsou impozantní a hladina řeky, na níž se jejich silueta zrcadlí, tu monumentalitu ještě násobí. Sto let se tady mlela mouka, dnes je tu doma umění a věda. Pardubické Winternitzovy automatické mlýny navržené Josefem Gočárem vypadají jako hrad na soutoku Chrudimky a Labe.
Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích

Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích | foto: Zdeněk Lukeš

Pro bratry Winternitzovy projektoval celý areál začínající architekt původem z...
Původně bylo nádvoří mlýnů uzavřené a temné. Dnes je na východ otevřené (doleva...
Gočárova galerie začala fungovat ve zkušebním provozu už v červnu 2023.
Výstavní plochy Gočárovy galerie vznikly z bývalé mlýnice.
Původní budova Winternitzových automatických mlýnů vyrostla v těsné blízkosti renesančního centra Pardubic v roce 1910. Na pravém břehu řeky Chrudimky ji pro místní mlynáře a podnikatele, bratry Egona a Karla Winternitze, navrhl rodák z nedalekého Semína a jeden z nejvýznačnějších českých architektů dvacátého století Josef Gočár, který průmyslovou stavbu povýšil na vrcholnou architekturu své doby.

Periferie centrem

Mlýny ukončily provoz v roce 2013 a o tři roky později je koupili manželé Mariana a Lukáš Smetanovi, kteří ve spolupráci s městem a Pardubickým krajem začali psát nový příběh jedinečného areálu.

V září 2023 se zrekonstruované Automatické mlýny otevřely veřejnosti a opuštěný objekt na periferii Pardubic se proměnil v nové společenské centrum města.

Návštěvníkům tu nyní slouží krajská Gočárova galerie, městská galerie současného umění GAMPA, vzdělávací laboratoř Sféra i pardubické informační centrum. Industriální komplex „na odpis“ tak získal nové využití a nový smysl.

V dohledu několika let prostor Automatických mlýnů doplní ještě obchody, kavárny a restaurace.

Je až neuvěřitelné, že Winternitzovy mlýny byly první velkou zakázkou Josefa Gočára. Ani ne třicetiletý žák Jana Kotěry v Pardubicích stvořil velkolepý objekt, který se již záhy po dokončení stal neodmyslitelnou dominantou východočeské metropole – a díky čtveřici současných architektů jí zůstává i nadále.

Gočárova galerie

Bývalé obilné silo se proměnilo v pobočku turistického informačního centra a hlavní mlýnská budova se nově stala sídlem krajské Gočárovy galerie, která nabízí výstavy současného i historického umění, tematické projekty, sbírkové expozice i bohatý doprovodný program pro veřejnost.

Součástí galerie je také knihovna, edukační ateliér a multifunkční sál pro přednášky, promítání a workshopy.

Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích
Pro bratry Winternitzovy projektoval celý areál začínající architekt původem z Pardubicka Josef Gočár. Teď nese galerie jeho jméno.
Původně bylo nádvoří mlýnů uzavřené a temné. Dnes je na východ otevřené (doleva na snímku) a prosvětlené.
Gočárova galerie začala fungovat ve zkušebním provozu už v červnu 2023.
Rekonstrukcí objektu bývalého skladu balené mouky vznikla v severní části areálu i stylová „novostavba“, v jejíž spodní části sídlí Galerie města Pardubic (GAMPA) přibližující veřejnosti současné výtvarné a performativní umění.

Nad galerií se nachází ještě špičkové vzdělávací centrum Sféra s dílnami a laboratořemi pro školní i předškolní děti. Dílny zaměřené na dřevo, kov, grafiku a textil pomáhají rozvíjet zájem dětí o řemesla a technické obory, laboratoře jsou vybaveny pro přírodopis, chemii, fyziku a informatiku.

Největší atrakcí Sféry je projekční technologie Věda na kouli (Science on a Sphere) umožňující sledovat v reálném čase dění na planetě Zemi.

Výhledy ze sila

  • Každou sobotu a neděli probíhají v areálu Automatických mlýnů komentované prohlídky, a to v 10, 12, 14 a 16 hodin.
  • Během sedmdesáti pěti minut se návštěvníci seznámí s historií, architekturou a budoucí vizí tohoto výjimečného místa a projdou se veřejnými prostory propojujícími denně otevřené centrum Sféra i obě galerie (otevírají od úterý do neděle) – s budovou historického Gočárova sila.
  • Celá prohlídka je zakončena návštěvou střechy Sila, odkud se za dobrého počasí otevírají pohledy na město Pardubice, Kunětickou horu, Železné hory, Krkonoše a Sněžku.

