Ve spolupráci s portálem Amazing Places přinášíme tipy na místa, která nabízejí víc než jen bazén a saunu. Jsou to prostory s příběhem, kde se zastavil čas a kde hlavní roli hraje odpočinek.
1 Augustiniánský dům – tam, kde tvořil Janáček
V luhačovické Pražské čtvrti stojí dům s duší a bohatou historií. Augustiniánský dům, kde kdysi Leoš Janáček skládal svou slavnou Glagolskou mši, je dnes synonymem pro špičkové wellness na evropské úrovni.
Hotel si zachovává eleganci a důstojnost první republiky, kterou kombinuje s moderním přístupem ke zdraví. Pokoje jsou zařízeny v klidných přírodních tónech a dva hlavní apartmány nabízejí maximální komfort i pro nejnáročnější hosty.
Unikátem resortu je Zahrada šesti smyslů, která cíleně stimuluje vnímání návštěvníků, a meditační jurta pro znovunalezení vnitřní rovnováhy. Velkou novinkou je koupací laguna s vodopádem, která slouží k celoročnímu otužování i letnímu osvěžení.
Pobyt zde je koncipován jako komplexní zážitek, který zahrnuje i vyhlášenou gastronomii – večeře se podávají v elegantní restauraci, kde je vyžadován dress code smart casual. Samozřejmostí je všudypřítomná luhačovická Vincentka.
2 Resort Oblík – longevity v srdci Českého středohoří
V srdci Českého středohoří, obklopena vinicemi a kopci, vznikla oáza klidu, která se vymyká běžným standardům. Resort Oblík není jen hotelem, ale komplexním centrem zaměřeným na moderní koncept longevity – tedy dlouhověkosti a udržitelného zdraví.
Hosté se zde ubytují v jednom z 22 designových pokojů, které spojuje cit pro detail, přírodní materiály a výhledy, jež samy o sobě fungují jako terapie. Je to místo, kde lze doslova zastavit čas, ať už při četbě knihy u bazénu, nebo během procházky po okolní krajině.
Péče o tělo zde probíhá na několika úrovních. Wellness zóna nabízí sauny, Kneippovy lázně a procedury s využitím špičkové kosmetiky Dr. Barbara Sturm.
Zážitek doplňuje gastronomie v restauraci Remedi, která ctí filozofii farm-to-table. Místní kuchařský tým využívá sezonní suroviny převážně z vlastní zahrady, čímž uzavírá kruh péče o zdraví hostů. Resort je díky své atmosféře vyhledávaným místem nejen pro relaxační pobyty, ale i pro svatby či meditační retreaty.
3 Wellness & Wine Hotel Volarik – Malá Itálie v Mikulově
Přezdívka „Malá Itálie“ sedí k Mikulovu dokonale a Hotel Volarik ji svou atmosférou ještě podtrhuje. Tento čtyřhvězdičkový hotel je ideálním útočištěm pro ty, kdo chtějí spojit relaxaci s poznáváním jižní Moravy.
Hlavním lákadlem je zde střešní SKY wellness. Z vyhřívaného bazénu se návštěvníkům naskýtá panoramatický výhled na Svatý kopeček, zámek i okolní vinice. Design hotelu je elegantní, prostorný a zalitý světlem, což vytváří pocit volnosti a nenuceného luxusu.
Hotel citlivě kombinuje wellness s vinařskou kulturou, která k regionu neodmyslitelně patří. Unikátní je například párová terapie s atmosférou vinného sklípku, která zahrnuje celotělový peeling z červených hroznů.
Pro milovníky saunování je připravena podzemní Kelo sauna, postavená ze dřeva sto let starých stromů, které prostoru dodává syrovou strukturu a nezaměnitelnou vůni. Gastronomický zážitek pak zajišťuje hotelová restaurace Crop, která myslí i na vegetariány a rodiny s dětmi.
Všechna zmíněná místa jsou součástí portfolia Amazing Places. Pokud chcete svým blízkým dopřát podobný zážitek, nemusíte složitě plánovat termíny. Radost snadno uděláte dárkovým voucherem, který platí na více než 580 místech v Česku i zahraničí.
Vouchery mají platnost jeden rok a obdarovaný si sám vybere, zda ho láká masáž v Beskydech, nebo víno v Mikulově. K dispozici jsou v luxusní tištěné dárkové formě nebo jako elektronický voucher, který dorazí e-mailem okamžitě – ideální pro ty, kdo řeší Vánoce na poslední chvíli. Zaplatit lze i prostřednictvím vybraných benefitních programů. Více najdete zde.
