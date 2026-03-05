Místo, které miloval Masaryk i Gott. Za skutečnou zimou do Voděradských bučin

Jan Hocek
Voděradské bučiny mají v zimě jinou tvář. Listnatý les, v létě plný světla a zpěvu ptáků, se promění v monochromatickou krajinu bílých cest a tmavých kmenů. Zimní putování tu přináší zpomalení a soustředění na drobné detaily – třeba na třpyt ledových krust nebo hluboké ticho. Stačí teplé oblečení a chuť projít se krajinou, která i nedaleko Prahy dokáže nabídnout ticho a pocit opravdové zimy.
Naučná stezka nitrem rezervace nabízí seznámení s bukovým lesem z různých pohledů. | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Jeden z nejkrásnějších bukových lesů v Česku, kamenná moře i místo, odkud pochází základní kámen Národního divadla – to vše nabízejí Voděradské bučiny. Stejnojmenná národní přírodní rezervace je po NPR Karlštejn druhou největší přírodní rezervací ve středních Čechách s rozsáhlými starými bukovými porosty a zajímavými geologickými jevy z počátků čtvrtohor.

Když sem vyrazíte v zimě, objevíte úplně jiný les, který chladné období promění v katedrálu z holých kmenů, jejichž štíhlé sloupy jakoby podpíraly bledou oblohu. Bez listí vystoupí do popředí jemná kresba větví a celý prostor získá téměř grafickou čistotu. Když se větve obalí jinovatkou, připomíná les křišťálovou zahradu a čerstvý sníh na cestách vytvoří záznamník, v němž můžete číst stopy zvěře.

Barvy ustoupí odstínům bílé, šedé a tlumené hnědi a jediným sytým tónem bývají poslední neopadané listy na mladých bucích. Mezi stromy se otevřou průhledy, které jindy zůstávají skryté. Zimní les pak působí průsvitněji, klidněji a současně slavnostně, jako by na chvíli odložil svou každodenní podobu.

Honosné vily a slavné osobnosti Jevan

Vyrazit na procházku do Voděradských bučin můžete třeba z Jevan, kde najdete parkoviště a také travnatou pláž Jevanského rybníka, který v létě nabízí vítanou možnost koupání. V zimě, pokud tedy rybník není zamrzlý, tu ale nejspíš jedinými koupajícími budou hejna kachen.

Jevany byly pro malebnost svého okolí v minulosti vyhledávané významnými osobnostmi i letními rekreanty. Do Jevan jezdili prezidenti T. G. Masaryk nebo Edvard Beneš, pobýval zde Karel Gott, skladatel Karel Svoboda, Ladislav Štaidl a častým hostem býval architekt Dušan Jurkovič.

Hned první kroky z Jevan vedou kolem bývalého hotelu Wagner (později se jmenoval hotel Moskva), který možná znáte ze známého filmu Dovolená s Andělem.

V Jevanech najdete četné honosné vily nebo letní sídla – perlou mezi nimi je Schauerova vila, pokládaná za jednu z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb u nás.

Z centra Jevan se rychle napojíte na přibližně desetikilometrový okruh vedený po naučné stezce Voděradské bučiny. Hned první kroky směrem k lesům vedou kolem bývalého hotelu Wagner (později se jmenoval hotel Moskva), který možná znáte ze známého filmu Dovolená s Andělem s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli.

Les pro turisty, studenty i vědce

Za hrází Jevanského rybníka vstoupíte do národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, jejíž území bylo až na malé výjimky v minulosti stále porostlé lesem.

Přestože charakter lesa doznal za poslední staletí mnoha změn, patří jeho současná podoba k nejzachovalejším bučinám v Česku. Lesnicky jej spravuje Česká zemědělská univerzita v Praze, které přírodní rezervace slouží rovněž jako vědecko–výzkumný a naukový objekt.

Skalním tunelem do údolí zamrzlých vodopádů. Tak kouzlí Riegrova stezka

Koneckonců, rozcestí Lenhartova deska nese jméno Václava Eliáše Lenharta, zakladatele české lesnické vědy, který byl lesmistrem v nedalekém Kostelci nad Černými lesy. Po něm nese jméno i blízká Lenhartova studánka, u které najdete jeho pamětní kámen.

V následujících kilometrech prochází naučná stezka nitrem rezervace a nabízí seznámení s bukovým lesem z různých pohledů a ve všech fázích jeho vývoje. Kromě impozantních, až čtyřicet metrů vysokých buků můžete obdivovat i smrky, modříny, habry, duby, javory nebo jedle a kdo je pozorný, zahlédne i dva monumentální zeravy. Nezapomeňte, že široká lesní cesta prochází přísnou rezervací, kde není dovoleno pohybovat se mimo značené cesty.

Kamenná moře uprostřed lesů

Návštěva rezervace potěší také milovníky neživé přírody, neboť z opuštěného lomu Kaménka, ke kterému vede z naučné stezky odbočka, pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla.

Kvalitní žula se tu ale netěžila dlouho, takže nevelký lom postupně pohlcuje příroda a vše vypadá téměř přirozeně. Za kamenickou minulostí můžete odbočit do Louňovic, kde se nachází kamenický skanzen pod širým nebem s mnoha exponáty a kamenickými výrobky.

Geologovo srdce ale zaplesá i na jiných místech – v lese můžete spatřit nejenom osamělé žulové balvany vzniklé opakovaným zamrzáním a roztáváním ledu v trhlinách skal, ale také pseudokary, pseudomorény, či kamenná moře.

Posledně jmenované útvary byly vytvořené rozpadem žulových skalisek na náhorních plošinách a táhlých svazích, kde reliéf zabránil odvalování kamenů a tisíce drobných skalek a balvanů tak zůstalo na místě dřívějších skalních bloků.

Naučná stezka pak sestoupí k Vyžlovskému rybníku, největšímu ze soustavy deseti půvabných vodních ploch, táhnoucích se údolím Jevanského potoka. Tudy se vrátíte zpátky do Jevan a dokončíte tak okruh, který spojuje klid lesa s otevřenou hladinou vody.

Může se hodit

  • Trasa po dobře značených cestách a bez výrazného převýšení je vhodná pro pohodovou procházku i delší zimní den venku.
  • Délka trasy: 10 km / 2-3 hod.
  • Start a cíl: Jevany jsou dostupné autem, jezdí sem autobusová linka od metra Praha-Háje. Silnice Struhařov-Jevany se v zimě neudržuje a může být tedy kluzká a nebezpečná; na druhou stranu na ní ale najdete několik parkovišť, odkud také můžete vyrazit na procházku.