4 Vista Resort & Club – les uprostřed Prahy
Najít dokonalý klid a spojení s přírodou uprostřed hlavního města se zdá nemožné, ale Vista Resort & Club v pražském Motole tento mýtus boří. Ačkoliv se nachází v metropoli, hosté mají pocit, že se ocitli spíše v luxusním horském hotelu v Rakousku.
Resort je ukrytý v zeleni a z jedné strany jej obklopují husté lesy, které zaručují naprosté soukromí. Dominantou areálu je velkorysé biotopové jezírko s čistou vodou, které doplňuje několik druhů saun, venkovní vířivka a řada odpočinkových zón v zahradě.
Místo je rájem nejen pro milovníky relaxace, ale i pro aktivní sportovce. Součástí areálu je 15 tenisových kurtů a dvě kryté haly, hned v sousedství se nachází golfové hřiště.
Ubytování v 19 nových pokojích nabízí veškerý komfort, včetně drobností, které potěší, jako je welcome drink nebo čaj o páté. Gastronomie zde nehraje druhé housle – zážitková kuchyně a bistro s terasou nabízejí výhledy na kurty a dotvářejí atmosféru místa, kde se svět velkoměsta na chvíli zastaví.
5 Saunová zahrada SALORI – smyslový zážitek u Hradce
Kousek od Hradce Králové, uprostřed polí a luk, vyrostl projekt, který povýšil saunování na komplexní rituál. SALORI je koncipováno jako zahrada smyslů, kde každá sauna cílí na jiný vjem.
V sauně „Sluchem“ zní uklidňující muzikoterapie, „Vůně“ omámí bylinami a stromy, zatímco sauna „Pohledem“ nabízí skrze prosklenou stěnu výhled na klidnou hladinu jezera.
Co je Amazing Places?
Celý koncept je postaven na návratu k přírodě a zpomalení, čemuž napomáhají i dvě rozlehlé odpočinkové louky s hamakami.
Gastronomie v SALORI za wellness částí nijak nezaostává a ctí sezonnost a dary okolní přírody – na talíři se tak může objevit třeba i netradiční dort z jehličí.
Pro ty, kteří vyžadují absolutní soukromí, resort nabízí ubytování v Privátní zahradě, která disponuje vlastní vířivkou, saunou a bazénem. Je to ideální místo pro páry nebo malé skupiny přátel, kteří chtějí uniknout civilizaci, aniž by slevili z nároků na komfort.
6 Hotel Ondrášův dvůr – termální park v Beskydech
V hlubokých lesích Beskyd, kde je vzduch nejčistší, se skrývá hotel, který vsadil na sílu vody a tepla. Ondrášův dvůr je unikátní svým Thermal Parkem s vířivými káděmi pod širým nebem, kde se hosté mohou naložit do horké vody a popíjet drink z jednoho z pěti barů.
Specialitou je zde Tropico Beach – umělá pláž, která i uprostřed hor navodí atmosféru přímořské dovolené. Celý komplex je doslova prorostlý vodou v podobě jezírek a biotopů, které v noci vytvářejí magickou kulisu.
Prohřátí organismu zajišťují čtyři druhy saun, včetně finské, bylinkové či bio lesní, a nechybí ani krytý bazén. Ubytování je řešeno variabilně, od hotelových pokojů po samostatné vilky v zahradě, což zaručuje soukromí.
Resort se profiluje jako místo pro dospělé, kteří si chtějí odpočinout od dětí a každodenních povinností, a nabízí i skvělou gastronomii zaměřenou na tradiční českou kuchyni v moderním hávu.
7 Endemit Boutique Hotel & Spa – design nad přehradou
Architektonický skvost citlivě zasazený do svahu v Horní Bečvě nabízí výhledy, které se neomrzí. Endemit Boutique Hotel využívá své polohy nad údolím přehrady na maximum – prosklené stěny a terasy propojují interiér s nekonečnými vrcholky Beskyd.
Pokoje a apartmány jsou zařízeny v moderním stylu s důrazem na dřevo a teplé tóny textilií. O dokonalý spánek se starají exkluzivní postele značky King Koil, ze kterých se hostům ráno jen těžko vstává.
Wellness zóna je komorní, luxusní a nabízí pestrou paletu terapeutických procedur. Pro nejnáročnější klientelu jsou připraveny mezonetové apartmány s vlastní privátní saunou, kde lze relaxovat v naprostém soukromí.
Hotelová restaurace s konceptem otevřené kuchyně staví na lokálních surovinách a tradičních valašských receptech. Díky své poloze je hotel také skvělým výchozím bodem pro túry či cyklovýlety, po kterých přijde vhod relaxace v bazénu.
8 Podhlavický mlýn – s vůní heřmánku
V kraji Karolíny Světlé, v malebném Podještědí, ožil starý mlýn, který se proměnil v butikový hotel s neopakovatelnou atmosférou. Podhlavický mlýn je místem, kde se mlynářské řemeslo potkává s moderním designem a historií.
Každý z deseti pokojů je originál s vlastním příběhem – hosté mohou spát v industriální Strojovně, nostalgickém Vejminku nebo v pokoji Voda s přímým výhledem na mohutné osmimetrové mlýnské kolo. Všudypřítomným symbolem a vůní celého místa je heřmánek.
Wellness zóna s finskou saunou nabízí výhledy přímo do zeleně, což umocňuje pocit klidu a spojení s přírodou. Restaurace v mlýně připravuje degustační menu a pokrmy z lokálních surovin, které často doplňuje právě zmiňovaný heřmánek.
Hosté mohou objevovat kouzlo vinotéky ukryté v bývalé turbínové štole nebo se vydat na procházky k nedalekému zámku Lemberk. Je to definice pomalého cestování pro ty, kdo hledají styl a ticho.
9 Resort Po.spolu – harmonie v Brdech
Jen 30 minut od Prahy, v obci Mokrovraty mezi brdskými lesy, vyrostl resort inspirovaný buddhistickou filozofií. Majitelé Hana a Vláďa do projektu vtiskli svůj životní příběh a touhu vytvořit prostor, kde jsou tělo a duše v rovnováze.
Resort Po.spolu se vyznačuje jednoduchými liniemi, neutrálními barvami a uklidňující atmosférou. Ubytování je možné v elegantních pokojích, apartmánech nebo ve stylových glampingových stanech přímo v rozlehlé zahradě.
Kromě klasického wellness se saunou a vířivkou nabízí resort i koupání v živé vodě biotopového jezírka. Velkým a příjemným překvapením je zdejší gastronomie. V resortu se totiž nachází restaurace Cà phê, která servíruje jednu z nejlepších autentických vietnamských kuchyní v regionu.
Návštěvníci zde mohou také využít unikátní vinný sklípek vybavený vzácným asijským dřevem, který slouží k degustacím i soukromým akcím.
10 Chateau Herálec & Spa by L’OCCITANE – zámecký sen
Utečte do pohádky na Vysočinu. Chateau Herálec patří k nejkrásnějším zámeckým hotelům v Česku a nabízí servis, díky kterému se každý host může cítit jako šlechtic. Zámecké komnaty jsou velkorysé, zdobené replikami historických obrazů a luxusními textiliemi.
Unikátní je zdejší wellness – hotel je držitelem licence Spa by L’Occitane, což zaručuje použití prvotřídní francouzské kosmetiky a procedur. Bazén pod historickými klenbami a vířivka ve věži jen podtrhují výjimečnost místa.
Služby na zámku jdou do nejmenších detailů – od pralinky na polštáři přes „pillow menu“ až po možnost pronájmu zámeckého kabrioletu Mercedes Benz pro romantickou projížďku.
Gastronomie staví na české tradici v moderním pojetí a milovníci vína ocení jednu z největších sbírek vín z Bordeaux v České republice. Den zde můžete začít jógou v anglickém parku a zakončit sklenkou vína v intimní atmosféře zámeckého baru.
11 Grandhotel Tatra – luxus na Valašsku
Velké Karlovice jsou fenoménem a Grandhotel Tatra je jejich korunou. Tento moderní horský hotel nadchne svou architekturou, která využívá dřevo, kámen a sklo k propojení interiéru s okolní přírodou.
Hlavním tahákem je luxusní wellness zóna s nerezovým bazénem, vlastním barem a sluneční terasou, která nabízí kouzelné výhledy na protilehlé valašské kopce a lesy.
Hotelový personál se stará o to, aby hostům nic nechybělo – od bohatých snídaní až po hluboký spánek na zdravotních matracích.
V kuchyni se tým šéfkuchaře Petra Novotného nebojí experimentovat a vedle moderní gastronomie servíruje i tradiční valašské speciality, včetně vyhlášených frgálů podle staletého receptu z vedlejší vesnice. Díky své poloze je hotel ideálním místem pro aktivní dovolenou v Beskydech, ať už na kole, pěšky nebo na lyžích.